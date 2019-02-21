Анна Седокова выкупила из ломбарда нательный крестик, который она заложила ради платежа по ипотеке

Не так давно Анна Седокова стала обладательницей большой квартиры в Москве. В декабре прошлого года певица купила апартаменты в новостройке в одном из жилых комплексов столицы. Недвижимость артистка взяла в ипотеку сроком на 20 лет.

- У меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! - рассказывала звезда сцены в Инстаграме. - Квартира, на которую я заработала сама. Правда, ней ещё идёт ипотека, но с этим я точно справлюсь.

В реальности все оказалось далеко не так радужно, как рассчитывала Анна. Когда пришла пора вносить платеж, у нее не хватило денег на первый взнос. Певица занимала деньги, где только могла, и даже заложила нательный крестик, чтобы наскрести необходимую сумму.

К счастью, финансовые дела артистки пошли в гору, и она воссоединилась с дорогим для нее украшением. Седоковой удалось вовремя выкупить драгоценность из ломбарда. В Инстаграме певицы появилось соблазнительное селфи в нижнем белье: Анна позирует в неглиже, а на шее у нее красуется ее любимый крестик с бриллиантами.

- Одна моя очень умная подруга сказала мне - твоё с тобой останется, - многозначительно написала Седокова на своей страничке. - А я так всегда и думала.

annasedokova Одна моя очень умная подруга сказала мне - твоё с тобой останется, а я так всегда и думала

В финансовую ловушку Анна попала из-за того, что сначала ее предупредили в банке: первоначальный взнос за недвижимость по кредиту составит 10 процентов. Когда же пришла пора вносить деньги, оказалось, что заплатить нужно уже не 10, а 30 процентов. При этом певицу предупредили: из-за того, что она многодетная мать-одиночка, получить одобрение на кредит ей будет очень трудно.

- Через несколько дней звонят: «Вам все одобрили, у вас есть две недели, чтобы собрать сумму первоначального взноса». - «Десять процентов?» - спрашиваю я радостно. «Нет, не 10, а 30». И слыша мое замешательство в трубке, добавляют: «Если вы их не найдете и просрочите, вам уже ипотеку никогда не одобрят», - рассказала Седокова в интервью Tele.ru.

Певице стоило неимоверных усилий собрать нужную сумму — о помощи она просила всех друзей и знакомых, брала в долг и обещала все вернуть с процентами. Певице даже пришлось закладывать в ломбарде украшения.

- Меня охватило полнейшее отчаяние. Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег, - рассказала певица. - В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу. Крестик, конечно же, не спас, я металась по друзьям и знакомым с просьбой одолжить (под проценты, разумеется, кто сейчас даст просто так) любые суммы. И в последний день, когда я уже готова была сдаться, находится человек, который дает мне недостающие деньги в долг на два месяца. И я беру эту ипотеку.

Анна купила квартиру в Москве в ипотеку. Кредит она взяла на 20 лет. Фото: Инстаграм.

Сейчас певице придется раздавать долги, потом искать деньги на ремонт — в квартире только голые стены. Но Анна верит, что она сможет справиться со всеми трудностями. Певица много работает, дает сольные концерты и поет на корпоративах — только в новогоднюю ночь у нее было четыре выступления.

Анна — мать троих детей. Двое из них — дочь Алина и сын Гектор - живут вместе с ней. Старшую дочь Алину певица родила от футболиста Вадима Белькевиыа, трагически погибшего в 2014 году: у спортсмена оторвался тромб.

Со своим вторым мужем, бизнесменом Максимом Чернявским, Анна развелась, средняя дочь звёзды Моника живет в США вместе с отцом. Седокова летает на свидания к дочери в Америку по графику, установленному судом.

С отцом своего младшего ребёнка, сына Гектора, Анна рассталась практически сразу после рождения малыша. Артистка никогда не рассказывала об этих отношениях и только упоминала, что воспитывает Гектора одна.