Подругу Таты Бондарчук подозревают в романе с ее мужем

Кажется, у причины развода сына Федора Бондарчука – Сергея и его супруги Таты есть имя: Нино Нинидзе. Именно ее, дочь известной актрисы все чаще видят в компании наследника известного режиссера.

Пара вместе появляется на светских мероприятиях, их видели вдвоем обедающими в одном из ресторанов Москвы, а после танцующими в ночном клубе. По одной из версий, Нино и Сергей просто объединяет работа, ведь артистка счастлива в браке с режиссером Кириллом Плетневым. Тем более, что у Нинидзе есть сын Сандрик, в котором она души не чает. Однако, слухи, что ранее Нино не проводила столько времени с Сергеем и тут явно замешаны чувства, все упорнее.

Кирилл Плетнев жена актриса Нино Нинидзе.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Напомним, что новость о том, что в семье Сергея Бондарчука и его супруги Таты Мамиашвили не все гладко появились два месяца назад. Пара давно перестала появляться где-то вместе, Тата летние каникулы проводили с детьми за границей, и муж к ней не прилетал. В прошлом году красавица занялась проектом «Кинотест. Дети», в работе над котором пригласила как раз Нино Нинидзе. Не исключено, что именно в это период супруг и заинтересовался подругой жены. При этом, сама дочь известной актрисы в прошлом году вышла замуж за актера Кирилла Плетнева и со стороны казалось, что она очень счастлива в браке. Это Плетнев уговорил ее попробовать свои силы на шоу «Голос» в 2019 году.

«Я смотрела проект, но никогда всерьез не задумывалась об участии. Инициатором стал муж, я это с его подачи пошла на этот шаг. Он сейчас здесь, поддерживает меня. Сказал: «Ты королева!» Я должна была выступить в прошлом году, но перед моим выходом на сцену объявили, что все команды набраны, поэтому меня автоматически пригласили в этом году. На момент подачи заявки, ребенку было всего четыре месяца. Тогда казалось, что проект мне необходим — хотелось победить себя. Я уже научилась совмещать работу и воспитание ребенка – в таких случаях помогает моя мама и няня», — рассказывала Нинидзе.

ninosha13 Нино Нинидзе

Нино пошла по стопам матери, известной актрисы Ии Нинидзе. Она покинула сцену в 2000 году после того, как на нее случайно рухнула тяжелая декорация. Теперь Нинидзе-старшая выступает с сольной программой, участвует в телепрограммах, конкурсах, фестивалях, снимается в кино, сообщает "СтарХит"