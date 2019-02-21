Определены все финалисты конкурса «Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России» - это флагманский проект Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», которая была создана в мае прошлого года по указу президента Владимира Путина.

На второй конкурс управленцев, который стартовал в ноябре 2018 года, было подано 277 тысяч заявок от руководителей из России и 68 стран. Полуфиналы второго конкурса управленцев проходили с января 2019 года в восьми федеральных округах России. 20 февраля в ЦФО завершился последний полуфинал.

-От Центрального федерального округа приглашения в финал получили 30 участников из Москвы, - сообщил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Всего в сочинском финале встретятся 300 человек, из которых на сегодняшний день определены 269. Дело в том, что, кроме выполнения конкурсных заданий, участники должны представить жюри социальный проект «Сердце лидера». Конкурсанты выбрали разные направления: кто-то развивает спорт, кто-то помогает пожилым и малоимущим, кто-то занимается профориентацией школьников. Если финалист не выполнит задание «Сердце лидера», то будет дисквалифицирован. И его место займет участник из «листа ожидания», который продемонстрировал высокие результаты, но в финал не прошел.

КТО В ФИНАЛЕ ОТ ЦФО?

Александров Владимир (Москва, ТК «Мегаполис»)

Алексеев Валерий (ОНФ проект «За честные закупки»)

Бажанов Евгений (Воронеж, индивидуальный предприниматель)

Баженов Дмитрий («ТВЭЛ»)

Байков Максим (Москва, «Отисифарм»)

Бортничек Константин (Московская область, Одинцово, «Ивентвил»)

Бакунин Михаил (Nissan North America)

Берзин Вячеслав («Зарубежнефть»)

Ворошилова Ольга (Курск, Юго-Западный государственный университет)

Восканов Борис (Белгород, Ingram Micro Cloud)

Вострокнутов Андрей («МОЭСК-Инжиниринг»)

Голанд Михаил (ВЭБ.РФ)

Голентовский Анатолий (Москва, Лаборатория Касперского)

Горянский Станислав (Калужская область, Детчино, агрофирма «Детчинское»)

Гужеля Дмитрий (Москва, Россотрудничество)

Гузенко Михаил (Москва, Российское энергетическое агентство)

Данилов Леонид (Москва, Ассоциация развития кластеров и технопарков России)

Дашков Сергей (Москва, ООО «Энергосервис — конкурентные закупки»)

Жилкин Даниил (Москва, ООО «Национальная сим-карта»)

Зимин Алексей (Московская область, Химки, фрилансер)

Зобов Юрий (Московская область, Щелково, Московский инструментальный завод)

Иванец Дмитрий (Московская область, Мытищи, «Росатом»)

Капралов Александр (ООО «Скартел»)

Ковынев Дмитрий (Московская область, Красногорск, «Газпромбанк»)

Корытчинков Дмитрий (Рязань, Внешнеторговый центр «Тяжпрессмаш»)

Костикова Светлана (Москва, Unilever)

Косых Илья (Daylesford Merchant)

Коцкая Кристина (Московская область, Долгопрудный, ЮниКредит Банк)

Кромин Алексей (Московская область, Глухово, АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»)

Кузнецов Михаил (Центр системных трансформаций экономического факультета МГУ)

Мариничев Юрий (Москва, банк ВТБ)

Мартыненков Михаил (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования)

Матвеева Светлана (Москва, АФК «Система»)

Михайлик Константин («МРСК Центра»)

Москаленков Антон (Агентство стратегических инициатив)

Наумов Владимир (сеть обувных магазинов «Zenden»)

Обухов Александр («Ростелеком»)

Песоцкий Константин (Сбербанк)

Ракша Александр («НЭО Центр»)

Рахманов Владимир («Сбербанк-технологии»)

Романов Константин (Москва, ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова)

Салтыков Петр (Дубна, «Хамстер-Инвест»)

Сенин Дмитрий (Московская область, Фрязино, «Сорин Груп»)

Сидорин Сергей (Брянск, ВТБ24)

Союзнова Татьяна (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере)

Старовойтов Артем (индивидуальный предприниматель)

Сыздыков Асылхан (Балашиха, Сбербанк)

Терехин Роман (Москва, Адвокатское бюро «Деловой фарватер»)

Токар Александр («Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»)

Трофимов Дмитрий (Сбербанк)

Туровцев Владимир (ООО «Логрокон»)

Тюрников Анатолий (инвестор)

Урусов Антон (УК «РОСНАНО»)

Фильцагин Кирилл («Газпром нефть»)

Хисамова Диляра («Норильский никель»)

Чекушов Роман (Владимир, «Юрьев-Польский мясокомбинат»)

Чернин Максим («Тим Драйв»)

Черняк Дмитрий («ЕвразХолдинг»)

Чугунова Елена ( «Т Плюс»)

Чуманский Анатолий (Москва, Сбербанк)

Шевченко Игорь (Москва, «Ростелеком»)

Шмытько Борис (Москва, ВЭБ.РФ)

Щитов Кирилл (Московская городская Дума)