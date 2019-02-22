Люблю, ценю, целую

Людям, которые не чувствуют своей ценности, жить непросто. Они в вечной борьбе - доказать, показать, заслужить. И все это обычно сваливается на плечи самых близких, на то они и самые близкие.

Раньше надо было начинать

Вообще-то все началось очень давно. Когда мы учились выписывать буковки на снегу и делали корявых человечков из желудей. Кто дает нам почувствовать ценность самыми первыми и самыми главными?

Мама, папа. Естественно.

Привет, Фрейд, и вам, Юнг, гутен таг! И вы, семейные психологи и консультанты, тоже будьте здоровы!

Если мама с папой выкидывали ваших желудевых человечков, если забывали вас в садике, не показывали, что вы самое главное сокровище, дороже «ста тыщ мильонов», то потом сложно.

Женщина выйдет замуж и будет напрасно ждать признания от мужчины. Мужчина - от женщины. Вечная борьба - кто важнее, кто ценнее. Обида, что не оценил новую прическу. Возмущение, что воспринимает его повышение как должное. Негодование, что не радуется подарку…

А все из-за того самого выброшенного человечка из желудей.

Было и прошло

Но давайте отпустим то, что было с родителями, мы это уже проехали. Поняли, простили, выросли. И сейчас можем запросто подумать, как сделать жизнь любимого человека счастливее.

Начнем от противного. Как испортить любимым кровь и показать, что мы их НЕ ценим? Очень даже просто.

- Сравнивать с другими в пользу других (вот муж подруги, или вот жена брата, или, не дай бог, бывшие - они всегда молодцы-молодцы, а ты… эх!).

- Не благодарить ни за большое, ни за мелкое (за завтрак, за то, что мусор вынес, за помытую посуду, за почищенную машину, за то, что отпуск устроил, за то, что дала выспаться). А моей подруге муж регулярно объясняет: «За что благодарить? Это же все и так понятно!» При этом сам обижается, когда его героический поход за продуктами никто не отмечает праздничным фейерверком.

- Обесценивать мелочи, которые на самом деле не мелочи. (Сам машину починил? И в чем героизм? Впервые пирог испекла? Это любая может! Курить бросил? Ну так надо было раньше!)

- Не слушать. Иногда демонстративно - уткнувшись в телефон, иногда закатывать глаза, вздыхая: «Боже, как это увлекательно». Или можно слушать, но не слышать и не запоминать. И каждый раз, когда слышишь о лучшей подруге жены, раздраженно переспрашивать: «Какая Оля? Кто это еще?»

- А еще можно перебивать, показывая, что твое-то важнее. (Ладно, это уже понятно, вот я сейчас тебе расскажу...)

- Не прислушиваться к мнению. (Тебе не нравится этот цвет? Ну так главное, чтобы мне нравился! Любишь, когда у женщины длинные волосы? Да что ты в этом понимаешь?!)

- Есть еще такие мерзкие, обесценивающие слова: «обойдешься», «да кому ты нужен», «да, это явно не твой конек», «не расстраивайся, зато ты красивая» и прочее презрительное, после чего опускаются плечи, тучей закрывается солнце и сексуальность гаснет и прячется на долгие годы.

- Не признавать своей вины, не просить прощения, даже когда очень виноват (не нравится - пусть не ест, подумаешь, какая цаца, извиняться еще, и так переживет).

- Не радоваться подаркам. Да, не всегда люди попадают в вашу мечту, но сказать супругу, который хотел вам угодить: «Что это за подарок? Знаешь ведь, я такое не люблю!» - это свинство. Не нравится подарок - оцените внимание. Только поестественнее, пожалуйста. А то когда видно, что вам не нравится, а вы просто пытаетесь сгладить ситуацию, это тоже неприятно.

- Не считать чувства, время, дело человека чем-то важным. (У-у, опять разнылась, придумала себе проблему! Опоздала? Я не опаздываю, я задерживаюсь! Тебе надо на работу? У тебя не работа, а хобби, это мне надо на работу, на настоящую!)

Ты мне, я тебе

И ведь вот что интересно: как правило, люди, которые так явно не ценят самых близких, прекрасно умеют благодарить, приносить извинения, замечать мелочи, восхищаться, когда речь заходит о чужих людях. Они ценны, потому что сильнее, выше по статусу, могут уволить, отказать, послать или даже дать по роже. А со своими проще - они и так стерпят, должны стерпеть, они же зависят, любят.

А что мешает ценить близкого человека и показывать ему это? Причем не раз в год, а всегда. Наверное, кому-то очень страшно «своими собственными руками» воздвигнуть кого-то на пьедестал, сделать кого-то ценным, особенно когда сам не уверен в своей ценности.

А вот когда ты точно знаешь, что ты ценный организм для Вселенной, семьи или просто для одного человека, сразу становятся важными успехи мужа и достижения жены, интересным любой рассказ, ценным мнение, чувство, дело того, кого ты видишь сокровищем, тем самым ценным, которое дороже «ста тыщ мильонов».

Но тут вот какая штука. Вопрос о своей ценности ты, конечно, можешь решить сам для себя, но это немного не то. Лучше, когда ты узнаешь об этом от другого человека. Который тоже для тебя ценен, а ты не забыл ему об этом сказать.