Может ли Дональд Трамп быть российским агентом?

В США выходит книга Эндрю Маккейба, который был заместителем директора ФБР. Сейчас Маккейб занят рекламой книги. Вчера в интервью Си-эн-эн он сказал, что Трамп «возможно, является российским агентом».

Российская теория разведки определяет три основы для вербовки агентов. Первая – идеологическая. Она часто использовалась в советские времена. Но теперь времена другие. В России капитализм. Можно завербовать человека, например, на основе его антиамериканских настроений. Но в случае с Трампом это не проходит.

Вторая основа вербовки – материальная. Допустим, когда-то русские обещали ему выгодную сделку в обмен на... В обмен на что? На то, что когда-нибудь он выставит свою кандидатуру на президентских выборах и победит?

На такие условия Трамп, может, и согласился бы. Многие бы согласились. За солидное вознаграждение можно пообещать любым шпионам, что выставишь свою кандидатуру на каких-нибудь выборах и станешь президентом чего-нибудь. Гарантировать победу никто не может, тем более в США.

Иногда говорят: может, он дал КГБ расписку? Типа «Я, Дональд Трамп, обязуюсь оказывать содействие миролюбивой политике Советского Союза путем предоставления секретной информации…» И т. д.

Но советская разведка не брала расписок при вербовке агентуры. Потому что это отпугивало людей от сотрудничества с КГБ. Бумажка на самом деле ничего не значит. Всегда можно сказать, что подпись подделали. Но для многих это страшный символ. Доказательство их вины. Поэтому расписок не брали.

Мог ли Трамп быть агентом влияния? Он иногда баловался политической деятельностью. Но на что он повлиял? И был ли он агентом? Может, он действовал в силу собственных убеждений? «Какие ваши доказательства?»

Третья основа вербовки – морально-психологическая. Это все, что не входит в первые две. Поругался с начальством и хочешь отомстить. Изменил жене и боишься признаться. Ищешь приключений на свою задницу...

Допустим, русские записали на видео, как Трамп занимается сексом с проституткой. Или с мужиком. Или – возьмем крайний случай – с членом КПСС. И теперь они его этим пугают. Типа «передадим Си-эн-эн, если ты, милый друг, не будешь проводить выгодный нам курс».

Трамп уже два года президент. За это время Америка сделала России массу всяких гадостей. Он только говорит, что уважает Путина, а поток гадостей не прекращается. В российском МИДе политику в отношении США называют «стратегическим терпением». С Хиллари Клинтон было бы намного проще.

И еще один момент. Даже если у Москвы есть какой-то компромат на Трампа, Путин никогда его не использует. Он даже намекать не будет. Потому что это превратило бы Трампа в его личного врага. А Путину это совершенно не нужно.