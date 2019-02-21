Оксана Федорова: Добро надо делать здесь и сейчас, потому что завтра может быть уже поздно

"Главная задача фонда – это развитие человеческого потенциала нашей страны". Так говорит телеведущая, мисс Вселенная 2002 Оксана Федорова. Ее благотворительному фонду «Спешите делать добро!» исполнилось 10 лет.

Оксана занялась благотворительностью в 2002 году, после победы в конкурсе «Мисс Вселенная». В статусе королевы красоты она много путешествовала по странам Азии и Африки, позже стала Послом доброй воли ЮНИСЕФ. Накопленный опыт позволил создать собственный фонд в России.

Оксана Фёдорова вспоминает, что мысль назвать благотворительный фонд «Спеши делать добро!» посетила её после того, как она познакомилась с историей жизни врача конца XVIII века Фёдора Гааза. Медик, будучи человеком небогатым, тратил все заработанные деньги на помощь заключённым в тюрьмах. Одной из его излюбленных фраз была «Спешите делать добро!». Она запала в душу Оксане и стала главным девизом её благотворительной кампании.

– Он призывает к действию. Добро надо делать здесь и сейчас, потому что завтра это может быть уже поздно, – рассказала Оксана Фёдорова на пресс-конференции в ТАСС. – И не всегда помощь измеряется в материальном эквиваленте, иногда общие усилия фонда, властных структур и СМИ позволяют решить общие задачи.

Сохранение памяти о детях войны

За 10 лет фонд провёл огромное количество различных акций, которые впоследствии легли в основу трёх главных направлений «Спеши делать добро!», передает портал "Открытые НКО".

Миссия первой, «Культура и просвещение», – это сохранение культурных ценностей и приобщение к ним молодёжи. В рамках этой программы фонд реализует проект «Маленькие герои большой войны». В честь 70-летия Победы было выпущено 5,5 тысяч экземпляров одноимённой книги, рассказывающей о подвиге детей в Годы Великой Отечественной войны. А также при поддержке Фонда президентских грантов среди российских школьников прошёл конкурс «Спасибо маленькому герою». В нём приняли участие 3 тысячи детей из 43 регионов.

Телеведущий и друг фонда Дмитрий Дибров назвал книгу бесценным реваншем, так как уверен, что россияне не знают о большинстве подвигов юношей и девушек в Великую Отечественную войну:

- Крестовый поход детей требует своей истории. И это подспорье нам с вами в работе с детишками. Что такое патриотизм? Это когда для тебя что-то важнее, чем ты сам. Что для сегодняшнего мужчины важнее, чем он сам? Часы, машины, квартиры? Очень плохо, что да. Какое счастье, что растёт поколение детишек, для которых важнее Родина.

Оксана Федорова, Дмитрий Дибров и его супруга Полина на пресс-конференции, посвященной юбилею фонда Фото: Елена ГУСЕВА

Праздник для девочек-сирот

«Спешите делать добро!» совместно с фондом культуры имени Петра Ильича Чайковского реализует проект-конкурс «Чайковский. Наследие». Победитель прошлого года Степан Игнатьев написал музыку, которая легла в основу гимна фонда Оксаны Фёдоровой. Также были выпущены ноты в переложении для детского хора.

Особое место в работе благотворительной кампании Мисс Вселенной занимает фестиваль «Между нами, девочками». В этом конкурсе красоты для девочек-сирот приняли участие более тысячи воспитанниц из 30 детских домов четырёх регионов России.

– Мы нашли тех девочек, которые больше всего нуждаются в помощи, опеке, доброте. К воспитанницам из детских домов присоединились девочки из коррекционных школ. С раннего утра до поздней ночи наши подопечные погружались в праздничную атмосферу. Они знакомились с известными актёрами, ходили на уроки рукоделия, но, конечно, главное – это консультации по теме здоровья, самосохранения девочек, – рассказывает специалист в области профилактической медицины, гигиены и охраны здоровья детей и подростков, доктор медицинских наук, профессор Эльмира Мингазова.

В этом году фонд при поддержке мэрии Москвы будет проводить общегородской «Форум красоты и здоровья». Кроме того по направлению «Культура и просвещение» фонд «Спешите делать добро!» организует детский православный лагерь на Чёрном море «Благовест».

Помощь тяжелобольным детям

В рамках направления «Я хочу помочь» фондом оказывается адресная помощь больным детям. В год удаётся удовлетворить просьбы примерно 20 бенефициаров, но в дальнейшем это число, по словам Оксаны Фёдоровой, должно увеличиться за счёт присоединяющихся меценатов. Сейчас фондом сформирован медицинский совет при Детской городской клинической больнице имени Зои Башляевой, который возглавляет главный врач лечебницы, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Исмаил Османов:

- За время нашего сотрудничества в рамках акции «Десант здоровья» нами было проконсультировано более 1 500 детей из разных регионов России. Около 100 приглашены в нашу больницу. И это не просто диспансеризация, это адресная помощь, индивидуальная. Это тяжёлые дети, многие из них – инвалиды, которые нуждаются в экспертном мнении специалистов из Москвы. И мы бы никогда обособленно не смогли оказать многостороннюю и квалифицированную помощь. Только объединение усилий приводит к такому результату.

Директор Музея Победы Александр Школьник, Дмитрий и Полина Дибровы, Оксана Фёдорова, медики Эльмира Мингазова и Исмаил Османов, радиоведущая Анетта Орлова, актриса Регина Мянник Фото: Елена ГУСЕВА

Благодаря реализации третьего направления фонда, «Будь в форме», проводится Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов имени пятикратного чемпиона СССР по самбо, профессора Евгения Леонидовича Глориозова.

– Если подводить 10-летний итог, то, прежде всего, хочется сказать, что главная задача фонда – это развитие человеческого потенциала нашей страны. Помощь больным детям, у которых есть все шансы быть здоровыми и самостоятельными. Это реализация творческих и спортивных проектов, которые позволяют детям поверить в себя. И, конечно, когда мы видим радостные глаза педагогов и детей, то понимаем, что выбрали правильный путь. Будем масштабировать наши программы и развиваться, – заключила Оксана Фёдорова.

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