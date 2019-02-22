Соль в глаза инвесторов: Как финансовую пирамиду замаскировали под проект государственной важности

56-летняя москвичка Валентина Викторовна за свою карьеру главбуха еще с 1990-х видела многое, а потому в инвестирование не играла. Сбережения – 1 млн 200 тыс. руб. хранила в «Анталбанке». В 2015 году банк схлопнулся. Агентство страхования вкладов деньги ей вернуло. Но что с ними делать дальше? Госбанки предлагали по депозитам смешные проценты, а выбрать частный банк женщина не решалась – в тот год они летели один за другим.

Выход нашелся неожиданно. Весной 2016-ого позвонила старая знакомая – ее менеджер по «Анталу». И предложила новое применение деньгам, с большей доходностью, чем у любого банка – вложиться в покупку акций корпорации с многообещающим названием «Соль Руси», строящей большой соледобывающий завод под Нижним Новгородом.

Целых полгода бывший банковский клерк, выросшая до целого советника по капиталу «Соли Руси» – окучивала пожилую москвичку заманчивым предложением - стать не каким-то там безликим вкладчиком, но целым инвестором. В итоге, уговорила.

БОРЦЫ ЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Стильный, дорого сработанный сайт ПАО «Соль Руси», с удобной навигацией и современным дизайном отсекает любые сомнения в добропорядочности компании и бодро повествует потенциальным инвесторам о масштабной и амбициозной цели, ради который она и была образована в марте 2015 года – освоении Белбажского месторождения соли.

Дело и впрямь серьезное: месторождение - одно из пяти крупнейших в России. Но почему-то с самого открытия в 1970-х никто особо не рвался его осваивать. Разве что уже при Путине бельгийцы сунулись было разок – но что-то передумали. Вокруг болота – даже дорогу построить крайне дорого. Да и сами соляные пласты залегают не на 100 м под землей, как в Пермском крае, а на 450 м.

"Соль Руси" продвигает на своем сайте идею освоения Белбажского месторождения соли.

Зато «Соль Руси» уже в 2019 году обещало явить средь болот этого богом забытого уголка нижегородской области чуть ли не город-сад. Производственный комплекс с собственным солепромыслом, автодорогами и рабочим поселком для сотрудников – все это и сейчас можно посмотреть в динамичных роликах на сайте компании.

Но главное новаторство «Соли Руси» в плеяде отечественных лохотронов – вложиться предлагали не в пошлый инвестиционно-спекулятивный бизнес. А в компанию, «решающую важнейшие государственные задачи - замещение импорта и развитие высокотехнологичных производств», как скромно говорится в рекламе «Соли Руси». Забавно, но мошенники ловко обыграли действительно введенные в 2015-2016 годах запреты на импорт вначале украинской, а затем и всей зарубежной соли. Якобы, из-за них нам теперь грозит дефицит соли, и одна лишь «Соль Руси» способна от него спасти.

ВКЛАДЧИКИ ИЗ КРАДЕНЫХ БАЗ

Реализацию затеи оценили в 5,4 млрд рублей. Для таких масштабов сумма не бог весть какая. Можно было бы подтянуть инвестиционные фонды. Но «Соль Руси» нашла оригинальный путь: вооружившись базой клиентов «Антала» и других лопнувших банков, пошла собирать деньги частных вкладчиков.

Купить акции предлагали на весьма выгодных условиях: с возможностью обратного выкупа компанией по номиналу в любой момент. А если выкуп происходит через год и более с момента покупки – ещё и с 15% прибавкой к номинальной стоимости приобретенных бумаг. Подразумевалось, что по мере продвижения проекта цена бумаг вырастет, а насколько – определят уважаемые аудиторские компании.

Вот только никакого строительства, в которое сотни пенсионеров лишь по предварительным подсчётам вложили более 2 млрд руб., уже четвертый год нет и, по всей видимости, не предполагалось. А то и дело приезжающие в поисках стройки и своих денег москвичи у местных жителей уже давно стали героями анекдотов.

Пикет акционеров "Соли Руси", пытающихся вернуть вложенное. Фото: Мария ШЕР

Но тогда, в 2016, реальным положением дел, что на нижегородском месторождении, что в московских офисах «Соли Руси» никто не интересовался. Сыграла роль и мощная реклама.

- И в СМИ про них читали, и фильмы такие они показывали красочные, про завод, про прибыли, - вспоминает Валентина Викторовна.

А в офисе компании дорогих акционеров поили кофе, угощали пирожками – и правда, никакого сравнения с бездушным банком.

Внешне в деятельности компании придраться было не к чему – поддержка проекта губернатором, именитые партнеры и международные консультанты, аудиторы непременно из международной «большой четверки».

А главное, быстрый рост капитализации: c 5,4 до 13,5 млрд рублей меньше чем за год. Как и кем была посчитана эта цифра - пенсионеры не задумывались. Аудиторы же «большой четверки» от этого всего потом в ужасе открестятся – их имя просто использовали.

ПО БАНАЛЬНОЙ СХЕМЕ

Всё начало проясняться в 2017 году. Валентина Викторовне понадобились деньги.

- Пришла в «Соль Руси», написала заявление на обратный выкуп акций, - вспоминает она.

И неожиданно, как и многие другие, получила от ворот поворот. Одним говорили, что «у нас изменились условия», другим - что деньги, мол, в производстве, и «вынуть их оттуда нельзя».

Акции при этом только продолжали расти в цене. Купленные Валентиной Викторовной по 100 рублей за штуку, к лету 2017 поднялись до 170 и выше – и новым «инвесторам» продавались уже за эту цену. При этом за счет чего же именно бумаги дорожают – оставалось неясным. Вывод акций на биржу планировался еще в начале 2016, но компания с этим явно не спешила. Получалось, что стоимость акций «Соль Руси» назначалась, как некогда для билетов МММ – согласно фантазии основателей пирамиды. И как в классической пирамиде обязательства перед старыми вкладчиками, вошедшими по цене 100 рублей за акцию, покрывали доходами с продаж бумаг новым, купившим их уже по приподнятому прайсу.

Вплоть до 2019 года на сайте компании публиковались фотографии о вялом строительстве будущего завода.

Дальше все скучно. К середине 2017 проблемы в компании становятся очевидны. Сотрудникам задерживают зарплату, идут первые разоблачительные публикации в СМИ, а совладелец и тогдашний председатель совета директоров «Соли Руси» Вячеслав Чикалин неожиданно исчезает и обнаруживается… за решеткой.

ЧЕСТНЫЙ ФУНТ

Арестовали Чикалина по обвинению в хищении 4 млрд у банка «Транспортный» - по версии следствия, как раз-таки на нужды «Соли Руси». Якобы он получил в банке заведомо невозвратные кредиты, чтобы осваивать на них и вместе с ними Белбажское. По словам большинства собеседников «Комсомолки» из числа партнеров, контрагентов и бывших сотрудников ПАО, именно Чикалин принимал ключевые решения в компании.

При этом продажи акций и вовлечение пенсионеров в пирамиду продолжалось еще несколько месяцев с момента его заключения под стражу. Есть и другие основания полагать, что бывший глава совета директоров «Соли Руси»- так называемый номинал, «Фунт», за которым стоят настоящие организаторы. Сам же он считает себя жертвой неких сил, мешающих честному проекту.

- Кредиты он только запрашивал, но не брал, в «Транспортном» ему отказали. И суммы, обозначенные в заявлениях на выдачу, существенно отличаются от инкриминируемых. Похоже, у него просто хотят отнять бизнес, - поясняет адвокат Чикалина Владимир Макеев.

Перед новым годом господин Чикалин благополучно покинул стены узилища и теперь находится под домашним арестом, сообщает Макеев.

Впрочем, кто бы ни стоял у истоков «Соли Руси», в том, что очередной Мавроди ушел безнаказанно, а деньги - безвозвратно, сомневаться не приходится.

- Все эти миллиарды, собранные с населения, в компании даже не приходовались, не поступали на счета. Да и уголовное дело не могут возбудить второй год – хотя признаки преступлений в действиях «Соли Руси» уже находили в судах и в прокуратуре, - объясняет адвокат Дмитрий Романенко, защищающий интересы обманутых акционеров.

В соцсетях "Соли Руси" осторожно интересуются, как вернуть деньги.

С ПРОПИСКОЙ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ

На странице «Белбажское соляное месторождение» в Википедии до сих пор можно прочитать, что в 2015 году «Соль Руси» приступила к реализации проекта по его освоению. Да что Википедия, о покупке ПАО «Соли Руси» «единственного в России производства нитритной соли» писали авторитетные СМИ. А пресс-служба компании смело рассказывала о сделках слияния и поглощения производственных активов. Все это оказалось враньем. То самое «единственное в России» - на деле маленький опытно-промышленный цехом, который компания даже не купила, арендовала всего пару месяцев. Другую – тоже чужую компанию «Соль Руси» и вовсе присвоила на бумаге себе, не уведомив владельца. Причем переговоры о покупке фирмы на момент публикации действительно шли – да только расплатиться за нее «Соль Руси» предлагала своими же акциями.

Единственно на что действительно тратились деньги – на рекламу и пиар. Например, на помпезный пресс-фуршет по случаю «очередной сделки».

- Одни только флаги на той пирушке160 тысяч стоили, - вспоминают участники торжества.

И аренду дорогих офисов – в Москве-Сити и на Ордынке, дорогих автомобилей – собеседники «Комсомолки» говорят, что перемещалось руководство «Соли Руси» исключительно на новеньких «мерсах». Плюс содержание штата специально обученных обманщиков-менеджеров.

От предприятия национального масштаба не осталось вообще ничего. Разве что соль, на глубине 450 м.