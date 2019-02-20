Какое вы оружие по знаку зодиака: Водолеи просят огня

Овен (21 марта - 20 апреля)

ГРАНАТА

Поистине взрывоопасная личность. Не убьет, так накроет взрывной волной! Это сразу видно. Овны зачастую люди логичные, принципиальные, мудрые. Как правило, они обладают каким-то особым талантом. И это вовсе необязательно дар живописца или вокалиста. Например, они могут иметь дар слушать собеседника и давать дельные советы. Или гениально готовить плов. Или быть всегда в центре внимания. В то же время Овны довольно вспыльчивые натуры. Если им что-то придется не по нраву, молчать не станут, а разразятся таким гневом, что не оставят камня на камне!

Телец (21 апреля - 20 мая)

ТАНК

«Вижу цель, не вижу препятствий». Даже если Телец осознает ничтожность своих шансов в каком-либо деле, он все равно предпримет попытки достичь нужного ему результата. И, скорее всего, сумеет выйти победителем. Он, несмотря на возможную любовь к алкогольным напиткам, способен трезво оценивать обстановку и, что важно, делать не менее трезвые выводы. Телец - это умная машина. Разок ошибившись, он уже вряд ли совершит подобную же оплошность. Танк-Телец вынослив и не боится грязи. Врагов своих может раскатать так, что и мокрого места не останется.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

САМОЛЕТ

Знакомьтесь, птица высокого полета! У Близнецов есть уникальная способность. Они могут подняться над эмоциями, страстями, суетой и увидеть самое важное. А еще здорово разбираются в людях. Из них выходят неплохие стратеги и руководители. Близнецы имеют свое мнение, но при этом, как правило, не пренебрегают точкой зрения других людей. И если видят много рационального, не стесняются признаться в этом. Энергичны, инициативны и всегда готовы совершить подвиг, почти ничего не требуя взамен. Ну разве что пожизненной любви и преданности.

Рак (22 июня - 22 июля)

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

Перед нами личность сильная, но при этом осторожная. Рак вряд ли полезет на рожон или вступит в яростный спор. Он скорее будет над схваткой. Или под. Посмотрит, понаблюдает и сделает свои выводы. При всем при этом Раки - весьма эмоциональные люди. Но их страсти спрятаны под мощным хитиновым покровом, о них могут узнать исключительно близкие люди. Рак - маневренный и интеллектуальный, чистоплотный и упорный. В случае опасности не видит ничего зазорного в том, чтобы включить заднюю скорость и залечь на дно.

Лев (23 июля - 22 августа)

ЛУК

Лев чаще всего старается держать дистанцию. Он по своей сути дальномер, ему вовсе необязательно подходить близко, чтобы достичь результата. Он способен эффективно действовать и на расстоянии. Лев обладает острым умом и хорошим чувством юмора. Его шутки-стрелы способны сразить наповал. Зачастую рядом с ним совсем немного близких людей. Лев-Лук не доверяет никому, кроме себя самого. Нередко Львы обладают крепким здоровьем и отменной выносливостью. Способны к изнурительным физическим нагрузкам.

Дева (23 августа - 23 сентября)

МИНА

Как правило, хладнокровная личность. Дева редко выступает в открытых конфликтах. Но отказать себе в удовольствии поучаствовать в склоках - выше ее сил! Поэтому она - мастер интриг. Чаще всего Дева не преследует какие-то корыстные цели, скорее мечтает от души развлечься и посмеяться. При всем при этом Дева умудряется все помнить. И если вы сделали ей гадость, то она найдет возможность отомстить. Но и добро отлично помнит - и возместит с лихвой.

Весы (24 сентября - 23 октября)

ШПАГА

Изящество и благородство! Действовать любыми силами и средствами Весы, скорее всего, не станут: слишком уж они уважают себя. Весы надежны, справедливы и созидательны. Они стараются руководствоваться принципом самураев: «Лучший поединок тот, которого удалось избежать». Но если же Весы дойдут до точки кипения, они изящно превратят противника в рубленую котлету, а затем… повздыхают и будут продолжать свою добрую, благородную, созидательную миссию.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

РАКЕТА

Один из самых воинственных знаков. Если нет повода затеять маленькую войну, они придумают его, материализуют буквально из воздуха. Если так не получается, они нанесут превентивный удар, дабы задавить опасность в зародыше. Скорпион действует словно крылатая ракета: сметает все, не оставляя шансов никому! И да, пытаться отразить удары такой ракеты не стоит. Самое надежное - скрыться в убежище и переждать суровую годину. Или перейти на сторону Скорпиона - под надежную защиту.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

ПУЛЕМЕТ

Стрелец - представитель знака Огня со всеми вытекающими последствиями. Горяч, вспыльчив, импульсивен. Он живет моментом, эмоцией. Но увы, подобные вспышки, случается, опустошают нашего героя. Выдав на-гора пулеметную очередь, он сникает, затихает и снова ждет прилива энергии. Стрелец легко знакомится, легко расстается. В то же время может всерьез и надолго обидеться. Не обижайте Стрельца и не попадете под огонь.

Козерог (22 декабря - 20 января)

ШТЫК

Это пуля дура, штык - молодец. Козерог честный и бескомпромиссный. Всевозможные подковерные игры, интриги и скандалы совсем не его стихия. Мало того, он старается избегать любителей подобных делишек. Штык исключительно за честное выяснение отношений. Он не боится открыто конфликтовать в бою. Довольно непросто сходится с людьми. И зачастую потеря дружбы для него становится большой трагедией. Зато верные друзья за ним как за каменной стеной.

Водолей (21 января - 18 февраля)

НУНЧАКИ

Натуры изменчивые, проницательные и одаренные. Они умеют произвести впечатление, ошеломить, оглушить и, если надо, с легкостью влюбить в себя. С Водолеем хорошо дружить. А ссориться плохо. Очень плохо. Как человек интеллектуальный, он придумает тысячи способов изощренной мести. И даже когда закончит свое дело, жертву не будет оставлять паранойя. Водолеи из тех, кто умеет мастерски блефовать. Они могут подолгу водить за нос, а когда развязка станет очевидной, лишь хмыкнут в ответ: мол, понятно же, что это была шутка...

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

ПИСТОЛЕТ

Рыбы - натуры миролюбивые, жизнерадостные и стремящиеся получать от жизни удовольствие. У них отличные отношения с окружающими. Кажется, даже опытный детектив не найдет тех, кому они могли всерьез насолить. Если возникают конфликты, Рыбы предпочитают спокойные и законные способы решения проблем. Но на случай критической ситуации держат в кармане сюрприз - что-то вроде пистолета, напрочь лишающего расслабившегося противника всех аргументов.