Танцующая матка шокировала зрителей на Первом канале

Елена Малышева любит удивлять телезрителей. В ее программе "Жить здорово!" на Первом канале можно увидеть обрезание, прослушать песню про яички и научиться правильно пукать. В свежем выпуске врач и кандидат медицинских наук показала танцующую матку, поющую о методах контрацепции.

Елена Малышева давно стала объектом шуток и насмешек. Но это ее не останавливает и она продолжает шокировать народ.

В эфире программы "Жить здорово!" пародийная актриса Светлана Галка предстала в костюме матки. Танцующая матка спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции.

"Песня матки" из программы Елены Малышевой "Жить здорово!".

После увиденного шокированные телезрители стали делиться эмоциями в соцсетях. Они предположили, что подобные выступления намекают на "помешательство" ведущей. А один из пользователей предложил отправить этот фрагмент в качестве номера на Евровидение.

Обрезание в прямом эфире

Елена Малышева показала зрителям обрезание.

Впервые Елене Малышевой удалось шокировать широкую общественность, совершив на глазах всей страны и "очень известного раввина" символическое обрезание. Для наглядной демонстрации сути процесса Малышева вызывала из зала женщину в свитере. Свитер, натянутый на голову, исполнял роль кожи пениса, а голова несчастной - головку члена. Малышева схватила ножницы и на глазах миллионов стала резать горло свитера и волосы. После этого все, кто смог поверить, что это происходит на самом деле, затаили дыхание и стали ждать новых шедевров. И, как выяснилось, не зря.

Песня про яички

Песенка про яички стала настоящим хитом.

Елена Малышева решила рассказать доступным языком о такой важной части мужской половой системы, как яички. В древние времена люди дотрагивались до яичек, давая клятву говорить правду. Врач поведала о мужских яичках с помощью шутливой песенки.Этот шедевр выделяется не только песенкой яичек. Главный вопрос - где Елене Малышевой удалось найти двух добровольцев-исполнителей.

"Пукайте любым местом!"

Малышева заставила зрительницу демонстрировать "вагинальные пуки".

В очередном выпуске программы "Жить здорово!" зашла речь о таком деликатном вопросе, как выделение газов из влагалища. "У молодой нерожавшей женщины мышцы влагалища и мышцы тазового дна предотвращают попадание воздуха во влагалище. Однако с возрастом мышцы влагалища и тазового дна ослабевают, поэтому воздух может проникнуть во влагалище, затем из него выйти - и его выход будет сопровождаться звуком", - поведала Елена. На вопрос, что делать и как с этим бороться, она посоветовала упражнения для укрепления мышц влагалища и тазового дна. Так, можно зажать между ног, как можно ближе к малому тазу, книгу или маленький мяч и делать очень частые шаги, демонстрируя семенящую походку. Малышева решила наглядно показать, как правильно производить манипуляции, предложив одной из зрительниц засунуть шарик между ног и пройтись. Девушка на высоченных каблуках засунула шарик между ног и довольно резво сделала несколько шагов под бурные аплодисменты многочисленных фанатов Елены Малышевой.