Луи Гаррель: Мечтаю сыграть злодея в фильме про Джеймса Бонда!

Первую роль в кино он сыграл в возрасте 5 лет в фильме «Спасительные поцелуи» своего отца - знаменитого режиссера, одного из лидеров французского «авторского кино» Филиппа Гарреля. А прославился в возрасте 20-ти, исполнив одну из главных ролей в популярной эротической драме Бернардо Бертолуччи «Мечтатели». Сегодня, в свои 35, Луи продолжает выглядеть на 20. И играет в фильме «Честный человек» инфантила, потерявшегося между двух женщин. Одну играет нынешняя жена Гарреля, экс-модель Летиция Каста (на 5, а как будто бы на все 10 лет старше его), вторую - 19-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради. Каста сначала бросает Гарреля и выходит замуж за его друга, а когда тот неожиданно помирает, снова принимается сожительствовать с ним. Но чуя, что его интересует Лили-Роуз Депп, сама предлагает ему уйти немного пожить с ней.

Фильм Честный человек Русский трейлер.[2019]

- Ты играешь бесхарактерного парня, но как режиссёр должен все держать под контролем. Нет ли в этом противоречия?

- Да, под контролем - это же мой фильм! А персонаж у меня похож на Бастера Китона, его можно ударить по лицу, и он не поморщится. Он весьма пассивно проходит через испытания, которые посылает ему жизнь. Такого уж героя мы придумали с Жан-Клодом Карьером (выдающийся сценарист, ветеран золотого века кино, работавший с многими великими режиссерами, в том числе Луисом Бунюэлем - С.Т.) В молодости он работал с Пьером Этексом, знаменитым актером-комиком и режиссёром, и под определенным его влиянием мы решили создать героя, который отдает свою судьбу на усмотрение женщинам. Это они решают, как сложится его жизнь. Это герой-мазохист - кажется, ему нравится испытывать любовные страдания, и я отчасти похож на него.

- Каково было работать с женой Летицией?

- Когда хорошо знаешь кого-то в личной жизни, это не значит, что ты так же хорошо знаешь его как профессионала. Можно сказать, что мы открыли друг друга заново. Я впервые наблюдал Летицию, которая притворялась кем-то другим, была в чужом костюме, с чужой причёской. Она была уже не Летиция, а Мариан. Я лучше узнал ее, когда стал с ней работать. Надеюсь, она не очень разочарована мной как режиссёром, потому что в обычной жизни я очень часто не могу ничего выбрать, а на съемках все от меня только этого и ждут.

Партнером по съемочной площадке для Гарреля стала его жена, экс-модель Летиция КастаФото: кадр из фильма

- О том, чтобы не сниматься в своих фильмах, не думал?

- Еще как! Но в 25 лет я снял среднеметражный фильм, в котором меня не было, и мне это очень понравилось. Я должен был всего за четыре недели его снять! Но когда ты и в кадре, и за кадром - в этом тоже есть свое удовольствие, ведь вся группа тебя поддерживает: «Бедный Гаррель, он должен быть и там, и там!» Это очень приятно. Я очень люблю режиссера Джона Кассаветиса, который часто играл в своих фильмах - когда смотришь их, понимаешь, насколько он был близок со своими актерами, что все они были друзьями. Вместе они практически играют блюз.

Что касается других актёров, то думаю, им сложно играть в моем фильме вместе со мной, ведь они видят на моем лице критическое отношение к тому, что они делают. А мне самому нравится и снимать, и сниматься, хотя я совершенно не Орсон Уэллс.

- Потрясающе, что ты пригласил в соавторы такого великого сценариста.

- Я был с ним суперскромен. Ведь я сидел на том же месте, что Луис Бунюэль, Милош Форман, Луи Маль и многие другие, кто работал с ним! Но Жан-Клод настолько щедр, что не замечал разницы! Он ненавидит психологизм в кино, поэтому мы иногда спорили. Да, он не любит логику и психологию, он считает, что правда заключена не в каких-то логических формулах, что она гораздо сложнее. Поэтому мы спорили, и я должен был научиться точно формулировать свои идеи - при том, что у него в разы больше опыта! По-моему, нам удалось найти какой-то баланс и создать довольно оригинальный фильм. Я на самом деле мало видел фильмов, где герой столько раз приходит в семью и уходит из семьи, мне кажется это довольно оригинально. У него есть машина, но негде жить. Мы даже хотели сделать постер, на котором он стоит меж двух дорог с несколькими сумками - больше у него ничего нет. Вообще ему нужно выбрать не только между двумя женщинами, но и между квартирами, в которых он с ними живет, - большой и маленькой! Это большое удовольствие, когда можно играть со всеми этими драматургическими деталями, когда юмор заключен не только в репликах, но и в ситуациях, в зрительских ожиданиях, когда никто не ожидает такого поворота событий.

Кинообозреватель "КП" Стас Тыркин и Луи ГаррельФото: Стас ТЫРКИН

- Что ты думаешь обо всей этой шумихе с #MeToo?

- Я мало кого знаю из своего поколения, для кого это большие новости. Меня вырастила мать, которая очень активно работала в театре, играла и ставила, была очень сильным человеком. Я всегда был окружен женщинами, который обладали большей властью, чем я. Мое представление о жизни не так уж отличается от их представлений.

- Что дала тебе роль Годара, если вообще что-то дала?

- Актёрская работа часто заключается в том, что ты надеваешь на себя маску. Когда я играл Годара, я именно это и делал. В новом фильме на мне тоже маска, но в ней я, конечно, намного более прозрачен.

Когда я был молодой, я не понимал того, что режиссёр может рассказать о себе не напрямую, а при помощи истории, которая никак не связана с его жизнью. Играя, ты тоже вроде бы прячешься за гримом и париком, но даже в таком виде рассказываешь о себе самом. Так даже чувствуешь больше свободы! Вот недавно я так играл Робеспьера в фильме "Один король — одна Франция".

Кадр из фильма "Молодой Годар"

- Твой фильм рождает в памяти ассоциации с прекрасным французским кино, которое, к сожалению, уже в прошлом. С Трюффо, прежде всего.

- Трюффо был первым режиссёром, с которым я почувствовал глубокую связь, когда мне было 14-15 лет. Я был поглощен его фильмами, его способом рассказывать истории. Он играет в кино, но его фильмы при этом очень литературны. Думаю, он хотел стать писателем - и стал блестящим рассказчиком. Он одновременно и новатор, и классицист - эта уникальная смесь модернизма и классицизма в нём точно присутствует, и я это обожаю. Он всегда был в оппозиции к Годару, который был в большей степени разрушителем. Трюффо был более мягок. Я обожаю Годара, но не знаю, как его имитировать. Хотя как имитировать Трюффо я тоже не знаю, но мне очень близко то, как он рисует своих персонажей, его связь с Жаном Ренуаром, его гуманизм. Даже если он выступал против традиционности французского кино, он сохранил его эксцентризм, в частности в обрисовке второплановых персонажей.

- А как повлиял отец?

- Не думаю, что влияние отца очень сильно. Конечно, можно сказать, что наши фильмы похожи, потому что это разговоры мужчины и женщины в одной комнате. Но его фильмы всегда более автобиографичны. А мой фильм - комедия, и я хотел снять именно такой фильм. Отец никогда не снимал комедии, он в большей степени поэт. В отличие от меня. Я читал книгу Клода Шаброля, в которой он говорит, что вы должны решить для себя главный вопрос: какой фильм вы снимаете - поэтический или повествовательный? Есть только два вида фильмов, и я выбрал для себя повествовательное кино.

- А из других режиссеров, у кого ты снимался?

Я стараюсь что-то украсть у всех, с кем работаю!

- Ты прославился в «Мечтателях» Бертолуччи. Недавно ушел этот великий мастер.

- Я оставался на связи с Бернардо, и всякий раз, когда бывал в Риме, к нему заходил. Я не был так уж знаком с его фильмами, когда у него снимался. Мне очень повезло, что я мог беседовать с ним после знакомства с каждым его фильмом - будь то «Конформист» или «ХХ век». Он невероятно чувственный режиссёр, все его фильмы о чувственности. Я ими очарован, недавно смотрел с детьми «Последнего императора» - это почти оперное искусство. Я смотрю и совсем свежее итальянское кино, с многими его представителями дружу. В восторге от фильма «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.

Луи Гаррель в фильме "Мечтатели"Фото: кадр из фильма

- Ты вообще много смотришь кино?

- Нет, я не такой уж киноман. Но иногда меня охватывает наваждение, и я смотрю фильм за фильмом. А иногда пропускаю какое-то новое кино и хожу потом с чувством вины. Но иногда встречаешь какого-то чокнутого киномана, которых все фильмы в жизни видел и чувствуешь себя в супермаркете, когда человек не может остановиться и хватает и печенье, и ветчину, и ни в чем из этого не знает толка. Последний фильм, который я посмотрел на большом экране, - это «Без крыши и вне закона» Аньес Варда. Боже, какой прекрасный фильм!

- А сериалы смотришь? У меня, например, на них времени нет.

- У меня тоже! Так много фильмов, которые я не смотрел, а тут еще сериалы! Но иногда глупо себя чувствую, когда ужинаю с друзьями и они все надо мной ржут, что я не смотрел то, что видели все. Я потом это смотрю, а они уже что-то другое обсуждают - так я и не поспеваю за ними никогда!

- Что из голливудского нравится?

- Мне очень понравилась «Звезда родилась»! Такой прекрасный фильм! Но тебе он явно не очень?

- Норм, но не так, как тебе.

- Как в нём сняты портреты леди Гаги! Как Брэдли Купер смотрит на неё, когда она впервые выходит на сцену и поет! Он в шоке от её голоса, и это очень здорово сыграно! Сам Брэдли Купер великолепен в фильме, но лучше всего ему удались именно портреты леди Гаги! А последняя сцена, когда он, пьяный, мочится себе в штаны! Я так переживал и все повторял про себя: «Не делай этого, парень!».

- Кино умрет или нет?

- Слушай, в кино идёшь не для того, чтобы увидеть фильм, а чтобы соблазнить мальчика или девочку! Думаю, что кинотеатры будут существовать именно по этой причине. В Италии закрывают кинотеатры, а в Китае их строят. Так что поедем в Китай! Смотреть кино в большом зале - просто из эротизма этой ситуации кино не умрет. Коснуться чьей-то руки или задеть коленку - вот же в чем смысл! Дома это не выйдет! Я всегда смотрю свои фильмы с аудиторией, один я их смотреть не могу!

- А смотреть на себя нравится? Многие врут, что нет.

- Я привык, могу смотреть на себя и уже не быть в шоке от того, какой у меня странный нос. Или что-то ещё. Мне теперь все равно. А когда ты снимаешься в своем фильме, то не смотреть на себя просто невозможно! Ты знаешь, что американский комик Джерри Льюис был первый, кто использовал телевизор на съемочной площадке, чтобы смотреть на свои сцены? А потом он послал его Луису Бунюэлю! Это мне Жан-Люк Годар рассказал. А подумать только, что Чарли Чаплин снимал свои фильмы без монитора, не ведя себя! Это просто сумасшествие! Как он совершал твои трюки, не видя, что делает? Он мог посмотреть проявленную плёнку только на следующий день! Сейчас невозможно такое даже представить, вот кто был подлинный гений!

- У тебя очень положительный образ. Злодея хотел бы сыграть?

- Конечно! Злодеев очень любит публика! Особенно в фильмах про Джеймса Бонда! Я бы с удовольствием в таком снялся, неважно будет Бонд женщиной или чернокожим!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Родился 14 июля 1983 года в семье знаменитого французского режиссера Филиппа Гарреля и актрисы Бриджит Си. Дедушка Морис Гаррель — тоже актер. Учился в театральной школе Национальной консерватории. Исполнив главные роли практически во всех лентах Кристофа Оноре и последних фильмах своего отца («Постоянные любовники», «Граница рассвета», «То лето страсти», «Ревность»), Гаррель-младший стал лицом «молодого французского кино». В 2009 году с гражданской женой Валерией Бруни-Тедески (родной сестрой Карлы Бруни, первой леди Франции), почти на 20 лет себя старше, Луи усыновил мальчика из бедной сенегальской деревушки. Сейчас женат на актрисе и фотомодели Летиции Касте.

5 лучших фильмов Луи Гарреля:

«Мечтатели» (2003)

«Моя мать» (2004)

«Постоянные любовники» (2005)

«Все песни только о любви» (2007)

«Молодой Годар» (2017)