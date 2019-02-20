Магазины-долгожители в Москве: фарфор, кофе и книги

Среди новых магазинов в Москве сохранились заведения, которые живут десятилетиями. Причем они не меняли концепцию, лишь внесли детали, исходя из современных покупательских требований. Мы посмотрели, что сейчас в магазинах-долгожителях.

Дом фарфора

Магазин появился еще в 1898 году. Промышленник Матвей Кузнецов построил красивое здание с многочисленными картушами и масками бога Меркурия (покровителями торговли). Помимо продажи посуды из фарфора, здесь проводили художественные выставки. Сейчас в магазине «Гледиз» продолжают торговать фарфоровой посудой из Англии, Италии, Японии и России. Посуда дорогая — сервизы около 30-150 тысяч рублей. Наверное, поэтому в магазине немноголюдно. Заходят сюда, как на выставку.

В магазине «Гледиз» торгуют фарфоровой посудой из Англии, Италии, Японии и России.Фото: Алиса ТИТКО

- Раз в два-четыре месяца приходят очень богатые люди и покупают сервизы в подарок. После Нового года было много покупателей, видимо, разбились чашки, блюдца. А у нас сейчас как раз распродажа английской посуды и можно купить по одной единице из сервиза, - рассказывает продавец.

В «Гледиз» цены за сервизы стартуют от 30 тысяч рублей.Фото: Алиса ТИТКО

Поставок английской посуды, как говорят в магазине, больше не будет. Не по политическим соображениям, просто закрылся фарфоровый завод. Зато сейчас привозят все больше посуды из Германии и Китая. Известный российский модельер Валентин Юдашкин даже создал несколько дизайнов для китайской посуды (уже можно увидеть в магазине).

ГДЕ: Мясницкая улица, 8/2. Ближайшая станция метро «Лубянка».

Армения

Выходя из станции метро «Чеховская», упираешься в магазин «Армения». Вычурная золотистая вывеска говорит сама за себя «дорого-богато». Сейчас и в советские времена здесь продавали армянские сыры, колбасы, маслины, орехи и сухофрукты. Многие приходили, чтобы купить местно вино, необычное варенье из тыквы или арбуза. Правда, сейчас москвичей национальными армянскими продуктами не удивишь — на столичных рынках есть лавки, специализирующиеся на армянской кухне. Да, и площадь магазина «Армения» уменьшилась почти в три раза.

У входа в магазин продуктов из Армении.Фото: Алиса ТИТКО

- У нас и сейчас есть легендарное варенье из арбуза. Появилось также из дыни, шелковицы, лепестков роз, из баклажан. Средняя цена — 300 рублей, - говорит продавец. - Продукты у нас покупают не только живущие в Москве армяне, но и русские.

В Москве можно запросто купить вкусное армянское варенье из тыквы.Фото: Алиса ТИТКО

Помимо самого магазина, здесь есть еще и национальное кафе. Также можно купить на развес жареные баклажаны, долму, пхали, блины с начинками.

ГДЕ: улица Тверская, д. 17, стр. 1. Ближайшая станция метро «Чеховская».

Книжный мир

Магазин с книгами появился возле станции метро «Лубянка» в 1957 году. В советское время «Книжный мир» был не просто магазином, а настоящим клубом любителей книги. Сюда приходили люди самых разных интересов, профессий, национальностей. Здесь авторы проводили презентации своих работ. В 80-е годы была реконструкция и площадь магазина значительно увеличилась, добавился второй этаж. После развала СССР он был преобразован в торговый дом «Библио-Глобус» (такое название и ныне). Сейчас в ассортименте более 250 тысяч книг.

В книжном магазине "Библио-Глобус".Фото: Алиса ТИТКО

- У нас некоторые люди по пять часов тут проводят. Не только, чтобы книгу выбрать. Ведь здесь можно также купить билеты в театры и кино, в литературном кафе почитать и выпить кофе. Также есть прием предварительных заявок на новые книги и услуга по формированию частной библиотеки, - рассказывают в магазине.

ГДЕ: Мясницкая улица, д. 6/3, стр. 1. Ближайшая станция метро «Лубянка».

Чайный дом

В магазине «Чай-кофе» на Мясницкой улице приятные ароматы с 1893 года. Тогда купец Сергей Перлов построил очередной магазин своей «Чайной империи», к концу 90-х годов у него было уже 130 фирменных магазинов по России и за рубежом. Московский «Чайный дом» оформили в традиционном китайском стиле — внешне и внутри. Во-первых, Перлов стал работать с восточными поставщиками, во-вторых, такой фасад стал хорошей рекламой магазина. Красивые потолки и витрины с драконами, фарфоровые китайские вазы сохранились в интерьере и сейчас. Стоит только представить, как раньше возле этих прилавков шуршали поплиновые юбки дам и звенели шпоры кавалеров.

Магазин «Чай-кофе» на Мясницкой пережил времена советской власти и сохранил уникальное здание.Фото: Алиса ТИТКО

- Был здесь раньше на полу еще большой ковер. И цены, конечно, всегда были высокие. Но мне здесь очень нравится венский кофе, - рассказывает москвичка Марина Александровна.

Сейчас в магазине десятки сортов кофе и чая из Франции, Индии, Бразилии, Колумбии, Китая. Можно купить в подарочной упаковке или на развес — хоть 100 грамм. В продаже есть большие наборы в корзинах по 11-15 тысяч рублей, турки для заваривания кофе и чашки, большой выбор пирожных, зефира, конфет (однако на 20-30% дороже, чем в супермаркетах).

- В магазине иногда проходят дегустации, вот тогда здесь не протолкнешься, а ароматы просто волшебные, - рассказывает продавец.

ГДЕ: Мясницкая улица, 19. Ближайшая станция метро «Чистые пруды».

Аптека

На Малой Бронной улице более ста лет существует аптека. В 2012 году ее судьба могла бы завершиться — в здании начали капитальный ремонт и хотели открыть ресторан. Но местные жители возмутились, мол, в округе жилые дома и ни одной аптеки. Тогда же была обнаружена старинная вывеска «Аптека» (она с самого основания - c 1914 года). Общественники на свои деньги отреставрировали ее и вернули на здание. Вот только на двери теперь значится, что это магазин аптечных продуктов «Mapteka shop». В одном зале можно купить цитрамон, зеленку и таблетки по рецепту, а в другом редкие ирригаторы (для чистки межзубных промежутков), швейцарские и японские зубные пасты, американские средства для волос.

Эта аптека на Малой Бронной существует уже более ста лет.Фото: Алиса ТИТКО

- По утрам к нам забегают спортсмены за водой и диетическими батончиками, а также в фитобар за кислородными коктейлями и травами из Алтая, - рассказывает Лилия, сотрудница магазина аптечных продуктов «Mapteka shop».

ГДЕ: Малая Бронная улица, 22. Ближайшая стация метро «Тверская».

СКАЗАНО

Воспоминания московеда Дениса Ромодина о книжных магазинах:

- До сих пор на Большой Дмитровке находится «Дом педагогической книги», он был очень востребованным в 90-е годы, когда для учебы в школе нужно было покупать дополнительные учебники. Перед началом учебного года там всегда были очереди, рядом на улице формировалась нелегальная торговля. Там не было самообслуживания, как сейчас, протиснуться к прилавку было невозможно. А продавец была одна, все просили подать книгу, получить чек. В «Книжной лавке писателя» на Кузнецком мосту был небольшой клуб, куда приходили букинисты, писатели. Там можно было достать редкие издания. Даже сейчас сохранилась какая-то особая атмосфера — старые прилавки, хрустальные люстры. А вот книжный магазин «Москва» на Тверской улице (ранее улица Горького) открылся с названием «№ 100», там было много книг о городе, самообслуживания раньше тоже не было.