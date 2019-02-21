В доме семьи из Краснодара, которую выселяют с помощью жертвоприношений, взорвалась стена

Утро 21 февраля в доме семьи Кириченко выдалось недобрым, вместо будильника их разбудила обрушившаяся стена их дома.

- Это произошло около шести утра. Мы проснулись, дети стали плакать. Все очень сильно перепугались. Я боюсь, что следующая такая выходка соседей может закончится для нас трагически, а местная полиция вообще не обращает на это внимания, – рассказывает КП в слезах Наталья.

Когда мать двоих детей включила свет, то на одной из стен зияла немаленькая дыра. Наталья сразу же вызвала полицейских, которые осмотрели место происшествия и вынесли вердикт «никакого взрыва не было – это ремонтные работы».

Напомним, что Наталью вот уже несколько месяцев пытаются выселить из ее части дома. Девушка рассказала, что ей предлагали выкупить ее часть, но она отказала, потому что люди, предлагавшие сделку, не внушали доверия и скорее походили на бандитов, чем на бизнесменов. После этого пошли угрозы, соседи специально поселили во второй части дома животных, за которыми они не присматривали, а только кормили, чтобы те испражнялись. Таким образом Наталью с детьми просто выкуривали из дома. Эта земля находится у реки, поэтому здесь выгодно строить торговые центры и прочие бизнес-проекты.

Еще в начале февраля ее соседи предприняли радикальную попытку, они попытались напугать маленькую девочку, которая была одна дома. На глазах у шестилетней Варвары мужчины освежевали барана, а его окровавленную шкуру ради забавы посадили на стул, одев на нее каску и положив в руки футбольный мяч. После этого случая Наталье даже пришлось уволиться с работы, чтобы охранять дом и семью.

В пресс-службе полиции Краснодарского края КП прокомментировали ситуацию.

- По указанному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. Вместе с тем, собранные материалы проверок с информацией о содержании в жилище сельскохозяйственных животных направлены в Администрацию муниципального образования города Краснодар для рассмотрения вопроса о правомерности содержания таких животных в данных помещениях и при необходимости привлечения владельца к предусмотренной законодательством ответственности.

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