"Ты - следующий". Фигуристка Алена Косторная выложила видеофрагмент "вампирского" показательного выступления

Фигуристка Алена Косторная, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе в своем личном Инстаграме выложила фрагмент нового готовящегося выступления, которое еще нигде не было нигде "засвечено". Это - новый показательный номер спортсменки.

Видео короткое, но - довольно эффектное содержательное. На нем Косторная делает жест, проводя будто зубами вдоль руки, и показывает пальцем в камеру. Подпись к короткому ролику "Ты - следующий". А в хэштегах - "twilight". Так что, получается, в скором времени все поклонники Косторной увидят показательный номер фигуристки на мотив гремевшего в свое время фильма-саги о вампирах - "Сумерки". В этом же сезоне пока ее показательным номером является Dos Cadencias sobre "Adios Nonino" на музыку Пабло Циглера.

alena_oficialnew Новая показательная программа Алены Косторной

К слову, хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз тоже в своем Инстаграме, но в "сториз" выложил фрагмент этого видео с подписью на английском "новый показательный номер".

15-летняя Алена Косторная в этом сезоне стала третьей на чемпионате России среди взрослых, второй - на российской первенстве среди юниоров, и победила в финале юниорской серии турниров Гран-При в канадском Ванкувере. Она - одна из трех фигуристок группы Этери Тутберидзе, которые в следующем сезоне получат право выступления на взрослом уровне. Это трио - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.