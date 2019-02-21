Настя Каменских: «Многие мужчины хотели переспать со мной за деньги»

Настя Каменских — обладательница аппетитных форм, от которых захватывает дух у миллионов ее поклонников. «На пышном бюсте Насти держится половина нашего успеха», - говорил в свое время ее партнер по сцене (а ныне продюсер) Потап (он же Алексей Потапенко). Неудивительно, что внимания певицы добиваются многие мужчины. Причем некоторые состоятельные поклонники предпочитают действовать напрямик. И предлагают артистке провести с ними ночь за деньги. О сексуальных домогательствах поклонников 31-летняя исполнительница рассказала в интервью на ютуб-канале «Слава+».

- Бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили: «Поговори с этой телкой», потому что я могу заступиться за себя, - призналась Настя. - Меня возмущают богатые люди, считающие, что все в этой жизни продается.

Настя уверяет, что пока она не готова к замужеству. Фото: кадр видео.

Певица предпочитает не акцентировать внимание на своей личной жизни и только подчеркивает, что половина ее романов, о которых говорят и пишут в СМИ — полная выдумка.

- Мне постоянно приписывают романы, которых на самом деле нет, — уверяет Каменских. - Люди то и дело говорят о несуществующих детях. По их мнению, я родила уже 45 детей. Лешу (Потапа — Ред.) мне постоянно приписывают. Пока я не готова к замужеству, хотя понимаю где-то внутри себя, что уже пора.

А вот что артистка обсуждает охотно — это ЗОЖ: за последние годы Настя очень похудела, сохранив при этом приятные женственные округлости. Певица поделилась секретом своей диеты:

- Люблю гречку, легкие салаты. В последнее время не ем мясо. Очень люблю сосиски, но я их не ем. Хотя иногда очень хочется хлеба. Недавно была на отдыхе и не ужинала, — я молодец! А еще я рано ложусь спать, - рассказала Каменских.

При этом Настя признается, что несмотря на свои шикарные данные, иногда комплексует из-за собственной внешности: «Хочется лучше. Ляжку меньше». При этом делать пластику она пока не собирается, так как не уверена в хорошем результате: певица боится потерять индивидуальность.

- Возможно, я задумаюсь о столь радикальных методах, когда стану намного старше, - говорит она. - Лет в 60. Я просто видела последствия — это выглядит ужасно. Я не хочу ходить с одинаковым лицом.

Артистка признается, что не читает комментарии в Инстаграме: она уверена, то хейтеры пишут критические комментарии не ей, а самим себе. Настя давно выработала в себе иммунитет ко всем колкостям:

- Раньше я была в два раза больше, чем сейчас. Представляете, что мне тогда писали? - смеется певица.

Несмотря на то, что Настя постоянно подчеркивает: между нею и ее коллегой Потапом нет никаких романтических чувств, поклонники уверены, что это не так. Слухи об их романе появились, еще когда музыкант был женат, и у него только родился ребенок. Артисты никогда не комментируют свои отношения и не подтверждают, что они вместе. Однако поклонники уверены: Потап и Настя уже сыграли тайную свадьбу, но предпочитают держать свой брак в секрете. Тот факт, что они вместе, подтверждает хотя бы то, что и Потап, и Настя проводят отпуск в одних и тех же местах - это заметно по их Инстаграмам. «И чего скрываться?» - недоумевают поклонники и советуют паре наконец-то рассказать правду о своем служебном романе.