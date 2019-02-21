2019-02-21T18:42:46+03:00
Политика

Банкир Александр Лебедев: бывший замминистр финансов РФ удрал с миллиардом в Лондон и финансирует партию Терезы Мэй

В Госдуме прошёл круглый стол по борьбе с нелегальным выводом российских денег за рубеж
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Банкир Александр Лебедев на радио `Комсомольская правда`.Банкир Александр Лебедев на радио `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На Охотном Ряду депутаты и банкиры обсудили бегство капитала из России. Цифры просто астрономические: за последние 10 лет из нашей страны вывезли $861,7 млрд. Для сравнения, это почти в 13 раз больше объёма Фонда национального благосостояния РФ.

Провести в Госдуме круглый стол на эту животрепещущую тему предложил Александр Лебедев — известный бизнесмен, а с недавних пор ещё и писатель: его книжная дилогия «Охота на Банкира» и «Погоня за украденным триллионом» рассказывает о банкирах-воришках и их незаконных схемах вывода капитала за рубеж (и, кстати, уже стала бестселлером). Приводим самые интересные тезисы из выступления Лебедева.

ЗА КОРРУПЦИЕЙ СТОИТ ЗАПАД

Долгое время мне казалось, что в России всё плохо, а Британия и США — молодцы, борются с отмыванием денег. Но на самом деле всё наоборот. Представители этих стран обвиняют РФ в коррупции — и при этом, когда наши мошенники вместе с ворованными активами бегут в Лондон, тот никак не помогает их задержать. Более того, возьмите того же Андрея Бородина [экс-глава «Банка Москвы», где обнаружилась дыра в 300 млрд рублей; бежал в Англию — прим. ред.]. Он не сам эти схемы придумывал. К нему приходят английские юристы и говорят: «Выдай технический, заведомо невозвратный кредит вот такому кипрскому оффшору, эти деньги станут твоими, мы поможет их легализовать на Западе».

Всё, чем занимаются западные аудиторы, — помогают владельцам банков и корпораций воровать деньги. Фабрикуют отчёты, что с бухгалтерией всё в порядке, покрывая мошенников-банкиров. С 1992 года они заработали на аудите российских компаний миллиарды и продолжают оказывать здесь аудиторские услуги. Предлагаю за это с них жёстко спросить.

БЕГЛЕЦЫ ИЗ РФ ВЛИЯЮТ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ БРИТАНИИ

Есть такой Владимир Чернухин [замминистра финансов РФ в 2000-04 годах], всё жизнь провёл на госслужбе, но эмигрировал в Англию с миллиардом. Откуда у него миллиард? А жена его недавно 650 тысяч фунтов перечислила на поддержку Консервативной партии. Тяжёлый, конечно, случай: нужны деньги консерваторам, да. Но в Лондоне вся эта ситуация вызывает гомерический хохот. А о других наших якобы «политических эмигрантах» в Британии местной публике ещё нужно рассказывать: об их «подвигах» на берегах Темзы просто не знают.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Возьмите банк «Кредит Сюисс», через него идёт экспорт российских зерновых. И этот же банк может быть замешан в теневых операциях по выводу капитала. Что нам мешает сказать: или вы возвращаете эти капиталы, или теряете возможность зарабатывать на нашем экспорте. Американцы так делают, например, недавно они во внесудебном порядке взыскали с «Дойче Банка» подобный «штраф за отмывание» на сумму в $7 млрд. Нам есть смысл идти этим американским путём.

От коррупции страдают все: и беднейшие страны Африки, откуда (а не из России) вывозится капиталов больше всего, и даже жители Лондона, где из-за банкиров-воров, оседающих на берегах Темзы, взлетели цены на недвижимость.

У России есть все шансы возглавить мировое движение по борьбе с коррупцией. Только представьте: наша делегация делает такое заявление в ООН. Весь мир будет рукоплескать нам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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