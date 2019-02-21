2019-02-21T14:09:03+03:00
Звезды

Актриса Анна Легчилова в 46 лет родила сына от Игоря Бочкина

Анна Легчилова и Игорь Бочкин три года скрывали ребенка
Ольга ЛИБГАРДТ
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Игорь Бочкин и Анна Легчилова познакомились во время работы над спектаклем "Путники в ночи"Игорь Бочкин и Анна Легчилова познакомились во время работы над спектаклем "Путники в ночи"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актеры Игорь Бочкин и Анна Легчилова три года скрывали рождение сына. Малыш появился на свет в 2016 году.

Российская актриса опубликовала в соцсети фотографию малыша, а также подтвердила информацию о первенце. "Чтоб все за нас так не переживали, с большим запозданием сообщаем, что в 2016 году у нас родился сын! И мы уже большие и во всю разговариваем", - подписала фото младенца 49-летняя Анна Легчилова.

Получается, своего первенца звезда сериала "Общая терапия" родила в 46 лет. Имя сына пока остается в секрете.

anna_legchilovaanna_legchilova
Анна Легчилова и Игорь Бочкин три года скрывали ребенка
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Стоит отметить, что в прошлом году появились слухи о пополнении в звездном семействе. Во время программы "Судьба человека" Бочкин и Легчилова намекнули на пополнение в семействе. "Это эксклюзив для другой программы. Человек просто будет ненормальным, если он не будет мечтать о ребенке. Невозможно рассказать все за один эфир!", - улыбались актеры.

Игорь Бочкин и Анна Легчилова познакомились во время работы над спектаклем "Путники в ночи". Актеры поженились в 2002 году. Этот брак стал для Бочкина четвертым.

anna_legchilovaanna_legchilova
Своего первенца Анна Легчилова родила в 46 лет
1145 отметок «Нравится»24 комментариевInstagram

У него актера есть дочь Александра, но экс-супруга запретила ему общаться с ней. Сейчас наследница артиста живет с матерью и отчимом в Испании.

Легчилова же вышла замуж впервые и не имела наследников. Возможно, признание звездная пара решила сделать в честь дня рождения Игоря Бочкина, которому 17 февраля исполнилось 62 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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