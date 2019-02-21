Развозчик СПИДа: В Москве таксист намеренно заражает клиентов ВИЧ-инфекцией

Вера* - преуспевающий врач. Вот уже много лет она работает на Рублевке с детьми известных людей. К своим 46 годам она заработала репутацию хорошего специалиста, поэтому работы много, а так как основная ее часть на дому, то на такси приходится ездить довольно часто. С Игорем женщина познакомилась в одной из таких поездок весной 2018 года, она просто вызвала машину через один из популярных сервисов такси. Мужчина был обходительным, тактичным и все время интересовался профессией Веры. Ну то есть проявлял заинтересованность.

После самой первой поездки Игорь предложил подвозить Веру всегда. Это нормальная практика среди таксистов, которые хотят получить постоянных клиентов, минуя официальный сервис заказа. Вера согласилась, потому что это удобно, тем более водитель знакомый, поэтому эксцессов происходить в поездках не должно. В пути Игорь рассказывал про свой быт и про тяжелую судьбу. Он говорил, что война на Донбассе забрала у него сына (это окажется впоследствии враньем). В общем, мужчина производил хорошее впечатление, а история с ребенком заставляла сопереживать горю, которое перенес отец.

Так получилось, что летом минувшего года Вера разошлась со своим мужем. Игорь узнал об этом во время одной из поездок. С тех пор его отношение к женщине стало еще более теплым, он даже стал наведываться к ней в гости, чтобы привести что-то вкусное или сладкое к чаю. Итогом теплых дружеских отношений стали отношения любовные. Пара стала больше проводить время друг с другом, а через какое-то время Игорь и вовсе переехал жить к Вере. Игорь охотно знакомил свою новую любовь с родственниками, они общались по скайпу.

И все было бы хорошо, если не знать некоторых обстоятельств, о которых Вере накануне Нового года поведала та самая родственница по скайпу. Грядущий праздник стал самым мрачным в жизни Веры. Родственница рассказала женщине, что Игорь болен. И его болезнь - не хронический насморк или сколиоз. Она напрямую может сказаться на самой Вере. Женщина рассказала Вере, что Игорь ВИЧ-инфицированный.

Их сын с рождения был боленФото: Личный архив

С этого момента жизнь Веры перестала быть прежней. Такая новость не может не загнать в ступор даже самого стойкого и крепкого нервами человека. Первым делом, Вера порвала все отношения с Игорем, написала на него заявление в полицию и принялась сдавать всевозможные анализы. К счастью, первые результаты оказались отрицательными, и женщина вздохнула с облегчением. Но впереди было еще как минимум полгода походов по больницам.

В российском законодательстве предусмотрена статья уголовного кодекса под номером 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией». В ней черным по белому написано, что за данное преступление человек может сесть в тюрьму на срок до трех лет, также в этой статье, а конкретно в пункте 2, указано «заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет»

- Вероятность заражения при незащищенном половом акте очень высока, - рассказал КП венеролог Нариман Бакаев. - В среднем инкубационный период ВИЧ, в течение которого он не обнаруживается в крови, длится до полугода, анализы назначают через 1, 3 и 6 месяцев после обращения пациента, дабы полностью исключить вероятность заражения.

"КП" разобралась в этой истории и узнала, что Вера не единственная пострадавшая. Его первая жена рассказала нам о настоящей причине смерти сына Игоря.

- Мы с Игорем жили с 97-го года в Донецкой области. Через пару лет у нас родилась дочка, а потом начался кошмар. Он сильно наркоманил, таскал из дома вещи, постоянно бил меня, а иногда кидался на нас с дочкой с ножом, - рассказывает первая супруга Игоря Виктория.

Виктория поначалу много денег тратила на то, чтобы избавить мужа от зависимости. И вот однажды доктор в одной из клиник подозвал девушку и спросил, знает ли она, что Игорь носитель ВИЧ-инфекции. С тех пор дорожки Виктории и Игоря разошлись, а женщине с дочкой еще полгода пришлось сдавать анализы и проверяться у врачей. К счастью, заболевание их не коснулось.

Также Виктория рассказала историю про вторую жену Игоря Марию. Как вы уже догадались, когда этот мужчина познакомился с Машей, он ни слова ей не сказал про свою болезнь. И это возымело ужасные последствия потом; у них родился сын, который не дожил и до двух лет. Врачи в роддоме сразу предупредили Марию, что у сына положительный анализ на ВИЧ. То есть их сын с рождения болен. Именно в тот момент Мария узнала про болезнь мужа. После этого в семье родилась еще и дочка. Врачи сразу запретили Марии кормить ее грудью, чтобы плачевная ситуация не повторилась.

- Смертность детей с врождённым ВИЧ очень высокая в случае, если родители безответственно относятся к его здоровью и не выполняют условия специальной терапии. Такие дети практически не имеют иммунитета и подвержены заражению любыми инфекциями, - рассказал КП венеролог Нариман Бакаев.

После всех этих трагичных событий мужчина уехал в Москву на заработки. Он работал в разных сервисах заказа такси. В одном из них его даже уволили за то, что он разбил служебную машину.

Все имена пострадавших девушек изменены.