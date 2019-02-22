Опять за старое? Любовь Толкалина опубликовала обнаженное фото на Гоа

Этот вопрос не дает спать женской половине подписчиков инстаграма Любови Толкалиной, как, ну вот как можно так прекрасно выглядеть в 41 год? Как любая актриса, она примеряет в своем аккаунте разные образы, порой откровенные, но при этом почти всегда смотрится идеально. Вот и 22 февраля звезда опубликовала в своем микроблоге снимок, где запечатлилась на побережье океана в Гоа, причем фото сделано таким образом, что кажется будто актриса полностью обнажена. Купальник телесного цвета создает эффект будто на бывшей супруге Кончаловского ничего не надето. Лишь тень ближайшей пальмы отпечатывается на бедрах и ногах. С этим эффектом, видимо, была согласована и подпись: «Да здравствует сельское хозяйство!». Быть может, звезда сравнила себя с кукурузным початком.

«Очень эффектная фотография и как всегда прекрасна!», «Поэма теней», « Вы невероятно красивая», "Лучше чем Клаудия Шиффер в молодости", - написали поклонники в комментариях.

tolkalinaliuba Да здравствует сельское хозяйство!

Надо отметить, что это не первое фото, где актриса предстает в соцсетях обнаженной. Первая фотосессия случилась в ржаном поле, где Толкалина решила запечатлеться «в рамках хорошего настроения». Откровенные снимки Толкалина делала и в прошлом году на Гоа. На побережье она прилетает ежегодно вместе с дочерью Машей и проводит, как сама признается, лучшее время своей жизни.

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Реакция поклонников не заставила себя ждать: «О боги, какие ноги!» - ахают они и засыпают артистку комплиментами. Самые внимательные догадались, что в этом провокационном наряде Толкалина играет в спектакле «Мастер и Маргарита». Актриса исполняет роль возлюбленной Мастера в постановке Московского Независимого театра. (подробности)