Дмитрий Дюжев стал Петром Великим

История создания этого фильма много раз была описана в прессе. Прозаик Алексей Иванов («Географ глобус пропил», «Ненастье», «Пищеблок») написал для него сценарий, потом то ли режиссер, то ли продюсеры перелопатили его под себя, Иванов увидел, что у них получилось и снял свое имя с титров. Правда, он к тому моменту уже успел переделать сценарий в двухтомный роман - и теперь, после переговоров с автором, «Тобол» открывается титром, что он якобы снят по мотивам этой книги.

Тобол - Трейлер (2019).

Интересно, что необъяснимым образом из титров пропал и логотип Первого канала, мелькавший в трейлере. Вроде бы полная восьмисерийная версия «Тобола» все-таки должна рано или поздно там выйти - но есть такое смутное ощущение, что с киноверсией Константин Эрнст и компания в последний момент ассоциироваться не захотели.

Действие «Тобола» разворачивается в первой четверти XVIII века; по приказанию Петра I (забавный Дмитрий Дюжев) в Сибирь отправляется экспедиция, искать золото. Сначала они делают остановку в Тобольске, а потом едут еще дальше, в совсем глухие, особенно с точки зрения столичных жителей, края. Среди участников экспедиции - поручик Иван Демарин (Илья Маланин, которого вы могли видеть в фильме «На районе» - там его перетягивали на себя Ольга Зуева и Данила Козловский). В Сибири офицер находит свою любовь, а также много-много диких задиристых джунгар. Те дерутся с китайцами, а еще нападают на русскую крепость; русские обороняются, потом, после некоторого перерыва, все повторяется сызнова; это в общих чертах и есть содержание фильма.

Эмоции Алексея Иванова легко понять: он умеет писать бодро и нескучно, а «Тобол» - фильм прежде всего унылый. Он выглядит как дайджест сериала - и смонтирован так, что персонажи еле-еле успевают договорить ударную реплику, когда уже начинается следующая сцена. Беднягу Маланина одевают так, что у него в принципе пропадает шея - голова растет сразу из спины - и в первых же сценах ставят рядом с Петром I, на фоне которого он кажется крошечным; малорослый, без шеи, и с испугом на лице - такой вот герой (в довершение ко всему, на постере фильма он гордо отворачивается от зрителя - а и правда, к чему на постерах человеческие физиономии, когда вполне хватит затылка).

Это фильм, где компьютерная графика мало того что бросается в глаза - еще и кажется позаимствованной из какого-то второсортного фэнтези (тем более, героям в небесах все время мерещатся ангелы, причем резонное замечание одного из персонажей «Это не ангелы, это дым тобольских труб» триумфально опровергается в финале).

Это фильм, в котором в начале XVIII века жена говорит мужу вполне современное «Ты алкоголик!» (прямо-таки ждешь, когда она продолжит: «…и постоянно меня обесцениваешь!»)

Это фильм, где титры с указанием место действия («Тобольск», «Санкт-Петербург») закадровый голос с издевательским упорством зачитывает вслух - вдруг в зале найдутся неграмотные, пусть и им будет комфортно. Все это вместе называется неряшливостью, и она довольно сильно бесит. Если уж говорить о Первом канале, то на фоне «Тобола» и «Викинг», и даже «Адмиралъ» являются примерами элементарной аккуратности и опрятности.

Но сильнее бесит, что «Тобол» снят без проблеска вдохновения, что хорошие актеры (а там еще снялись Павел Табаков, Дмитрий Назаров, Андрей Бурковский) играют почти вхолостую, и что в ходе очередной битвы тебе уже все равно, кто победит - русские или джунгары, лишь бы они заканчивали поскорее. Такое чувство, что люди, собравшиеся на площадке, не фантазировали с легкостью Алексея Иванова, а выполняли тяжкую повинность по осваиванию производственного бюджета. Может быть, название, ложилось им на сердце тяжким грузом: Тобол и Сибирь все-таки крепче ассоциируются с каторгой, чем может показаться.