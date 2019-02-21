2019-02-21T20:57:22+03:00
Спорт

Кубок России по фигурному катанию: Первый раунд за Медведевой

В Великом Новгороде идет битва за путевку на чемпионат мира в Японии
Павел САДКОВ
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Евгения Медведева после выступления в короткой программе женского одиночного катания на финале "Кубка России – Ростелеком" по фигурному катанию сезона 2018/2019 на Ледовой Арене. Фото Александр Демьянчук/ТАССЕвгения Медведева после выступления в короткой программе женского одиночного катания на финале "Кубка России – Ростелеком" по фигурному катанию сезона 2018/2019 на Ледовой Арене. Фото Александр Демьянчук/ТАСС
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- Урвала? – на бегу кричит одна женщина другой.

- Едва выхватили, - отвечает ее подруга, прижимая к груди десяток роз, каждая из которых аккуратно обернута в целлофан. Цветы для забрасывания фигуристов идут на расcхват. Билеты, при скромной номинальной цене, продаются по бешеным для Великого Новгорода ценам – 3000 рублей. Впрочем, перекупщиков у дворца (всего-то на 1200 человек) не видно. То ли полиция бдит, то ли современные технологии позволяют спекулировать на расстоянии.

Перед короткой программой Кубка России по фигурному катанию было совершенно очевидно – это женский вид спорта. Женщин и детей в фойе было во много раз больше, чем мужчин.

- И жена тут, и Людка, - с отчаянным смехом сообщал приятелю мужик со стоящими дыбом волосами. Впрочем, семейные драмы отступали перед спортивными. В Новгород на Волхове приехали сразу три суперзвезды российской «фигурки» – Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. Они претендуют на место в сборной России на чемпионате мира в Японии. И ситуация сложилась так, что единственная путевка фактически разыгрывается в честной борьбе. То есть тренерский совет, с высокой степенью вероятности, отправит на ЧМ победительницу Кубка России, турнира который в обычные годы такими фантастическими категориями не мыслит.

В зал загружались цветы, баннеры с изображениями Медведевой и Туктамышевой и тонны мягких игрушек. Один из болельщиков, потея, с трудом втиснул в двери зала огромного серого медведя, которого нес на спине.

Напряжение ни на каплю не уменьшал небольшой портрет Сталина на диспетчерской.

Собственно, все замечательные фигуристки претендуют на победу. И первой из троицы лидеров стартовала Медведева. И выступила безупречно (каскад тройной флип – тройной тулуп, аксель в два с половиной оборота и тройной риттберг). Ее общая оценка - 76,89.

Болельщица во время выступления Евгении Медведевой в короткой программе женского одиночного катания на финале "Кубка России – Ростелеком". Фото Александр Демьянчук/ТАСС

Болельщица во время выступления Евгении Медведевой в короткой программе женского одиночного катания на финале "Кубка России – Ростелеком". Фото Александр Демьянчук/ТАСС

Чтобы убрать со льда цветы и игрушки потребовалось с десяток юных фигуристок. А огромного серого медведя уносили под руки аж два секьюрити, создавая комическое впечатление, что плюшевый зверь порядком перебрал.

А вот воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева упала при исполнении тройного акселя. Ее оценка 72.21. Второй результат по баллам покатала Станислава Константинова – 75.47

- Вся борьба впереди, - вполне законно заявила после проката Евгения Медведева.

Алексей Мишин кивнул – без комментариев. А Елизавета Туктамышева мужественно улыбалась юным фигуристкам и стоически раздавала автографы. Фигурный мир замер в предвкушении. Тем более, что рядом с судьями с грозным лицом за происходящим строго наблюдала сама Татьяна Тарасова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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