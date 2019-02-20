2019-02-20T13:22:41+03:00
Общество

Новая станция Большой кольцевой линии метро в Москве: «Мичуринский проспект» украсили китайским иероглифом «Дружба»

Проект одобрен столичными властями
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Проектировщики пригласили китайских художников, которые помогли им доработать орнамент отделкиПроектировщики пригласили китайских художников, которые помогли им доработать орнамент отделки
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 февраля, Архитектурный совет Москвы согласовал дизайн-проект для станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Мичуринский проспект». Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Эксперты уже рассматривали проект в ноябре прошлого года и отправили его на доработку. Авторам станции предложили тогда тщательнее продумать разделение пешеходных потоков, поскольку здесь планируется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Теперь все замечания Архсовета учтены и даже немного изменился дизайн будущей станции.

- Проектировщики пригласили китайских художников, которые помогли им доработать орнамент отделки, - объяснил Сергей Кузнецов.

На платформе под потолком появились панели с цветочным рисунком и китайским иероглифом, означающим дружбу. Напомним, станцию «Мичуринский проспект» БКЛ строит китайский подрядчик CRCC (China Railway Construction Corporation).

А растительные мотивы стали отсылкой к работе Ивана Мичурина, в честь которого назван соседний с подземкой Мичуринский проспект и сама новая станция БКЛ. Красивый природный орнамент будет украшать красные колонны станции.

Ориентировочно открытие станции «Мичуринский проспект» на Большой кольцевой линии планируется в 2021 году (см. ТТХ). Станция улучшит транспортную доступность района Очаково-Матвеевское, разгрузит центральные узлы метро и южный участок Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. При этом после запуска станции водителям станет легче ездить по Аминьевскому шоссе, улице Удальцова, Мичуринскому проспекту и проспекту Вернадского.

Ориентировочно открытие станции «Мичуринский проспект» на Большой кольцевой линии планируется в 2021 году

Ориентировочно открытие станции «Мичуринский проспект» на Большой кольцевой линии планируется в 2021 году

ТТХ

Станция «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии

Где: вдоль улицы Удальцова, около пересечения с Мичуринским проспектом.

Что будет: переход на строящуюся станцию «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии. Эти две станции соединит пешеходный мост. Здесь также разместят транспортно-пересадочный узел площадью около 40 тысяч квадратных метров. Два вестибюля - наземный и подземный.

Выходы: на обе стороны улицы Удальцова и Мичуринского проспекта, к жилым и офисным зданиям, остановкам наземки.

Сколько пассажиров: 400 тысяч человек в сутки, в утренние «часы пик» - около 23 тысяч человек в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
"С клиентками не сплю, это невыгодно": откровения фитнес-тренера о том, как разводят новичков в спортивных клубах
Инструктор по железу рассказал «КП», можно ли быстро похудеть, какие ошибки совершают те, кто приходит в зал впервые и как найти себе тренера, который не испортит все
Новости 24
Путин пошутил о документации: "Фолианты лежат со времен очаковских и покоренья Крыма"
Путин призвал расширить применение электронных виз
Путин: первая подлодка-носитель "Посейдона" будет спущена на воду уже весной
Путин прокомментировал намерение США выйти из ДРСМД
Путин поручил создать новые учебные программы и образовательные центры
Путин заявил о необходимости генетических исследований и развития искусственного интеллекта
Путин подчеркнул, что российские национальные проекты построены вокруг человека
Путин указал на необходимость повышения привлекательности России для туристов
МИД РФ: внесение российской резолюции по Венесуэле зависит от действий США
Путин предложил прекратить действие всех нормативных актов в сфере контроля и надзора
Путин предложил с 2020 года увеличить выплаты на первого и второго ребенка
Путин призвал создать максимально комфортные условия для частных инвестиций
Главный тренер "Ювентуса" заявил, что не стоит ждать ничьей в матче с "Атлетико"
Путин: темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году
Путин призвал к 2021 году перевести все школы на современные условия обучения
Путин предложил запустить программу "Земский учитель"
Большинство россиян считают невозможным вести бизнес в стране
Путин попросил уволиться тем чиновникам, которые бояться брать на себя ответственность
Суд изберет меру пресечения матери потерявшегося в «Лосином острове» мальчика
Путин: отмахиваться от "мусорных проблем" абсолютно недопустимо
Путин: на борьбу с онкологией будет направлено около триллиона рублей
Путин поручил вернуть людям деньги, недополученными ими в ходе индексации пенсии
Путин предложил повысить выплаты для ухода за детьми с инвалидностью
Путин поручил навести порядок на рынке микрокредитования
Путин рассказал о введении программы социального контракта в России
Путин заявил о необходимости решить проблему с яслями
Бельгия намерена прекратить получение «гитлеровских пенсий» от Германии
Путин призвал снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи