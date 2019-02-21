2019-02-21T19:00:37+03:00
Экономика

В России появилась вторая женщина-миллиардер

Татьяна Бакальчук разбогатела на интернет-магазине Wildberries
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments1
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, победившая в номинации "Предприниматель", на церемонии вручения премии РБК 2018 в Российском академическом молодежном театре. Фото Антон Новодережкин/ТАССОснователь и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, победившая в номинации "Предприниматель", на церемонии вручения премии РБК 2018 в Российском академическом молодежном театре. Фото Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Наконец-то в российской экономике появился новый человек, который разбогател не на приватизации и не на госконтрактах. В топ-10 богатейших женщин России таких всего две: Татьяна Бакальчук и Наталья Луценко (начала со строительства пищевого масляного завода в Калининграде). Остальные либо купили контрольный пакет акций в 90-е, либо вышли замуж за олигарха, либо отсудили по разводу, либо воспользовались связями мужа.

Татьяна Бакальчук заработала свой миллиард долларов на интернет-торговле. Учительница английского языка вместе с мужем в 2004 году создала он-лайн магазин Wildberries. Сначала на сайте продавали только одежду из каталогов Otto и Quelle. Бизнес рос, теперь на выбор 60 млн. ежемесячной аудитории тысячи разных брендов.

Аналитики журнала Forbes посчитали, что Wildberries стал четвертым в рейтинге самых дорогих компаний рунета. Примерная стоимость бизнеса: 1,2 млрд. долларов. Интернет-магазин - не публичная компания, поэтому бизнес оценивался по данным о прибыли и объеме продаж.

В 2018 выручка перевалила за 1,7 млрд долл. Рост за 12 месяцев на 72%.

- Сейчас интернет-торговля растет во всем мире, - рассказала «КП» руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов Организации экономического сотрудничества и развития Антонина Левашенко. – Такой бизнес мало зависит от государства. Нужно меньше ресурсов для старта. Не случайно самый богатый человек на планете: владелец интернет магазина Amazon Джеф Безос.

В 2018 выручка Wildberries перевалила за 1,7 млрд долл.

В 2018 выручка Wildberries перевалила за 1,7 млрд долл.

Эксперты признают, что сейчас в России стать очень богатым с нуля без связей во власти практически невозможно. Плюс велик шанс, что в какой-то момент успешный бизнес просто отожмут – сколько у нас коммерсантов отправляли в СИЗО, чтобы сделать их сговорчивее.

- Получается, Татьяна Бакальчук обыграла систему? Смогла разбогатеть и не попала под пресс государства?

- Большей частью успешного бизнеса – что в реальном секторе, что в цифровом – сложно управлять, - рассказал «КП» экономист Сергей Хестанов. – Нет смысла отжимать растущую компанию. Велик риск, что новый владелец не справится, и бизнес просто развалится. Надо, чтобы цифровая компания доросла до уровня корпорации. Когда организация становится стабильной, тогда она начинает представлять интерес. Вспомните сеть «ВКонтакте». Поначалу ее создателя Павла Дурова не трогали, потому что он был незаменим. Когда соцсеть превратилась в устойчивую машину, Павла Дурова благополучно сместили.

- Интернет-бизнес сложно отобрать, это не завод и не сеть магазинов, - полагает Левашенко. – Главная ценность: бренд, доверие клиентов, и отлаженная система. Угрожать могут идеи изолирования интернета. Такие проекты государства могут, если их реализовать, дадут чиновникам полную власть над сетью.

Слава богу, до этого пока далеко.

Напомним, что долгое время единственной российский миллиардершей была жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Строительный бизнес, сделавший Батурину богатой, предпринимательнице пришлось продать, когда Лужков потерял пост главы столицы. Сейчас Батурина занимается инвестициями.

Третья по состоянию женщина России Елена Рыболовлева владеет 600 млн. долл. Свой капитал Елена получила от бывшего мужа после развода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Новости 24
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Twitter
В cети появился первый полноценный трейлер байопика об Элтоне Джоне
Путин попросил сделать жизнь заключенных полегче
Первый женский экипаж NASA выйдет в открытый космос в 2019 году
Умерла актриса из «Глухаря» Дарья Егорычева
В Москве из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали здание Минобрнауки
Путин поручил кабмину разработать меры правовой защиты россиян за рубежом
Иностранные автоперевозчики могут лишиться поддержки из бюджета
Назарбаев принял указ об отставке правительства
Лавров заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливе
В Сербии может появиться аналог «Лидеров России»
В архангельской Рикасихе не будут размещать мусорный полигон
В центре Москвы на проезжую часть рухнул автокран
Лавров заявил о необходимости отказа от санкций
«Назло соседу сожгу хату»: В Госдуме оценили стремление Украины разорвать договор по Азовскому морю
В России расширят категорию граждан, которым запретят работать с секретными документами
Минтруд заявил об изменении порядка начисления доплат к пенсии
В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет
Лавров прокомментировал новые санкции против России со стороны ЕС
Опрос: каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом
Правительство подготовило закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей
На венецианском карнавале с колокольни спрыгнет олимпийская чемпионка