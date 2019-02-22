2019-02-22T15:27:51+03:00
Общество

Умер звезда сериала "Клан Сопрано"

Винни Велла скончался от рака печени
Ольга АНТОНОВА
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За свою карьеру Винни Велла сыграл в более чем 50 лентахЗа свою карьеру Винни Велла сыграл в более чем 50 лентахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Врачи заявили, что родственникам лучше подготовиться к самому худшему, еще три месяца назад. Актер Винни Вела лечился от рака печени последние 9 месяцев, но в начале зимs пошли метастазы в другие органы и стало понятно, что звезду сериала «Клан Сопрано» не спасти. Актеру было 72 года.

"Мы опечалены сообщением о том, что Винни Велла скончался, и я уверен, что никто не опечалился больше, чем он сам, - говорится в сообщении. "Винни любил жизнь, свою семью, друзей и поклонников. Он был одним из самых забавных, обаятельных актеров, которые когда-либо украшали экран", сообщил в четверг портал Deadline, ссылаясь на заявление, опубликованное на странице артиста в Facebook.

Аохороны актера состоятся в Нью-Йорке, в понедельник, 25 февраля.

Напомним, Винни Велла родился 11 января 1947 года в Нью-Йорке. За свою карьеру Винни Велла сыграл в более чем 50 лентах. Все они были эпизодическими, однако большинство хорошо запомнились зрителям. Помимо "Клана Сопрано", актера помнят за работы в таких фильмах, как "Казино" и "Ирландец".

ИСТОЧНИК KP.RU

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