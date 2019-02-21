В России появилась вторая женщина-миллиардер

Наконец-то в российской экономике появился новый человек, который разбогател не на приватизации и не на госконтрактах. В топ-10 богатейших женщин России таких всего две: Татьяна Бакальчук и Наталья Луценко (начала со строительства пищевого масляного завода в Калининграде). Остальные либо купили контрольный пакет акций в 90-е, либо вышли замуж за олигарха, либо отсудили по разводу, либо воспользовались связями мужа.

Татьяна Бакальчук заработала свой миллиард долларов на интернет-торговле. Учительница английского языка вместе с мужем в 2004 году создала он-лайн магазин Wildberries. Сначала на сайте продавали только одежду из каталогов Otto и Quelle. Бизнес рос, теперь на выбор 60 млн. ежемесячной аудитории тысячи разных брендов.

Аналитики журнала Forbes посчитали, что Wildberries стал четвертым в рейтинге самых дорогих компаний рунета. Примерная стоимость бизнеса: 1,2 млрд. долларов. Интернет-магазин - не публичная компания, поэтому бизнес оценивался по данным о прибыли и объеме продаж.

В 2018 выручка перевалила за 1,7 млрд долл. Рост за 12 месяцев на 72%.

- Сейчас интернет-торговля растет во всем мире, - рассказала «КП» руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов Организации экономического сотрудничества и развития Антонина Левашенко. – Такой бизнес мало зависит от государства. Нужно меньше ресурсов для старта. Не случайно самый богатый человек на планете: владелец интернет магазина Amazon Джеф Безос.

В 2018 выручка Wildberries перевалила за 1,7 млрд долл.

Эксперты признают, что сейчас в России стать очень богатым с нуля без связей во власти практически невозможно. Плюс велик шанс, что в какой-то момент успешный бизнес просто отожмут – сколько у нас коммерсантов отправляли в СИЗО, чтобы сделать их сговорчивее.

- Получается, Татьяна Бакальчук обыграла систему? Смогла разбогатеть и не попала под пресс государства?

- Большей частью успешного бизнеса – что в реальном секторе, что в цифровом – сложно управлять, - рассказал «КП» экономист Сергей Хестанов. – Нет смысла отжимать растущую компанию. Велик риск, что новый владелец не справится, и бизнес просто развалится. Надо, чтобы цифровая компания доросла до уровня корпорации. Когда организация становится стабильной, тогда она начинает представлять интерес. Вспомните сеть «ВКонтакте». Поначалу ее создателя Павла Дурова не трогали, потому что он был незаменим. Когда соцсеть превратилась в устойчивую машину, Павла Дурова благополучно сместили.

- Интернет-бизнес сложно отобрать, это не завод и не сеть магазинов, - полагает Левашенко. – Главная ценность: бренд, доверие клиентов, и отлаженная система. Угрожать могут идеи изолирования интернета. Такие проекты государства могут, если их реализовать, дадут чиновникам полную власть над сетью.

Слава богу, до этого пока далеко.

Напомним, что долгое время единственной российский миллиардершей была жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Строительный бизнес, сделавший Батурину богатой, предпринимательнице пришлось продать, когда Лужков потерял пост главы столицы. Сейчас Батурина занимается инвестициями.

Третья по состоянию женщина России Елена Рыболовлева владеет 600 млн. долл. Свой капитал Елена получила от бывшего мужа после развода.