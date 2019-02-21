2019-02-21T18:37:24+03:00
В мире

Любовница-лесбиянка родила премьеру Сербии сына

Мальчика назвали Игорь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Любимая женщина сербского главы правительства Аны Брнабич родила сына. Счастливое событие произошло в Белграде.

Милица Джурджич родила ребенка. Все прошло в лучшем виде, передает таблоид Blic. Новоявленные родители на седьмом небе от счастья. Младенец, как и его мамочка, чувствует себя хорошо. Мальчика назвали Игорь.

Милица Джурджич - врач. Она работает в Центре по радиологии и магнитного резонанса. Роскошная блондинка познакомилась с Аной Брнабич девять лет назад в одном из клубов для представителей нетрадиционной ориентации в центре Белграда.

Джурджич забеременела благодаря искусственному оплодотворению. Общественность только недавно узнала, что женщины готовятся стать родителями. Последние месяцы Ана Брнабич не появлялась вместе с Милицей Джурджич на общественных мероприятиях. 43-летняя Брнабич и ее любовница объявили, что придерживаются прежней позиции, - не говорить публично о личной жизни.

Сама премьер пока не комментирует счастливое событие, но в ее официальном аккаунте в Twitter появилось сообщение, что планируемый рабочий визит в Брюссель отложен. Многочисленные пользователи интернета оставляют свои поздравления на страничке политика.

Брнабич возглавила правительство Сербии в июне 2017 года, став первой женщиной на этом посту. Она является открытой лесбиянкой. Ана Брнабич оказалась и первым столь высокопоставленным политиком, который получил ребенка в гомосексуальной связи путем искусственного оплодотворения партнерши.

В Сербии запрещены однополые браки. Население страны очень консервативно. Оно в большинстве своем негативно относится к представителям ЛГБТ-сообщества. Однополым партнерам по закону запрещено усыновлять детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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