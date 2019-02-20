Виктория Скрипаль: Боюсь, что к годовщине событий в Солсбери всем покажут урну с прахом моего дяди

Вчера 19 февраля в отделение полиции по району «Фили» было отправлено заявление, подписанное Еленой Яковлевной Скрипаль. В нем она просит признать ее сына и внучку пропавшими без вести, а также проверить московскую квартиру Юлии - якобы там сейчас проживают неизвестные люди.

- Мы не знаем что еще сделать. Вот уже год у нас нет никакой информации, что с Сергеем Викторовичем, - посетовала в разговоре с «Комсомолкой» племянница бывшего офицера российских спецслужб, завербованного Британией, Виктория. Женщина живет в Ярославле и ухаживает за старенькой бабушкой, мамой затерявшегося на территории Англии шпиона, Еленой Яковлевной . - Юля звонила последний раз в июле месяце 2018 года. Все! Официальных каких-то ответов от британской стороны мы так и не получили. Все узнаем из английских газет, которые оперируют какими-то источниками. А самые элементарные права - маме узнать о сыне, гражданине РФ - английской стороной нарушаются. Вот такое вот у них правовое государство.

- Сколько лет вашей бабушке?

- Ей 91. Она еле-еле передвигается с ходунками. На улицу не выходит, только по квартире. Она не знает, что произошло с Сергеем Викторовичем и Юлей (4 марта прошлого года их отравили боевым ядом в Солсбери - там проживал шпион, Лондон во всем бездоказательно обвинил Россию. - Ред.). Но сейчас бабушка не на шутку обеспокоена тем, почему же Сережа не выходит с ней на связь. Он всегда даже когда не было ни интернета, ни телефона давал о себе весточку. Бабушка говорит, что если бы могла ходить, то пешком бы уже отправилась это Солсбери.

- По последней информации британским СМИ Сергею Скрипалю стало хуже…

- Да, я думаю, к 5 - 6 марта нам всем покажут урну с его прахом. И могилку на кладбище в Солсбери. Мне лично кажется, что моего дяди давно уже нет в живых, только почему-то это скрывается. Тереза Мэй заявляет, что надо наказать Россию. А сама она понимает, что наказывает в первую очередь нас, обычных людей - семью Скрипалей. О каких правах и свободах на Западе вообще тогда говорить?

- Вы говорите, от Юли нет вестей. А как же ее собака?

- Животное до сих пор в приюте. Мне ее не отдают, потому что я не хозяйка. Юля звонила туда в последний раз тоже в июле. Но деньги за содержание собаки поступают в приют регулярно. От кого - не известно.