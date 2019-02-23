2019-02-23T12:33:00+03:00
В мире

В Гамбурге мигранту за убийство жены и ребёнка дали пожизненное

Выходец из Африки зарезал самых близких людей на глазах многочисленных свидетелей
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Германии вынесен судебный приговор по громкому делу об убийстве.В Германии вынесен судебный приговор по громкому делу об убийстве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Гамбурге завершились слушания по делу об одном из самых жутких преступлений в этом мегаполисе за последнее время. 12 апреля 2018 года 33-летний выходец из Нигера повздорил с бывшей женой на платформе электричек Юнгфернштиг (почти в центре города). Национальность женщины местные СМИ не указывают, но судя по месту рождения: федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания — она была коренной гражданкой ФРГ.

Женщина хотела порвать с бывшим мужем из-за вздорного характера и вспышек агрессии — но у последнего на сей счёт было иное мнение. В разгар семейной разборки африканец неожиданно выхватил нож и зарезал сначала их общую маленькую дочь (присутствовавшую здесь же), а потом — и саму женщину. От предыдущего брака у неё было четверо других детей.

Жестокость убийцы была отдельно отмечена на суде: «Он превратил смерть ребёнка в орудие своей мести матери», — полагает прокурор-обвинитель. И всё — на глазах многочисленных свидетелей, ожидавших электричку.

15 февраля сего года, спустя почти 10 месяцев после двойного убийства, суд приговорил преступника к пожизненному заключению, сообщает Welt. Теоретически при хорошем поведении из тюрьмы даже при таком вердикте можно выйти «всего» через 15 лет — но, похоже, не в данном случае.

Это далеко не первый скандал с «новыми немцами» на северо-западе Германии. Как сообщала «КП» ранее, в соседнем Бремене чиновники в 2013-16 годах выдали мигрантам по меньше мере 1200 разрешений на убежище без легальных на то оснований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нашествие мигрантов в Европу»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России
"Первым делом нужно зарегистрировать частные питомники": экологи - об идее запретить россиянам держать дома змей и медведей
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Мальчика, оставленного матерью в "Лосином острове", передадут под опеку после следственных действий
Пожар в Московской консерватории ликвидирован
Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу
В России планируют разработать наземную версию "Калибра-М"
В московской консерватории имени Чайковского вспыхнул пожар
Немецкий депутат заявил, что безопасность в Европе невозможно обеспечить без России
Ким Чен Ын прибудет во Вьетнам с официальным визитом
Умер Броди Стивенс - стендап-комик из США
Стало известно рабочее название новой ленты о Джеймсе Бонде
Кинопремию "Сезар" получил фильм о разводящейся супружеской паре с ребенком
"Суперсчастья никакого": Медведева осталась недовольна результатами Кубка России
В Венесуэле военные применили слезоточивый газ неподалеку от границы с Бразилией
Экстрадированный из Испании в США российский программист признал вину
Жители поселка в сирийском Идлибе поздравили российских военных с 23 февраля
Министры обороны США и Турции обсудили покупку Анкарой у России С-400
Венесуэла на время закрыла три моста на границе с Колумбией
Помпео: США пытаются сменить власть не только в Венесуэле
Военный самолет США пролетел над территорией России
Юрий Лоза: Девушки из Anna Maria на вопрос о Крыме ответили правильно
Порошенко пожаловался, что Путин не отвечает больше на его звонки
Гуайдо посетил Колумбию вопреки запрету на выезд из Венесуэлы
Компания Virgin Galactic впервые испытала свой корабль с пассажирами на борту
Владелец ФК New England Patriots Роберт Крафт обвиняется в склонении к проституции
Госдепартамент опроверг данные о поставках оружия в Венесуэлу компаниями США
В Индии 79 человек погибли от некачественного алкоголя
Трамп выдвинул на пост представителя США в ООН Келли Крафт