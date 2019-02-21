2019-02-21T18:50:45+03:00
Звезды

Анна Седокова выкупила из ломбарда нательный крестик, который она заложила ради платежа по ипотеке

Певица воссоединилась с дорогим украшением [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Анна Седокова снова фотографируется в любимом нательном крестике, который ей пришлось заложить ради платежа по ипотеке. Фото: Инстаграм.Анна Седокова снова фотографируется в любимом нательном крестике, который ей пришлось заложить ради платежа по ипотеке. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Не так давно Анна Седокова стала обладательницей большой квартиры в Москве. В декабре прошлого года певица купила апартаменты в новостройке в одном из жилых комплексов столицы. Недвижимость артистка взяла в ипотеку сроком на 20 лет.

- У меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! - рассказывала звезда сцены в Инстаграме. - Квартира, на которую я заработала сама. Правда, ней ещё идёт ипотека, но с этим я точно справлюсь.

В реальности все оказалось далеко не так радужно, как рассчитывала Анна. Когда пришла пора вносить платеж, у нее не хватило денег на первый взнос. Певица занимала деньги, где только могла, и даже заложила нательный крестик, чтобы наскрести необходимую сумму.

К счастью, финансовые дела артистки пошли в гору, и она воссоединилась с дорогим для нее украшением. Седоковой удалось вовремя выкупить драгоценность из ломбарда. В Инстаграме певицы появилось соблазнительное селфи в нижнем белье: Анна позирует в неглиже, а на шее у нее красуется ее любимый крестик с бриллиантами.

- Одна моя очень умная подруга сказала мне - твоё с тобой останется, - многозначительно написала Седокова на своей страничке. - А я так всегда и думала.

annasedokovaannasedokova
Одна моя очень умная подруга сказала мне - твоё с тобой останется, а я так всегда и думала
208326 отметок «Нравится»1566 комментариевInstagram

В финансовую ловушку Анна попала из-за того, что сначала ее предупредили в банке: первоначальный взнос за недвижимость по кредиту составит 10 процентов. Когда же пришла пора вносить деньги, оказалось, что заплатить нужно уже не 10, а 30 процентов. При этом певицу предупредили: из-за того, что она многодетная мать-одиночка, получить одобрение на кредит ей будет очень трудно.

- Через несколько дней звонят: «Вам все одобрили, у вас есть две недели, чтобы собрать сумму первоначального взноса». - «Десять процентов?» - спрашиваю я радостно. «Нет, не 10, а 30». И слыша мое замешательство в трубке, добавляют: «Если вы их не найдете и просрочите, вам уже ипотеку никогда не одобрят», - рассказала Седокова в интервью Tele.ru.

Певице стоило неимоверных усилий собрать нужную сумму — о помощи она просила всех друзей и знакомых, брала в долг и обещала все вернуть с процентами. Певице даже пришлось закладывать в ломбарде украшения.

- Меня охватило полнейшее отчаяние. Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег, - рассказала певица. - В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу. Крестик, конечно же, не спас, я металась по друзьям и знакомым с просьбой одолжить (под проценты, разумеется, кто сейчас даст просто так) любые суммы. И в последний день, когда я уже готова была сдаться, находится человек, который дает мне недостающие деньги в долг на два месяца. И я беру эту ипотеку.

Анна купила квартиру в Москве в ипотеку. Кредит она взяла на 20 лет. Фото: Инстаграм.

Анна купила квартиру в Москве в ипотеку. Кредит она взяла на 20 лет. Фото: Инстаграм.

Сейчас певице придется раздавать долги, потом искать деньги на ремонт — в квартире только голые стены. Но Анна верит, что она сможет справиться со всеми трудностями. Певица много работает, дает сольные концерты и поет на корпоративах — только в новогоднюю ночь у нее было четыре выступления.

Анна — мать троих детей. Двое из них — дочь Алина и сын Гектор - живут вместе с ней. Старшую дочь Алину певица родила от футболиста Вадима Белькевиыа, трагически погибшего в 2014 году: у спортсмена оторвался тромб.

Со своим вторым мужем, бизнесменом Максимом Чернявским, Анна развелась, средняя дочь звёзды Моника живет в США вместе с отцом. Седокова летает на свидания к дочери в Америку по графику, установленному судом.

С отцом своего младшего ребёнка, сына Гектора, Анна рассталась практически сразу после рождения малыша. Артистка никогда не рассказывала об этих отношениях и только упоминала, что воспитывает Гектора одна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Twitter
В cети появился первый полноценный трейлер байопика об Элтоне Джоне
Путин попросил сделать жизнь заключенных полегче
Первый женский экипаж NASA выйдет в открытый космос в 2019 году
Умерла актриса из «Глухаря» Дарья Егорычева
В Москве из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали здание Минобрнауки
Путин поручил кабмину разработать меры правовой защиты россиян за рубежом
Иностранные автоперевозчики могут лишиться поддержки из бюджета
Назарбаев принял указ об отставке правительства
Лавров заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливе
В Сербии может появиться аналог «Лидеров России»
В архангельской Рикасихе не будут размещать мусорный полигон
В центре Москвы на проезжую часть рухнул автокран
Лавров заявил о необходимости отказа от санкций
«Назло соседу сожгу хату»: В Госдуме оценили стремление Украины разорвать договор по Азовскому морю
В России расширят категорию граждан, которым запретят работать с секретными документами
Минтруд заявил об изменении порядка начисления доплат к пенсии
В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет
Лавров прокомментировал новые санкции против России со стороны ЕС
Опрос: каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом
Правительство подготовило закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей
На венецианском карнавале с колокольни спрыгнет олимпийская чемпионка