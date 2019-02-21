Исполнилось 115 лет со дня рождения Алексея Косыгина: Советскую экономику сгубила ревность Брежнева

ПЕРЕМЕН!

Главное, в связи с чем чаще всего упоминается имя советского премьера, - знаменитые косыгинские реформы. Фактически это был новый НЭП - переход от директивных отношений к рыночным.

Косыгин, ставший после прихода к власти Брежнева главой советского правительства, зондировал научную мысль. Было два варианта развития. Основатель отечественной кибернетики академик Виктор Глушков предлагал создать мощную систему ОГАС - общегосударственную автоматизированную систему управления.

- По сути, это было то, к чему мы сейчас только подходим, - цифровизация экономики, - поясняет экономист Михаил Делягин.

Мощная автоматизированная система могла учитывать все экономические показатели и выдавать объективное и правильное решение. Но в этом-то и был ее главный недостаток: выдавать решения - это дело партаппарата, а не какой-то машины.

А кроме того, программа Глушкова требовала колоссальных затрат - 20 млрд рублей. Тех, советских, крепких.

И была другая программа - харьковского экономиста Евсея Либермана. Еще в 1962 г. он выступил в газете «Правда» со статьей «План, прибыль, премия». Отмечал, что руководители предприятий занижают свои возможности. Их можно было понять: какой смысл напрягаться, если это никак не влияет на «сумму прописью».

Либерман предлагал «построить систему планирования и оценки работы предприятий так, чтобы они были жизненно заинтересованы в наиболее высоких плановых заданиях, во внедрении новой техники и улучшении качества продукции, словом, в наибольшей эффективности производства». Как заинтересовать? Очень просто - материально. Хотите бублики - гоните рублики. Как при НЭПе.

Косыгину, который в 20-х сам активно работал в потребкооперации, такие идеи были очень понятны.

Основных направлений реформы, по Либерману, было два. Сократить количество директивных плановых показателей, а главным показателем работы предприятия считать прибыль.

Предприятиям разрешили часть заработанного оставлять у себя - в фондах материального поощрения. Так появились квартальные премии, 13-я зарплата по итогам года... Директора стали инициативнее предлагать новую продукцию, внедрять научно-технические новинки, рабочие стали активнее трудиться: не задаром же. Появились товары, у людей зашуршали купюры - жизнь налаживалась. За годы 8-й пятилетки (1965 - 1970) рост экономики составил 7,7% в год - нынешний Китай бы позавидовал.

Но уже в следующую пятилетку реформы стали буксовать.

ХОЗРАСЧЕТУ ПОКАЗАЛИ ЖЕЛТУЮ КАРТОЧКУ

Особенно ярко новые методы смотрелись в небольших хозяйствах. Показательный пример - в одном казахстанском совхозе с работой, которой занимались 800 человек, после внедрения новых принципов стали справляться всего 80. А из сотни управленцев вообще остались только двое - председатель и бухгалтер. Отстраненным платили утешительное пособие 30 рублей.

Здорово? Как бы не так!

Ладно совхоз - а если в масштабах страны 90% работников окажутся лишними, что с ними делать? Вот и желтая карточка реформе: плодить безработицу - не наш путь.

Вторая проблема - преобразования никак не вписывались в систему планового хозяйства. Выпускает фабрика хорошие сапоги. Может полстраны ими завалить. А что другие фабрики будут делать? У них же свой план сверстан - Госплан никто не закрывал. Внести даже незначительные изменения - это была целая история.

И третья причина - партийное руководство опасалось, что развитие рыночных отношений, выдвижение на передний план отраслевиков подорвет монополию на власть.

- Брежнев вынужден был считаться с мнением консервативных сил в партии, да и сам он не был особым реформатором по складу характера, - говорит экономист Руслан Гринберг. - Плюс к этому присутствовала еще и ревность. Косыгин был популярен в народе. У него было постоянно хмурое сосредоточенное лицо, и это создавало ему своеобразную харизму. Человек все понимает, знает, как надо, но ему мешают - таким он воспринимался людьми, и такой образ был востребован. Генсек не хотел усиления его влияния.

В результате в 70-х реформы замедлились, свободы маневра у директоров становилось все меньше, а заорганизованности и партийного руководства в экономике - все больше.

В октябре 1980-го состояние здоровья Косыгина резко ухудшилось. Он ушел со своего поста, а через 2 месяца его не стало.

Справка «КП»

Алексей Николаевич КОСЫГИН родился 8 (21) февраля 1904 года в Санкт-Петербурге в семье токаря.

В 1919-м ушел добровольцем в Красную Армию на строительство оборонительных сооружений.

В 1921 году окончил Петроградский кооперативный техникум и был направлен в Новосибирск инструктором облпотребсоюза. Самое нэпманское время. В 1930-м вернулся в Питер, поступил в Ленинградский текстильный институт. А после окончания вуза его карьера стремительно пошла вверх. С 1935 по 1939 год - директор фабрики, председатель Ленгорисполкома, нарком текстильной промышленности СССР.

В июне 1941-го отвечал за эвакуацию более 1500 стратегически важных заводов и фабрик. Зимой 1942-го - за снабжение осажденного Ленинграда продовольствием. А в 43-м возглавил Совнарком РСФСР.

В 1946-м назначен зампредсовмина СССР. Его профессионализм отмечали и Сталин, и сместивший генералиссимуса Хрущев, и особенно Брежнев, назначив в 1964-м главой правительства. На посту премьера Косыгин проработал 16 лет.

Он не был бунтарем, но имел свою точку зрения. Например, Косыгин единственный в Политбюро высказался против ввода войск в Афганистан.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Михаил ДЕЛЯГИН: Реформа похоронила сама себя

- Дело не только в ревности Брежнева. Косыгин заложил основу затратной экономики, ставшей губительной для СССР. Поскольку хозяйство было у нас плановое, то и прибыль считалась не по факту, а устанавливалась Госпланом. Если себестоимость продукции была 100 рублей, а установленная плановиками норма прибыли 6%, то прибыль составляла 6 рублей. Себестоимость - 1000 рублей, прибыль - уже 60 руб. Есть разница? И для того чтобы получить выгодные для себя показатели, руководители попросту увеличивали себестоимость продукции.

ЧТО ОСТАЛОСЬ

Бригадный подряд от Алексея Николаевича

И все-таки реформы Косыгина не прошли бесследно.

На крупных предприятиях они утонули в болоте многочисленных плановых показателей и согласований. Но остались для малых форм. Например, знаменитый бригадный подряд, применявшийся в 70-х.

Самым известным новатором, воплотившим этот метод, стал зеленоградский строитель Николай Злобин, впоследствии дважды Герой Соцтруда. Сущность эксперимента заключалась в том, что все средства выделялись непосредственно бригаде. Результаты были ошеломляющими. Многоэтажный дом, на сооружение которого отводилось 235 дней, был возведен всего за 80. При этом была достигнута значимая экономия материалов.

Широко применялся и хозрасчет. Доходы в плюс, расходы в минус. Что осталось - твое. Существовали хозрасчетные бригады и даже небольшие предприятия. В 80-е применялся и внутренний хозрасчет - для того чтобы определить, какую долю пирога должно получить каждое подразделение и даже каждый член трудового коллектива. Делалось это с помощью коэффициентов трудового участия.

Премиальный фонд делили на сумму всех КТУ, определяли, сколько стоит «единичка», и затем определяли размер премии для каждого участника в зависимости от его балла.

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