2019-02-21T00:23:50+03:00
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В Comedy Club новый резидент и старый Ревва

Посвежевшее шоу открывает очередной сезон
Антонина ВЕТКИНА
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А ведущий шоу Павел Воля пошил к сезону модный костюм. Фото: Канал ТНТА ведущий шоу Павел Воля пошил к сезону модный костюм. Фото: Канал ТНТ
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Уж всюду чудится весна! Вот и ребята из Comedy Club выходят из зимней спячки. В новом сезоне все будет не совсем так, как прежде.

Во-первых, ветераны шоу расступились, чтобы пропустить вперед нового резидента - его представят в ближайшем выпуске. Обещают, что он будет «смешной и талантливый».

Во-вторых, в этом сезоне в Comedy Club вернется «самый идеальный человек на планете» Александр Ревва - ради собственного бенефиса. В-третьих, отныне каждый выпуск будет начинаться с песни-переделки: в трек-листе, в частности, хит Артура Пирожкова «Чика» и «Танцуй под Бузову» понятно кого.

В-четвертых, появится новая рубрика, которую поручили Илье Соболеву: к нему будут приходить приглашенные звезды и отвечать на ехидные вопросы ведущего.

Также в ближайших планах - день рождения Гарика Харламова. В спецвыпуске по такому поводу соберутся его друзья и родственники, включая супругу Кристину Асмус, и хорошенько поиздеваются над «машиной по производству шуток».

В целом продюсеры проекта обещают «эксперименты с жанром», что будет кстати: за долгие годы резиденты-основатели слегка забронзовели, все чаще шутят по накатанной колее, так что перевернуть все с ног на голову и обратно не помешало бы.

Comedy Club. С 22 февраля по пятницам, 21.00, ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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