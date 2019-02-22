Какой коньяк самый лучший: правила выбора от Роскачества

1. Маркировка и звездочки

На этикетке и контрэтикетке должна быть вся необходимая стандартная информация на русском языке: от наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя.

На этикетке могут присутствовать такие надписи, как «коньяк трехлетний», «коньяк четырехлетний» или «коньяк пятилетний». Это означает, что коньячный дистиллят выдерживался соответственно не менее трех, четырех или пяти лет в дубовых бочках, дубовых бутах или в эмалированных резервуарах с дубовой клепкой. Годы выдержки должны соответствовать названию коньяка и количеству звездочек.

2. Цена подскажет

Сегодня минимальная розничная цена трехлетнего коньяка на магазинной полке составляет 371 рубль за бутылку объемом 0,5 литра. Но, по оценкам экспертов, минимальная цена должна быть выше: с учетом акцизов и технологии производства она должна быть не менее 450 рублей. Увы, цена в случае с коньяком очень ненадежный ориентир: за одинаковую стоимость можно купить и вполне достойный напиток, и не самый качественный продукт.

В целом, найти настоящий и недорогой коньяк за 500 рублей можно, считают эксперты Роскачества. Но цена ниже как минимум должна насторожить.

3. Как не купить подделку

* Покупайте коньяк в специализированных, фирменных магазинах.

* Внимательно изучите этикетку: любое нарушение, небрежность должны стать поводом задуматься. Многие российские производители сегодня используют фирменные бутылки, поэтому стоит зайти на сайт производителя и посмотреть, как она должна выглядеть у данной марки.

* Обратите внимание на цвет напитка: чем меньше выдержка, тем обычно светлее коньяк.

- Если, например, вы обнаружите, что коньяк с тремя звездочками имеет темный цвет гречишного меда, то подумайте, стоит ли покупать такой товар, - комментирует Михаил Бедняков, главный редактор журнала «Спиртные напитки».

Рейтинг лучших

По вкусу и качеству:

Courvoisier – 4,7 балла (1299 рублей за 0,5 л.)

Hennessey – 4,7 балла (1499 рублей за 0,5 л.)

Martell – 4,7 балла (1199 рублей за 0,5 л.)

Remy Martin – 4,7 балла (1499 рублей за 0,5 л.)

Бахчисарай – 4,7 балла (495 рублей за 0,5 л.)

Camus – 4,6 балла (1659 рублей за 0,5 л.)

ТОП-5 качественных и недорогих коньяков (до 600 рублей):

Бахчисарай – 4,7 балла (495 рублей за 0,5 л.)

Киновский – 4,3 балла (561 рублей за 0,5 л.)

Троекуров – 3,8 балла (580 рублей за 0,5 л.)

Французский стандарт – 3,8 балла (516 рублей за 0,5 л.)

Великая династия – 3,7 балла (491 рублей за 0,5 л.)

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Обратите внимание на цвет напитка: чем меньше выдержка, тем обычно светлее коньяк.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Как правильно пить коньяк

Наливать коньяк нужно либо в специальные коньячные бокалы – снифтеры, либо дегустационные бокалы тюльпановидной формы. Рюмка и стопка для коньяка точно не подойдут, потому что вы просто не сможете оценить аромат. И бокал, перед тем как его наполнят коньяком, должен быть идеально чистым и сухим.

- Знакомство с коньяком состоит из трех этапов: «глаз», «нос» и «рот». На первом – коньяк оценивают визуально: напиток должен иметь оттенок, соответствующий выдержке, быть идеально прозрачным, маслянистым, с живым блеском, а потеки (так называемые «ножки») на бокале рельефными. Чем дольше держатся на бокале «ножки», тем более выдержанный напиток – отмечает главный редактор журнала «Спиртные напитки» Михаил Бедняков. - О выдержке напитка говорят его вязкость и цвет. На стенках бокала напиток оставляет хорошо видные потеки – «ножки». Чем медленнее они стекают по стенкам бокала, тем напиток старше.

- Аромат коньяка раскрывается постепенно, поэтому для первого знакомства коньяк, налитый в бокал, сразу подносят к носу на расстоянии 5–15 см, стремясь уловить первую волну. Затем бокал медленно крутят в руке и подносят ближе: на этом этапе, как правило, можно уловить основные тона букета. Третья волна более сложных ароматов раскрывается, когда бокал уже опустел, - говорит эксперт.

Чтобы в полной мере насладиться вкусом, первый глоток должен быть совсем маленьким. Не пейте коньяк залпом – подержите его немного во рту, оценив мягкость вкуса.

Закусок как таковых к коньяку не существует. Однако, по мнению обывателей коньяк сочетается с кофе, сигарой, шоколадом и лимоном. И хотя к любителям пить коньяк, закусывая его лимоном, относят российского императора Николая II и поэта Иосифа Бродского, большинство ценителей уверены, что лимон к коньяку категорически не подходит.

Известный французский энолог Мишель Гарнеро, один из выдающихся экспертов и преподавателей в области органолептики вина, считает, что коньяк совместим с бисквитной шоколадной выпечкой.