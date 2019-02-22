Лолита рассказала о недоношенной дочери: «Ева родилась весом всего 1200 граммов, врачи советовали отказаться от нее»

Лолита Милявская неизменно оправдывает свой образ женщины без комплексов: певица всегда предельно откровенна с журналистами и поклонниками. В новом выпуске ютуб-шоу «А поговорить?» артистка рассказала о недоношенной дочери, наркозависимости и выступлениях в пьяном виде.

Певица не скрывает, что в ее жизни была черная полоса: она рассталась с любимым мужчиной и позволила себе злоупотреблять спиртным. Лолита даже выходила на сцену нетрезвой, о чем она сейчас вспоминает с сожалением.

- Да, меня несколько раз видели пьяной. Помню, рассталась с мужчиной, - это я воспринимала как крах всей жизни, поэтому нашла утешение в алкоголе, - рассказала певица. - А еще выходила на сцену нетрезвой. Это было ужасно. Думаю, подобное происходило у многих.

Сейчас артистка старается вести здоровый образ жизни и не злоупотребляет спиртным. Единственное, на что Лолита не готова войти – это диеты: худеть звезда не собирается. А вот с остальными вредными привычками она рассталась без сожаления.

- Больше никогда не запиваю горе, к нему отношусь трезво, - сообщила Лола.

lolitamilyavskaya Дочь Лолиты Ева выросла умной и симпатичной девочкой.

Не скрывает певица и то, что в ее жизни были наркотики: примерно два года артистка принимала запрещенные препараты.

- Неожиданно в моей жизни появились люди, которые стали снабжать меня запрещенными препаратами. «Хочешь попробовать?» — спрашивали меня они. «А давай!», — отвечала я. Поначалу все это казалось сущим пустяком. Через год такого образа жизни я поняла, что физически умерла. Я стала понимать, что втягиваюсь. На этом опасные эксперименты закончились, - рассказала артистка.

Вспомнила певица и свои провалы на сцене, к которым она относится с юмором. В основном ее фиаско были связаны с тем, что ей приходилось выходить на сцену вслед за настоящими легендами.

- Первый раз случился, когда меня выпустили на сцену вслед за Мирей Матье. Она спела так, что зал аплодировал стоя. Потом вышла я, — это было ужасно, - признается Милявская. - Во второй раз я потерпела фиаско во время концерта в Мурманске. Там пела Валентина Толкунова, - это было одно из ее последних выступлений. После нее мне не стоило бы выходить...

Своим самым дорогим человеком певица называет дочку Еву. Лолита вспомнила, как родилась ее девочка – она появилась на свет недоношенной, с весом всего 1200 граммов.

- Врачи советовали мне отказаться от нее, говорили, что ребенок вряд ли будет полноценным, - говорит артистка.

Несмотря на предупреждения медиков, Лолита не оставила дочь. Врачи опасались, что у Евы может быть аутизм, но их подозрения не подтвердились. Тем не мене, раннее появление на свет все же сказалось на здоровье дочери певицы: Ева чувствует себя неуверенно в незнакомой среде и страдает от патологической застенчивости. У девочки нет друзей, и она равнодушна к соцсетям.

lolitamilyavskaya Это 1999 год.. Ещё нет продвинутых мобильников, есть обычные камеры, которые запечатлеют обычную жизнь. Евочке тут всего месяцев 8.

- Да, она медленна в социуме, но зато в ней нет агрессии, подчеркивает Лолита.

Сегодня 20-летняя Ева с бабушкой живут в Киеве. Девушка учится на филологическом факультете филиала Варшавского университета и через год обучения переедет в Польшу, чтобы продолжить там образование.