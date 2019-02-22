«Вообще-то, мы тут не живем!»: дочь Виктории Бони разоблачила вранье мамы

В жизни моделей как у малого бизнеса в России бывают разные времена: то густо, то пусто, а лицо надо держать. Вот и Виктория Боня и старается. Правда, в последнее время красавице все больше не везет и ее постоянно ловят на вранье, мол, не такая уж сладкая у бывшей супруги монакского миллионера жизнь. Так, две недели назад подписчики ее инстаграма вычислили, что девушку на день рождения футболиста Неймар никто не звал. Но в своем инстаграме Боня представила дело так, будто они с форвардом ПСЖ близкие друзья, а соответственно, и с другими ВИП- гостями модель тоже на короткой ноге. Однако, никто из приглашенных позже не смог вспомнить кто такая бывшая звезда «Дом-2».

И вот новый провал. Боня решила похвастаться в соцсетях роскошным отелем, в котором она вместе с дочерью расположилась в Таиланде и записала видео, в которой начала рассказывать, что они с малышкой собираются на пляж.

В этот момент шестилетняя девочка звонко говорит: «Мама, вообще-то, мы тут не живем!». Боня всеми силами старалась перекричать дочку, но тщетно. Ролик тут же разошелся по сети, где Боню жестко высмеяли за то, что она стремится показать себя той, кем не является. Ведь за день до этого, длинноногая шатенка рассказала о том, как замечательно она проводит время в этом отеле. Завтрак в бассейне, СПА- процедуры, комнаты класса- люкс, личный консьерж, - кажется, обо всем этом девушка лишь прочитала в откликах на сайте к отелю. Так как же модель могла оказаться в пятизвездочном отеле, в котором она не живет? – недоумевают пользователи сети.

Тут есть несколько вариантов. Девушка могла приезжать в отель на завтраки, открытые кафе есть во многих luhury-отелях. Боню пригласили друзья провести время с ними, и вот как раз они постояльцы гостиницы. Красавица просто рекламирует отель, но при этом сама сняла жилье попроще.

Надо отметить, что сутки в гостинице, жизнью в которой похвасталась звезда инстаграма стоят больше 50 тысяч рублей. У отеля есть свой пляж, теннисные корты, виллы с собственным бассейном и открытыми ваннами, чтобы гости могли любоваться звездным небом и разработанная система СПА- процедур.