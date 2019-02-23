20 самых нелепых нарядов «Оскара» за всю историю кинопремии

Вручение премии «Оскар» - главное светское событие года, к которому голливудские дивы готовятся чуть ли не тщательнее, чем к собственным свадьбам. Еще бы - ведь наряды, в которых они появляются на церемонии, потом рассматривают многие месяцы, а то и годы. Малейшая промашка обсуждается миллионами поклонников, а неудачные платья навсегда попадают в рейтинги модных провалов. Казалось бы, с такими деньгами - все дизайнеры мира к вашим услугам. И все же звезды из года в год умудряются выбирать наряды, которые кроме как дурацкими не назовешь. Накануне вручения «Оскара»-2019 представляем вам двадцатку самых нелепых платьев за всю историю церемонии.

1. БАРБАРА СТРЕЙЗАНД, 1969 ГОД

Нет ничего нового под солнцем: если сегодняшние дивы воображают, будто их прозрачные наряды — революция в мире вечерней моды, то они глубоко заблуждаются. В 1969 году Барбара Стрейзанд вышла получать заветную статуэтку в черном прозрачном костюме, расшитом блестками. Особенно эффектно наряд смотрелся сзади.

Платье Барбары Стрейзанд особенно эффектно смотрелось сзади.Фото: EAST NEWS

2. ШЕР, 1986 ГОД

Певица всегда отличалась смелым подходом к собственному гардеробу. Каждое ее появление на «Оскаре» доставляло немало радости зрителям, которые гадали: почему артистке взбрело в голову одеться именно так? В 1986 году Шер пришла на церемонию в полупрозрачном платье в восточном стиле – как будто она собралась станцевать танец живота. Творение дизайнера Боба Макки состояло из юбки и кружевного топа, а так же головного убора, украшенного перьями.

Шер пришла на премию в восточном наряде.Фото: EAST NEWS

3. ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ, 2002 ГОД

Уж чем-чем, а своими прелестями голливудские дивы любят похвастаться на красной дорожке больше всего. Гвинет Пэлтроу в 2002 году пришла на «Оскар» в прозрачном наряде без бюстгальтера. То ли актриса намеренно решила привлечь к себе внимание фотографов, то ли просто «забыла» надеть лифчик. На церемонию Гвинет пришла одна: она только-только рассталась с бойфрендом Беном Аффлеком после трех лет отношений и все еще пребывала в душевном смятении.

Гвинет Пэлтроу решила обойтись без бюстгальтера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. ДЕМИ МУР, 1989 ГОД

Это сейчас голливудские звёзды стыдливо прячут под платьями утягивающие трусы. А в далеком 1989 году знаменитости гордо выставляли их на всеобщее обозрение. Деми Мур явилась в эластичных панталончиках на«Оскар». «Велосипедки» она дополнила корсетом и бархатной юбкой. Дизайн наряда, к слову, Деми разработала сама - поэтому она так счастлива и горда. Сопровождавший жену Брюс Уиллис скромно отвернулся – видимо, не выдержал такой красоты.

Дизайн своего платья Деми Мур придумала сама. Брюсу Уиллису, похоже, не очень нравится.Фото: EAST NEWS

5. КИМ БЕЙСИНГЕР, 1990 ГОД

В начале 90-х веяние «сам себе стилист» прочно вошло в моду среди голливудских звезд. На «Оскаре»-1990 звезда «Девяти с половиной недель» Ким Бейсингер блистала в атласном платье, придуманном ею самой. Оно и видно: мятая юбка, половина жакета и одна длинная перчатка. Кому мало — еще и написанное на рукаве русскими буквами слово «Любовь».

На рукаве Ким Бейсингер написано по-русски "Любовь".Фото: EAST NEWS

6. БЬОРК, 2001 ГОД

Платье исландской певицы от дизайнера Marjan Pejoski навсегда вошло в анналы самых дурацких нарядов кинопремии. Дохлый лебедь, нашедший успокоение на груди певицы, сразил наповал всех без исключения гостей церемонии.

Бьорк в костюме лебедя.Фото: EAST NEWS

7. АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ, 2000 ГОД

Актриса в 2000 году получила свой первый «Оскар» за фильм «Прерванная жизнь». На церемонию Анджелина пришла в костюме, больше напоминавшем нарядом для Хэллоуина. Джоли потрясла публику не только своим тотально черным образом в стиле Мартиши Адамс из знаменитого фильма «Семейка Адамсов», но и горячим поцелуем с братом. Получив заветную статуэтку, Анджелина поцеловала Джеймса Хейвена взасос в губы, чем тут же вызвала пересуды об их кровосмесительных отношениях.

Анджелина Джоли пришла с ног до головы в черном и, получив награду, поцеловала родного брата.Фото: EAST NEWS

8. СОФИ ЛОРЕН, 2009 ГОД

Итальянская дива всегда считалась образцом стиля, но в этот раз подкачала. Желтое платье с воланами из органзы — явно не лучший выбор для церемонии такого уровня.

Неподражаемая Софи Лорен в этот раз промахнулась.Фото: EAST NEWS

9. УМА ТУРМАН, 2004 ГОД

Актриса выбрала платье французского дизайнера Кристиана Лакруа (Christian Lacroix), за что жестоко поплатилась. На «Оскаре» острословы прозвали ее «Мисс Швейцарией»: вышитая жилетка, многослойная юбка и голубые ленты действительно напоминали национальный наряд жительницы страны гор и шоколада. Или костюм девушки, разносящей пиво на Октоберфесте. Позже Ума признавалась, что это был один из самых унизительных дней в ее жизни.

Ума Турман в наряде швейцарской пейзанки.Фото: EAST NEWS

10. ШАРЛИЗ ТЕРОН, 2010 ГОД

Уже много лет подряд Шарлиз сотрудничает с модным домом Dior. В 2010 году его дизайнеры решили скреативить и одели актрису в платье с розами на груди. Стоит ли говорить, что мало кто в этот вечер смотрел ей в глаза?

Шарлиз Терон в платье Dior.Фото: EAST NEWS

11. ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС, 2010 ГОД

Певица, как всегда сделала акцент на самой выдающейся части своего тела, затянув ее в платье с огромными воланами. Выглядела Джей Ло при этом так, словно ее завернули в упаковочную пупырчатую пленку.

Дженнифер Лопес словно завернули в пленку.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

12. ЗОИ САЛДАНА, 2010 ГОД

Звезда «Аватара» выбрала платье от Piñata с градуированной окраской и уродливым шлейфом. Модные критики шутили: актриса словно забралась в куст сирени.

Зои Салдана сделала ставку на сиреневый цвет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

13. КЕЙТ ХАДСОН, 2001 ГОД

31-летняя актриса дебютировала на «Оскаре», появившись на красной дорожке под руку со своим первым мужем, музыкантом Крисом Робинсоном. Кейт явно вдохновилась стилем викторианской эпохи, выбрав нелепое платье, расшитое бисером. Но в рейтинги худших она попала даже не за наряд, а за прическу. Мелкие кудряшки опошлили красавицу Кейт — из-за них она смотрелась начинающей старлеткой, тайком пробравшейся на «Оскар» через заднюю дверь.

Кейт Хадсон с мужем Крисом Робинсоном.Фото: EAST NEWS

14. КАМЕРОН ДИАС, 2002 ГОД

В 2002 году 30-летняя Камерон уже была настоящей звездой: в ее послужном списке были «Маска», «Ангелы Чарли», «Банды Нью-Йорка». Казалось бы, веская причина найти себе для «Оскара» сногсшибательное платье. Но белокурая красотка почему-то выбрала простой наряд в цветочек, который она перетянула на поясе платком, словно цыганка. Образ дополнили дешевое колье на талии и браслет с бирюзой. Возможно, на вкусы Диас повлиял ее бойфренд Джаред Лето — с этим голливудским бунтарем она встречалась с 1999 года, а в 2000-м даже обручилась. Но расторгла помолвку в 2003 году.

Камерон Диас решила не тратится на дорогой наряд и драгоценности.Фото: EAST NEWS

15. ЛЕДИ ГАГА, 2015 ГОД

Как только Гага появилась на «Оскаре» в необычных красных перчатках, Интернет тут же запестрел мемами. Шутники сравнили аксессуар звезды с хозяйственными резиновыми перчатками и в «фотошопе» вставили ей в руки вантуз.

Леди Гагу раскритиковали за перчатки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

16. ЭНН КЛАРК (St. Vincent), 2018 ГОД

Сложно сказать, что подвигло американскую певицу выбрать для «Оскара» столь неординарный наряд. То ли желание выделиться, то ли дружба (а точнее роман) с моделью Карой Делевинь, которая любит такие экстравагантные вещи.

Певица St. Vincent выбрала странный костюм.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17. ФЭЙТ ХИЛЛ, 2002 ГОД

Платье исполнительницы в стиле кантри сравнили с упаковкой жевательных конфет «Skittles» — за жизнерадостные радужные разводы.

Фэйт Хилл сияла всеми цветами радуги.Фото: EAST NEWS

18. АНДРА ДЭЙ, 2018 ГОД

В прошлом году песня «Stand Up for Something» в исполнении Андры была номинирована на «Оскар». Певица вышла на красную дорожку в странном платье, в котором было сложно угадать, где у нее кончается талия и начинаются бедра. Поразила гостей церемонии и прическа соул-исполнительницы, украшенная множеством заколок.

Андра Дэй в платье без талии и с сотней заколок на голове.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

19. САЛЬМА ХАЙЕК, 2018 ГОД

Когда твой муж — владелец модной империи, хочешь не хочешь, а приходится носить платья, сшитые работающими на него дизайнерами. Пусть даже наряды не очень удачные. Иначе развод и девичья фамилия. На красных дорожках Сальма появляется исключительно в вечерних туалетах модного дома Gucci, рекламируя люксовую марку, принадлежащую ее супругу, французскому миллиардеру Франсуа-Анри Пино. Вот и пришлось ей красоваться в прошлом году на «Оскаре» в наряде, напоминавшем то ли костюм аниматорши из арабского отеля, то платье султанши из турецкого сериала.

Сальма Хайек - настоящая Шемаханская царица.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

20. БЛАНКА БЛАНКО, 2017 ГОД

Американскую актрису второго эшелона Бланку Бланко обычно вспоминают не по ролям, а по скандалам на красных дорожках - девушка любит появляться на важных мероприятиях без трусов. В этот раз старлетка тоже решила обойтись без нижнего белья, несмотря на рискованный разрез на подоле.