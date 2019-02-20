Зачем тебе, Родина, визовый занавес?

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОРЯДКА, ТЕМ БОЛЬШЕ СЛОЖНОСТЕЙ

- Ты не поверишь, но даже в Ирак было попасть проще, чем к вам, - горячился мой приятель, чешский журналист Радан Шпронгл.

Я познакомился с ним пару лет назад на операции по штурму иракского города Мосула, захваченного исламистами. Для веселого, немного говорящего по-русски Шпронгла мы всегда находили место в своей машине, выезжая для репортажей на передовую. Он искренне благодарил и обещал, что отплатит гостеприимством, если мы приедем к нему в Прагу.

И вот в эти новогодние каникулы в маленьком кабачке в столице Чехии для меня вдруг открылся новый пласт отечественной бюрократии, неведомый ранее. Я, растроганный гостеприимством Радана, тоже позвал его в гости - в Россию. А он вдруг стал сетовать на сложности визовых процедур, обидно сравнивая нас с Ираком.

- В Багдаде-то порядка поменьше, чем у нас, - возражал я.

- Но у вас чем больше порядка, тем больше сложностей, - бурчал он. - Сравни с Шенгеном.

Получение шенгенской визы действительно несложное. На сбор документов у меня ушло полдня, включая заполнение анкет на всю семью. Билеты, бронь квартиры с известного агрегатора, справка из банка... Взамен через четыре дня получаю мультивизу на полтора года. С которой имею право въезда в любую страну Шенгена, не заморачиваюсь о том, в какой город и когда хочу поехать, какой отель или апартаменты собираюсь снять. И я искренне полагал, что в России этот процесс поставлен примерно так же.

Как бы не так! Оказывается, в XXI веке, когда границы становятся все более прозрачными, в нашей миграционной системе до сих пор сохраняются анахронизмы времен железного занавеса. Просто необъяснимые!

Судите сами. Во-первых, никаких мультивиз. Туристическая виза выдается на один въезд максимум на 30 суток. Во-вторых, чтобы ее получить, надо предъявить приглашение от аккредитованных при МИДе организаций или отелей (не путать с бронью). Приглашение это платное. И если вы планируете останавливаться в нескольких отелях, то понадобится приглашение от каждого. И строго по датам.

Я, конечно, могу и сам оформить приглашение для своего друга. Но тогда мне придется представить в МВД справку 2-НДФЛ, банковскую выписку и заплатить госпошлину. При этом, если чешский товарищ, опьяненный российским гостеприимством, что-нибудь натворит, мне придется разделить с ним ответственность.

В-третьих, по приезде в Россию иностранец обязан встать на миграционный учет. Получить регистрацию, если проще. В гостиницах это делается автоматически. Но если турист арендовал квартиру, то придется опять же идти в миграционный отдел МВД. Кстати, еще на этапе подачи документов на визу любой иностранец обязан указать весь планируемый им в России маршрут. И не дай бог от него отклониться.

- А я ведь человек импульсивный, - смеется Радан. - Взбредет в голову из Москвы в Петербург слетать, а посадят за это тебя.

Туристическая виза выдается на один въезд максимум на 30 сутокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБОРОТ

Не Северная Корея, конечно, но как в современном мире с таким режимом России наращивать «несырьевой экспорт», решительно непонятно. Ведь именно за счет туризма и медуслуг этот самый наш «несырьевой экспорт» должен, по планам государства (даже нацпроект на этот счет есть), достичь $16,5 миллиарда. Пока вдвое меньше. И без либерализации виз шансы выйти на эту цифру, например в Ростуризме, оценивают скептически.

- Это наследие советской эпохи, когда мы были о-о-очень закрытой страной. Но чиновники-то на местах остались те же, с тем же менталитетом - «не пущать», им очень тяжело меняться, - поделился с «Комсомольской правдой» член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. - Мы выступили с инициативой введения электронных виз для иностранцев - как промежуточного этапа к отмене визы. Человек заходит на сайт, регистрируется, заполняет анкету, прикрепляет нужные документы, а компетентные российские органы уже проверяют его, принимая решение, выдать визу или отказать. Это практикуется во многих странах. Например, в Мексике для российских граждан именно такой режим, благодаря чему туда ездит много россиян, несмотря на то, что это далекая страна.

Наша миграционная политика унаследована от СССРФото: Виктория ДУДИНА

- Но там же никто не требует идти в полицию и регистрироваться.

- А у нас даже для россиян до сих пор по федеральному закону, если ты живешь не по прописке и не зарегистрирован, наступает ответственность. Рудимент! У нас вся госсистема идентифицирует граждан по прописке, бюджетная политика строится по населению, прописанному в регионах. Если это сейчас взять и отменить, непонятно, как строить бюджет. В США, к примеру, идентификация места жительства - по счетам за «коммуналку». Нам пора об этом задуматься.

НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА

Россия успешно провела чемпионат мира по футболу (иностранцы, по оценкам Сбербанка, потратили у нас около 1,5 миллиарда долларов). Успешно во многом благодаря тому, что болельщикам со всего мира не пришлось забивать себе голову оформлением виз и регистрацией. Заранее отправив свои данные и купив билет на игру, паспорт болельщика они получали по прилете в Россию прямо в аэропорту. И действовал он до конца года.

Россия успешно провела чемпионат мира по футболуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казалось бы, этот прообраз электронной визы себя круто зарекомендовал. А в сочетании с народной дипломатией эффект оказался поразительным. В прошлом году был поставлен рекорд по числу иностранных туристов в Москве. И ведь их было бы гораздо больше, если бы визу можно было получить, не отрывая пятую точку от кресла. Но часы пробили полночь, наступил 2019 год, и Россия снова закрылась визовым барьером.

Упрощение режима может происходить только на условиях взаимности, говорят многие годы и в МИДе, и в ФСБ. При этом россияне могут без оформления виз ездить более чем в 130 стран мира, а к нам без виз могут приехать граждане лишь около 30 государств, включая СНГ. То есть мы сами ограничиваем поток туристов, которые готовы тратить у нас деньги. И с легкостью пускаем тех, кто деньги из России вывозит! Старая мантра о совместном советском прошлом давно не работает - бывшие республики Средней Азии сами тщательно вычищают воспоминания о нем - от памятников героям Великой Отечественной до кириллицы.

Зато в ИГ (запрещенная в РФ организация. - Ред.) из российского подбрюшья уехало более 5 тысяч человек. И многие из них возвращаются. Без виз. Поэтому помимо бешеного демпинга на рынке труда мы получаем осложнение криминогенной обстановки. Почти все последние теракты в России, в том числе и предотвращенные спецслужбами, готовились выходцами из Средней Азии.

МИГРАЦИОННЫЙ ТУПИК

- Ситуация абсурдная, - сказал «КП» политолог Егор Холмогоров. - С одной стороны, наша миграционная политика унаследована от СССР: максимальная закрытость, шпион не пройдет, все иностранцы - вредители. К чему это приводит? Я помню, как одному пророссийски настроенному европейскому интеллектуалу - историку Доминику Ливину попросту не дали визу в Россию. А его приглашали на серьезную, опять же пророссийскую научную конференцию. Даже люди с русскими корнями из Франции или Англии вынуждены проходить через весь этот визовый ад. И далеко не всегда с положительным результатом.

- А с другой стороны?

- Россия несет все издержки от существования СНГ и не получает никаких выгод. В отличие от бывших республик. В миграционном вопросе это сказывается особенно четко. Они не ценят тех выгод, которые им дает открытость России.

- А Россия вообще интересна иностранному туристу?

- Чемпионат мира по футболу показал, что наша страна имеет огромные перспективы как туристическая держава, что нам было бы безусловно выгодно. Но если логика нашей миграционной политики состоит в дискриминации русского населения из ближнего зарубежья вплоть до диких историй с высылкой ополченцев Донбасса или пророссийских журналистов на Украину, то на этом фоне ожидать адекватных решений к более отдаленным странам пока сложно. Надеюсь, когда-нибудь мы снимем все противоречия с Евросоюзом и осознаем, что нынешний наплыв гастарбайтеров для нас просто убийственен. И тогда векторы миграционной политики поменяются.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Дальневосточный безвиз

В августе 2017-го на Дальнем Востоке стартовал эксперимент, во время которого граждане 18 стран могут оформить электронные визы. Пункты пропуска открыты в аэропортах Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Анадыря. В трех регионах - Приморском крае, на Камчатке и Сахалине - работают морские пункты пропуска. Также по упрощенной схеме можно приехать в Приморье на поезде или автомобиле. Заявка на получение электронной визы подается в интернете за 4 дня до въезда. Выдается она бесплатно и действует месяц с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток.

Этой возможностью воспользовались уже более 60 тысяч человек из 14 стран, в том числе из Китая, Японии, Сингапура, Турции, Алжира, Ирана и даже Арабских Эмиратов.

В начале года источники сообщили, что к октябрю должна быть разработана концепция проекта электронных визы и миграционной карты. Якобы к декабрю 2021-го систему планируется запустить по всей стране.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Даже с русской женой въехать в Россию - квест

Алексей ОСИПОВ, собкор «КП» в Нью-Йорке:

- В США проблем с получением российских виз нет. Правда, американцы закрыли большое количество российских диппредставительств. И теперь нужно лететь в Нью-Йорк или Вашингтон. Либо переплатить 20 - 40 долларов, чтобы воспользоваться услугами турагента. Здесь люди не хотят переплачивать, казалось бы, небольшую сумму. Отдельная проблема с выходцами из Советского Союза. Люди приехали сюда в разные годы, и нередко дипмиссии требуют от них подтвердить отсутствие российского гражданства. Ребенка, к примеру, вывезли в 1991 году, он о своем гражданстве и не предполагал, паспорта у него не было. Начинается долгая переписка, выясняется, что гражданство у него есть. Получение российского паспорта у него займет как минимум полгода, и человек в течение этого времени в Россию поехать не может.

Татьяна САЛЬВОНИ, собкор «КП» в Италии:

- У меня муж итальянец и может получить семейную визу в Россию, она дешевле. Достаточно моего заявления и доказательства родства. Срок - 90 дней. Но въехать в Россию он может только со мной. Он меня привозит к моим родителям в Саратов, уезжает в Италию и забрать, допустим, через месяц меня уже не может. Он должен отдельно оформлять туристическую визу, а это уже другой процесс, более сложный. Абсурд!