- Андрей, привет! Ну, и как тебе начало работы в Общественном совете комитета Госдумы по культуре?

- Работа, Саш, состояла из единственной встречи пока. Никакого разочарования я не испытал. Мало того, практически во всех ключевых вопросах мы сходились во мнении.

- Тебя это удивило?

- Мне это было приятно, скажем так. Я думал, что будет больший разнобой, скажем так.

- То есть - тебя больше устроило бы, если бы были какие-то споры, как ты привык?

- Нет, абсолютно.

- Какие-то свои предложения ты уже высказал - кардинальные?

- Да, я высказывал свои предложения.

- Что, на твой взгляд, самое ценное, что нужно использовать в работе?

- Я не могу ручаться за то, что мое предложение самое ценное.

- И все же - в чем оно состояло?

- Когда шел разговор о том, что делать с рэперами, надо ли им помогать, и если помогать, то как, - я сказал, что, мне кажется, помогать никому не надо, главное, чтобы не мешали.

- Скажи, тебе пропуск какой-то дали в Думу?

- Всем дают пропуск при входе.

Андрей Макаревич: Это не я назвал 80 % населения Земли идиотами. Я просто процитировал классика. 00:00 00:00

- Разовый?

- Да.

- А постоянный не дадут, что ли?

- Нет. А зачем он нужен? Я думаю, что не так часто будет этот совет собираться.

- Я не знаю, ты смотрел новости сегодня или нет…

- Нет.

- Вот все уже обсуждают: «Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность». Макаревич сказал (одному из журналистов): «Прости меня, но вообще 80% населения земли – идиоты».

- Если бы люди были немножко более образованы, они бы знали, что сказал это не я.

- Да? А кто?

- Эдгар Аллан По, великий писатель. И я его процитировал просто дословно. А если совсем дословно, то звучит его цитата так: «Большинство никогда не бывает право. Потому что большинство населения планеты идиоты».

(Вероятно, музыкант ссылается на слова классика: "Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты".

Сказано это давно, и, к сожалению, ничего в этом плане не изменилось. Так что - не надо опять все это проецировать на бедных россиян…

- И на бедного Макаревича.

- И на бедного Макаревича. Достали.

- Скажи, как часто вы будете собираться на свой совет?

- Я думаю, что это решают в Думе. Нас будут созывать по мере надобности. Я думаю, по мере продвижения закона о культуре. Нас, в общем, по этому поводу собрали.

- И о меценатстве…

- И о культуре… Вообще закон о культуре готовится. Я думаю, что когда он будет хотя бы для первого чтения как-то сформулирован, наверное, нас позовут обсудить его еще раз. Пока его еще только пишут.

- На пленарном заседании, видимо, тоже будет Макаревич присутствовать.

- Не знаю.

- Мы будем следить за судьбой общественного деятеля… Я пока слово «выдающегося» не произношу… Макаревича!

- Лучше следи за судьбой музыканта. У нас тур начинается послезавтра.

- Я знаю. Мы следим.

- Для меня это, честно, гораздо важнее.

- Все твои шаги мы отслеживаем, а главное, отражаем.

- Ну, спасибо.

КСТАТИ

Напомню - в 2019-м «Машина времени» отмечает свое 50-летие. Юбилейный тур пройдет по городам России, а также за её пределами. Маршрут команды находится на стадии формирования, в туре будут появляться новые города и даты.