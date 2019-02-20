Необычные подарки на 23 февраля и 8 Марта: для хорошего человека и букета из носков не жалко

В красные дни календаря мужчины покорно ждут в подарок очередную пену для бритья, а дамы - дежурный букет мимоз и миксер. Хотя можно найти что-то более интересное и запоминающееся. Идей море - вот необычные подарки на 23 февраля и 8 Марта. А бритвы с цветочками оставьте для будней.

Шапка со встроенными наушниками

Хорошим подарком для близкого человека станет вязаная шапочка с наушниками Bluetooth внутри - чтобы можно было в холода и музыку слушать, и уши не морозить.

Цена: от 970 рублей.

Кружка с подогревом

Кружка с подогревом. Фото: avito.ru

Кружкой сейчас никого не удивишь, а вот чашка с USB-подогревом - вещь безусловно полезная. Для обладателя чудо-чашки остывший кофе не проблема: он через кабель подключит ее к компьютеру, и напиток надолго останется горячим.

Цена: от 590 рублей.

Футболка с портретом

Фото: printanika.ru

Футболки с типичными принтами - вчерашний день. Сейчас лучше самим выбрать тот рисунок, который хотите видеть на одежде. В интернете есть специальные сайты, на которые можно загрузить свою картинку или фото - и его напечатают на футболке.

Цена: от 730 рублей.

Говорящая картина

Фото: picture-sound.ru

Каждый голос уникален, как отпечатки пальцев. Можно заказать рисунок вашей звуковой волны, напечатать ее «портрет» и повесить в рамке. Тот, кому вы подарите эту картину, увидит ваш голос и услышит его: на картине будет QR-код, который считывается с помощью приложения на телефоне. Нажмешь на него - и картина заговорит.

Цена: от 1990 рублей.

Это еще носочки...

Банальные носки тоже можно превратить в оригинальный подарок. Если сделать из них букет. Композицию можно соорудить самостоятельно (есть, кстати, мастер-классы, где учат это делать) или заказать в интернете.

Цена: от 1000 рублей.

В некоторых магазинах продаются растительные мужские букеты. Например, «кактусовый коктейль». ­Цена на него колется, но можно собрать такой букет из маленьких кактусов и самой.

Цена: от 6000 рублей.

Фото: youtube.com

АНТИРЕЙТИНГ

В списке неудачных презентов - воздух в банке и место на кладбище

Предприимчивые продавцы умудряются делать деньги буквально из воздуха. Точнее, сувениры из пустоты. Пожалуй, только очень романтичные натуры обрадуются, получив в подарок бутылку с воздухом. Или консервную банку, на которой написано «Воздух Москвы». В продаже также встречается воздух Красноярска, Мурманска, Челябинска и других городов.

Фото: festima.ru

Есть подарки практичные, но пугающие. Жительнице Волгоградской области, например, друзья подарили место на кладбище. Дескать, земля становится все дефицитнее, а так она будет недвижимостью обеспечена навеки. Чем не инвестиции в будущее! Из знаменитостей такой подарок - место на Ваганьковском кладбище - когда-то получил певец Прохор Шаляпин от своей 60-летней возлюбленной (теперь уже бывшей), риэлтора Ларисы Копенкиной.