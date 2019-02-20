Андрей Макаревич: Это не я назвал 80 % населения Земли «идиотами». Я просто процитировал классика
- Андрей, привет! Ну, и как тебе начало работы в Общественном совете комитета Госдумы по культуре?
- Работа, Саш, состояла из единственной встречи пока. Никакого разочарования я не испытал. Мало того, практически во всех ключевых вопросах мы сходились во мнении.
- Тебя это удивило?
- Мне это было приятно, скажем так. Я думал, что будет больший разнобой, скажем так.
- То есть - тебя больше устроило бы, если бы были какие-то споры, как ты привык?
- Нет, абсолютно.
- Какие-то свои предложения ты уже высказал - кардинальные?
- Да, я высказывал свои предложения.
- Что, на твой взгляд, самое ценное, что нужно использовать в работе?
- Я не могу ручаться за то, что мое предложение самое ценное.
- И все же - в чем оно состояло?
- Когда шел разговор о том, что делать с рэперами, надо ли им помогать, и если помогать, то как, - я сказал, что, мне кажется, помогать никому не надо, главное, чтобы не мешали.
- Скажи, тебе пропуск какой-то дали в Думу?
- Всем дают пропуск при входе.
Андрей Макаревич: Это не я назвал 80 % населения Земли идиотами. Я просто процитировал классика.
- Разовый?
- Да.
- А постоянный не дадут, что ли?
- Нет. А зачем он нужен? Я думаю, что не так часто будет этот совет собираться.
- Я не знаю, ты смотрел новости сегодня или нет…
- Нет.
- Вот все уже обсуждают: «Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность». Макаревич сказал (одному из журналистов): «Прости меня, но вообще 80% населения земли – идиоты».
- Если бы люди были немножко более образованы, они бы знали, что сказал это не я.
- Да? А кто?
- Эдгар Аллан По, великий писатель. И я его процитировал просто дословно. А если совсем дословно, то звучит его цитата так: «Большинство никогда не бывает право. Потому что большинство населения планеты идиоты».
(Вероятно, музыкант ссылается на слова классика: "Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты".
Сказано это давно, и, к сожалению, ничего в этом плане не изменилось. Так что - не надо опять все это проецировать на бедных россиян…
- И на бедного Макаревича.
- И на бедного Макаревича. Достали.
- Скажи, как часто вы будете собираться на свой совет?
- Я думаю, что это решают в Думе. Нас будут созывать по мере надобности. Я думаю, по мере продвижения закона о культуре. Нас, в общем, по этому поводу собрали.
- И о меценатстве…
- И о культуре… Вообще закон о культуре готовится. Я думаю, что когда он будет хотя бы для первого чтения как-то сформулирован, наверное, нас позовут обсудить его еще раз. Пока его еще только пишут.
- На пленарном заседании, видимо, тоже будет Макаревич присутствовать.
- Не знаю.
- Мы будем следить за судьбой общественного деятеля… Я пока слово «выдающегося» не произношу… Макаревича!
- Лучше следи за судьбой музыканта. У нас тур начинается послезавтра.
- Я знаю. Мы следим.
- Для меня это, честно, гораздо важнее.
- Все твои шаги мы отслеживаем, а главное, отражаем.
- Ну, спасибо.
КСТАТИ
Напомню - в 2019-м «Машина времени» отмечает свое 50-летие. Юбилейный тур пройдет по городам России, а также за её пределами. Маршрут команды находится на стадии формирования, в туре будут появляться новые города и даты.
ИСТОЧНИК KP.RU