Новая станция Большой кольцевой линии метро в Москве: «Мичуринский проспект» украсили китайским иероглифом «Дружба»

Сегодня, 20 февраля, Архитектурный совет Москвы согласовал дизайн-проект для станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Мичуринский проспект». Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Эксперты уже рассматривали проект в ноябре прошлого года и отправили его на доработку. Авторам станции предложили тогда тщательнее продумать разделение пешеходных потоков, поскольку здесь планируется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Теперь все замечания Архсовета учтены и даже немного изменился дизайн будущей станции.

- Проектировщики пригласили китайских художников, которые помогли им доработать орнамент отделки, - объяснил Сергей Кузнецов.

На платформе под потолком появились панели с цветочным рисунком и китайским иероглифом, означающим дружбу. Напомним, станцию «Мичуринский проспект» БКЛ строит китайский подрядчик CRCC (China Railway Construction Corporation).

А растительные мотивы стали отсылкой к работе Ивана Мичурина, в честь которого назван соседний с подземкой Мичуринский проспект и сама новая станция БКЛ. Красивый природный орнамент будет украшать красные колонны станции.

Ориентировочно открытие станции «Мичуринский проспект» на Большой кольцевой линии планируется в 2021 году (см. ТТХ). Станция улучшит транспортную доступность района Очаково-Матвеевское, разгрузит центральные узлы метро и южный участок Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. При этом после запуска станции водителям станет легче ездить по Аминьевскому шоссе, улице Удальцова, Мичуринскому проспекту и проспекту Вернадского.

Ориентировочно открытие станции «Мичуринский проспект» на Большой кольцевой линии планируется в 2021 году

ТТХ

Станция «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии

Где: вдоль улицы Удальцова, около пересечения с Мичуринским проспектом.

Что будет: переход на строящуюся станцию «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии. Эти две станции соединит пешеходный мост. Здесь также разместят транспортно-пересадочный узел площадью около 40 тысяч квадратных метров. Два вестибюля - наземный и подземный.

Выходы: на обе стороны улицы Удальцова и Мичуринского проспекта, к жилым и офисным зданиям, остановкам наземки.

Сколько пассажиров: 400 тысяч человек в сутки, в утренние «часы пик» - около 23 тысяч человек в час.