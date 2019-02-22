2019-02-22T11:03:42+03:00
Звезды

«Вообще-то, мы тут не живем!»: дочь Виктории Бони разоблачила вранье мамы

Рассказ о luhury- жизни модели в Таиланде оказались фейком и понтами
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Боня решила похвастаться в соцсетях роскошным отелем, в котором она вместе с дочерью расположилась в ТаиландеБоня решила похвастаться в соцсетях роскошным отелем, в котором она вместе с дочерью расположилась в ТаиландеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В жизни моделей как у малого бизнеса в России бывают разные времена: то густо, то пусто, а лицо надо держать. Вот и Виктория Боня и старается. Правда, в последнее время красавице все больше не везет и ее постоянно ловят на вранье, мол, не такая уж сладкая у бывшей супруги монакского миллионера жизнь. Так, две недели назад подписчики ее инстаграма вычислили, что девушку на день рождения футболиста Неймар никто не звал. Но в своем инстаграме Боня представила дело так, будто они с форвардом ПСЖ близкие друзья, а соответственно, и с другими ВИП- гостями модель тоже на короткой ноге. Однако, никто из приглашенных позже не смог вспомнить кто такая бывшая звезда «Дом-2».

И вот новый провал. Боня решила похвастаться в соцсетях роскошным отелем, в котором она вместе с дочерью расположилась в Таиланде и записала видео, в которой начала рассказывать, что они с малышкой собираются на пляж.

В этот момент шестилетняя девочка звонко говорит: «Мама, вообще-то, мы тут не живем!». Боня всеми силами старалась перекричать дочку, но тщетно. Ролик тут же разошелся по сети, где Боню жестко высмеяли за то, что она стремится показать себя той, кем не является. Ведь за день до этого, длинноногая шатенка рассказала о том, как замечательно она проводит время в этом отеле. Завтрак в бассейне, СПА- процедуры, комнаты класса- люкс, личный консьерж, - кажется, обо всем этом девушка лишь прочитала в откликах на сайте к отелю. Так как же модель могла оказаться в пятизвездочном отеле, в котором она не живет? – недоумевают пользователи сети.

Тут есть несколько вариантов. Девушка могла приезжать в отель на завтраки, открытые кафе есть во многих luhury-отелях. Боню пригласили друзья провести время с ними, и вот как раз они постояльцы гостиницы. Красавица просто рекламирует отель, но при этом сама сняла жилье попроще.

Надо отметить, что сутки в гостинице, жизнью в которой похвасталась звезда инстаграма стоят больше 50 тысяч рублей. У отеля есть свой пляж, теннисные корты, виллы с собственным бассейном и открытыми ваннами, чтобы гости могли любоваться звездным небом и разработанная система СПА- процедур.

mir_znamenitosteimir_znamenitostei
Боня перекричала свою дочь, которая хотела сказать: Вообще-то мы тут не живём . Вот это палево #викториябоня#боня#викабоня#дом2#москва#новостизвезд#новости#шоубизнес
674 отметок «Нравится»80 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Arianespace подтвердили факт нештатной работы ступени "Союза-2.1б"
Глава МЧС наградил спасателей, доставших младенца из-под завалов в Магнитогорске
Крупные города лишатся генпланов
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне в пятницу, 22 февраля
Китай подвергся максимальному количеству кибератак в 2018 году
Россия готова поставить Индии дополнительную партию МиГ-29
Не менее трех человек пострадали в результате землетрясения в Японии
Мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро
МВД пресекло деятельность банды, которая вывела из России 37 млрд рублей
Глава МИД Колумбии назвал Мадуро источником агрессии против Венесуэлы
В России появится новая структура, которая проследит за трафиком в сети
Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за метели
В составе ВДВ будет сформирована пятая дивизия
Берни Сандерс заявил, что не считает Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы
США разрабатывают стратегию "скрытого вторжения" в Россию
США оставят в Сирии 200 своих миротворцев
Погода в Москве на 22 февраля 2019 года: в городе ожидается вьюга
США пообещали не допустить господства России и Китая в Арктике
Гуайдо подписал первый "президентский" указ о ввозе гуманитарной помощи в Венесуэлу
Порошенко назвал Малевича "великим художником украинского авангарда"
Трамп и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу
"Аэрофлот" отменил 25 рейсов из-за чистки взлётно-посадочных полос в Шереметьево
Семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO
Запуск "Союз-СТ" со спутниками OneWeb отложили на день
Макрон назвал появление "желтых жилетов" коллективным провалом
Нашли дневник маршала Малиновского с анализом причин поражений в начале ВОВ
Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы