Анфиса Чехова снялась в душе и показала, как она борется с целлюлитом

Анфиса Чехова никогда не была худышкой: телеведущая покорила сердца миллионов поклонников аппетитными формами. Чтобы ее пышные прелести всегда были молодыми и упругими, 41-летняя звезда экрана регулярно проходит специальные процедуры. В Инстаграме Чехова поделилась снимками, сделанными в одной из столичных клиник: на фото Анфиса показала, как ее бедра и ягодицы поливают из душа Шарко.

Помимо других оздоровительных эффектов, такой душ — еще и отличная профилактика целлюлита. Он борется с коварной «апельсиновой коркой» и помогает сохранять тонус кожи. Поскольку Анфиса склонна к полноте, процедура наверняка пойдет ей на пользу.

achekhova Не могу вас порадовать снимками в купальнике с Бали, поэтому ловите мои фото из Душа Шарко.

- Не могу вас порадовать снимками в купальнике с Бали, поэтому ловите мои фото из душа Шарко, - написала телеведущая. - Правда, все свои красивые купальники я забыла дома, поэтому купила обычный спортивный в магазинчике на ресепшене.

Поклонники оценили фотографии Анфисы в спортивном купальнике. Телеведущая, скинувшая за последние пару лет около 25 килограммов, выглядит стройной и подтянутой.

В Инстаграме Чехова поделилась снимками, сделанными в одной из столичных клиник.

- А все лишь потому, что я разобралась с мозгами, гормонами и питанием. У меня прошло несколько хронических заболеваний и иммунитет железный, - рассказала Чехова.

Сейчас звезда с гордостью демонстрирует свои формы, а ведь когда-то Анфиса весила 90 килограммов и не позволяла себе показываться на просторах Интернета в бикини. Чехова признаётся, что в те времена вообще предпочитала не фотографироваться в купальнике. Все изменила поездка на Бали: на прекрасном индонезийском острове Анфиса увлеклась йогой. А вместе с занятиями йогой она изменила и режим питания.

На фото Анфиса показала, как ее бедра и ягодицы поливают из душа Шарко. Фото: Инстаграм.

Телеведущая не скрывает, что в свое время перепробовала множество диет и даже сидела на печально известных тайских таблетках, которые едва не стоили ей жизни и здоровья. В течение многих лет Анфиса старалась похудеть и использовала множество способов, то теряя килограммы, то снова набирая их.

Такой душ — еще и отличная профилактика целлюлита. Фото: Инстаграм.

Сейчас Чехова выглядит замечательно и признаётся, что она вполне довольна своим весом. Телеведущая не забывает напоминать об этом поклонникам, то и дело публикуя в Инстаграме снимки в нижнем белье и купальнике. Поддерживать оптимальный вес ей помогает специально разработанная врачами программа питания и занятия йогой с личным тренером.