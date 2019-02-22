Нино Чеснер, 8-летняя сенсация шоу «Голос. Дети»: В меня влюбились мальчики! Но мне пока влюбляться рано...

8-летняя Нино Чеснер из Москвы в прошлом выпуске детского «Голоса» произвела настоящий фурор. Ангелоподобная девочка с идеальным пробором спела совсем недетскую композицию Эдит Пиаф Hymne a l'amour («Гимн любви»). Эта песня вышла в 1950 году и была посвящена возлюбленному француженки - боксеру Марселю Сердану, который погиб в авиакатастрофе. Девочка так проникновенно спела, что к ней почти сразу повернулись все наставники - аплодировали стоя, а потом попросили артистку спеть еще одну песню - на родном грузинском. Нино исполнила песню Тамары Гвердцители «Сакартвело», после чего судьи, буквально выпрыгивая из кресел, уговаривали маленькую певицу пойти к ним в команду. Чеснер выбрала Светлану Лободу. В интернете ролик с песней Пиаф посмотрели уже более 600 тысяч раз. Зрители авансом окрестили Нино победительницей шестого сезона. «Кто она такая и откуда?!» - спрашивают то тут, то там. Рассказываем!

Нино с трех лет занимается вокалом в студии «Баланчино» и успешно выступает на вокальных конкурсах. Два года назад певицу «прощупывали» в шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Не исключено, что уже тогда создатели «Голоса» приметили обаятельную девочку. На шоу крохотная Нино тоже спела любимую Пиаф - композицию Sous le ciel de Paris («Под небом Парижа»). И брат певицы Аарон, кстати, появлялся на Первом канале - в рубрике «Взгляд снизу» в «Вечернем Урганте». Кроме того, Нино побеждала в шоу «Король караоке» на канале «Карусель».

- Я сама выбрала для слепых прослушиваний шоу «Голос. Дети» песню Эдит Пиаф, потому что она трагическая, - призналась Нино. - Для детей это будет вот как (показывает большой палец вниз), а для меня наоборот. Я же меломан, как и моя мама, поэтому люблю разные песни. И веселые, и не очень. Кроме вокала я люблю рисовать, кататься на гироскутере и скейтборде, писать книги. Сначала придумываю название для книги, а если папе понравилось, начинаю писать. Сюжеты выбираю про животных, про детей или про вещи. Я сама привела родителей на «Голос», это была моя заветная мечта. Учусь я во втором классе, где в меня влюбились мальчики. Пока что четверо. Сама я пока не признаюсь в любви, еще рано для моего возраста. Вырастешь - встретишь любимого и тогда можешь ему об этом рассказать. Так будет интереснее. Как сказка…

Нино Чеснер. Гимн любви . Голос.Дети-6. Слепое прослушивание. Фрагмент выпуска от 15.02.2019.Нино исполняет песню Эдит Пиаф Гимн любви . Песня была записана в 1950 году и посвящена возлюбленному Пиаф, французскому боксеру Марселю Сердану, который погиб в авиакатастрофе в конце 1949 года.

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Кого еще ждать?

Конкурентов у «воробушка» Нино Чеснер хватает! В одном из ближайших выпусков детского «Голоса» мы увидим Настю Рогинскую (на фото) - невероятно обаятельную и зажигательную кроху. Восьмилетняя вокалистка из подмосковной Апрелевки, как и Нино Чеснер, с трех лет в музыке - занимается в театре песни, учится танцевать с мамой-хореографом. К восьми годам Настя навыигрывала целую комнату призов на разных конкурсах.

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Многие ждут и появления Сергея Филина-младшего. Папа мальчика - бывший худрук труппы Большого театра Сергей Филин - приходил на съемку поддержать сына и был там почетным гостем. Напомним, в третьем сезоне детского «Голоса» участвовал Саша Филин, средний сын балетмейстера. Сережа Филин тоже занимается вокалом в театре-студии «Непоседы», выступает на конкурсах, а в школе на праздничном концерте однажды пел хит «Евровидения» Heroes, с которым Монс Зелмерлев принес победу Швеции в 2015 году.

«Голос. Дети». Пятница, 21.30, Первый.