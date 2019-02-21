Звезда «Ганнибала» Мадс Миккельсен: - Нельзя забывать, какое влияние оказала русская культура на европейскую!

Наш народ знает Мадса по суперуспешному сериалу «Ганнибал» и замечательному фильму об истории любви Игоря Стравинского и Коко Шанель. Бывший танцовщик, красавец-мужчина с несколько порочными чертами лица, внезапно поменял профиль. И вот в фильме Джо Пенны он противостоит стихии, холоду, одиночеству и безумию в Арктике (съемки были в Исландии). Роль не самая простая. Мы поговорили с Мессом (так его имя звучит на родном датском) в московском отеле «Ритц». В столице Миккельсен не только работал, но и отдыхал от души - ходил по крутым высотным барам, гулял по Красной площади, делал шопинг у спекулянтов, приобретя меховую ушанку.

- Как проходили пробы на главную роль? Вам пришлось показывать какую-то морозостойкость? И как вы вообще согласились принимать участие в таком «холодном» фильме?

Режиссер фильма, Джо Пенна, мне позвонил, я прочитал сценарий, мы поговорили. Не то чтобы я сидел и дрожал от холода на камеру (смеётся). Да, я знал, что меня ждут испытания, и я понимал, что все будет по-настоящему - никакого зеленого экрана. Конечно, временами было очень тяжело, особенно под конец, когда мы уже просто ходить даже не могли, просто после съёмок сцены лежали без сил. Но нам очень хотелось рассказать эту пронзительную историю о человеческих отношениях.

- Как вам кажется, какова основная идея фильма?

- Что невозможно считаться человеком, если ты думаешь только о себе.

Постер фильма «Затерянные во льдах».

- В истории мы знаем много примеров, когда приходится бросать близких людей ради спасения собственной жизни. Расскажите, почему вы (в смысле ваш герой) не бросали «сбитую летчицу», которая, как нам показалось, была все же больше мертва чем жива, если говорить честно.

- Вы должны понять одну очень важную мысль. Именно этот человек помогает главному герою выжить. Если бы не эта девушка, то главный герой бы просто сдался, умер, перестал бы пытаться спастись. А так она дает ему силу, плюс ему есть наконец ради кого стараться.

- Вы, кстати, говорили, что на вас в свое время произвел огромное впечатление фильм Элема Климова “Иди и смотри”. Интересно, где вы вообще его нашли? В основном западные звезды называют среди любимых картин нашей страны “Солярис” Тарковского, “Левиафан” или что-то Эйзенштейна.

- Эти фильмы я, конечно же, тоже видел. Просто фильм Элема Климова для меня - настоящий шедевр. Да, там нет ни плохой стороны, ни хорошей, там есть только жестокость войны. Никакого морали, только вот это безумие. Когда я впервые увидел эту ленту, то был под огромным впечатлением.

Актер Мадс Миккельсен.

- А что, кстати, насчет “Выжившего” с Ди Каприо? Вы не думаете, что картины начнут сравнивать - и там и там человек пытается противостоять природе. И, к тому же, и там и там есть медведь.

- Люди всегда все сравнивают. Что бы вы ни делали, они обязательно найдут что-то похожее, что уже было и с чем можно было бы сравнить. И “Выжившего” можно сравнить с какими-то классическими лентами подобного рода. Да, потом у них был гризли, а у нас - полярный медведь. А полярный медведь всегда выигрывает (смеётся)! К слову, животное у нас было самое настоящее - никакого парня в медвежьей шкуре. И он, как мы узнали, был довольно-таки опасен: нам не позволялось делать никаких резких движений, чтобы не напугать его и не привести к трагедии.

Кадр из фильма "Затерянные во льдах".

- Вы, кстати, вроде бы не в первый раз в нашей стране...

- Да, приезжаю уже третий раз. Первые два - двадцать и десять лет назад. Да, я снимался в фильме “Коко Шанель и Игорь Стравинский” в роли вашего композитора, но тогда все съемки проходили во Франции. Я много знаю о вашей стране - начиная со времен царской России и заканчивая современной жизнью. И знаю много русских людей. Что касается ожидания и реальности - у вас, оказывается, намного больше красивых зданий, чем я предполагал. И я очень хочу съездить в Санкт-Петербург для того, чтобы посмотреть этот очень красивый город. И не стоит забывать, что русская культура оказала большое влияние на европейскую.

Мадс Миккельсен на фанатском показе фильма в кинотеатре "Октябрь".