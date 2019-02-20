2019-02-20T08:04:37+03:00
Спорт

"Ты - следующий". Фигуристка Алена Косторная выложила видеофрагмент "вампирского" показательного выступления

Ученица Этери Тутберидзе готовится к юниорскому чемпионату мира по фигурному катанию
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алена Косторная.Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Фигуристка Алена Косторная, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе в своем личном Инстаграме выложила фрагмент нового готовящегося выступления, которое еще нигде не было нигде "засвечено". Это - новый показательный номер спортсменки.

Видео короткое, но - довольно эффектное содержательное. На нем Косторная делает жест, проводя будто зубами вдоль руки, и показывает пальцем в камеру. Подпись к короткому ролику "Ты - следующий". А в хэштегах - "twilight". Так что, получается, в скором времени все поклонники Косторной увидят показательный номер фигуристки на мотив гремевшего в свое время фильма-саги о вампирах - "Сумерки". В этом же сезоне пока ее показательным номером является Dos Cadencias sobre "Adios Nonino" на музыку Пабло Циглера.

alena_oficialnewalena_oficialnew
Новая показательная программа Алены Косторной
3883 отметок «Нравится»94 комментариевInstagram

К слову, хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз тоже в своем Инстаграме, но в "сториз" выложил фрагмент этого видео с подписью на английском "новый показательный номер".

15-летняя Алена Косторная в этом сезоне стала третьей на чемпионате России среди взрослых, второй - на российской первенстве среди юниоров, и победила в финале юниорской серии турниров Гран-При в канадском Ванкувере. Она - одна из трех фигуристок группы Этери Тутберидзе, которые в следующем сезоне получат право выступления на взрослом уровне. Это трио - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу
Прогноз на ответный матч 1/16 финала «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Фенербахче» (Стамбул, Турция). Команды сыграют в четверг, 21 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 20.55. (Мск)
Лион - Барселона 19 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов
Футбол. Прямая онлайн-трансляция матча Лион-Барселона в 1/8 финала Лиги Чемпионов 19 февраля 2019 года на Парк Олимпик Лионе. Состав команд, статистика личных встреч, прогнозы, голы
Новости 24
YouTube смягчил правила наказания пользователей
Ким Чен Ын после встречи с Трампом может посетить Китай
За ложь в декларациях депутаты лишатся мандатов
Россия и Китай договорились о создании тяжелого вертолета нового поколения
Сенаторы обсуждают возвращение вытрезвителей в России
В Таиланде суд разрешил экстрадицию россиянина в США
В России могут ввести новый показатель качества жизни
Минобороны РФ развернет сеть новейших комплексов слежения за космосом
Погода в Москве на 20 февраля 2019 года: в столице потеплеет до +4 градусов
В Японии потерпел крушение истребитель F-2
Опубликованы кадры прохода американского эсминца Donald Cook в Черное море
В госдепе прокомментировали слова Лаврова о стремлении США расколоть Сирию
Мадуро предложил Гуаидо объявить выборы в Венесуэле
Юнкер объявил, что ЕС готов дать Лондону отсрочку для Brexit
Украина может отказаться от участия в «Евровидении» из-за России
Гуаидо назначил новых послов Венесуэлы еще в нескольких странах
СМИ узнали размер «гитлеровских пенсий»
За американским эсминцем в Черном море наблюдают российские корабли