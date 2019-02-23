В Гамбурге мигранту за убийство жены и ребёнка дали пожизненное

В Гамбурге завершились слушания по делу об одном из самых жутких преступлений в этом мегаполисе за последнее время. 12 апреля 2018 года 33-летний выходец из Нигера повздорил с бывшей женой на платформе электричек Юнгфернштиг (почти в центре города). Национальность женщины местные СМИ не указывают, но судя по месту рождения: федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания — она была коренной гражданкой ФРГ.

Женщина хотела порвать с бывшим мужем из-за вздорного характера и вспышек агрессии — но у последнего на сей счёт было иное мнение. В разгар семейной разборки африканец неожиданно выхватил нож и зарезал сначала их общую маленькую дочь (присутствовавшую здесь же), а потом — и саму женщину. От предыдущего брака у неё было четверо других детей.

Жестокость убийцы была отдельно отмечена на суде: «Он превратил смерть ребёнка в орудие своей мести матери», — полагает прокурор-обвинитель. И всё — на глазах многочисленных свидетелей, ожидавших электричку.

15 февраля сего года, спустя почти 10 месяцев после двойного убийства, суд приговорил преступника к пожизненному заключению, сообщает Welt. Теоретически при хорошем поведении из тюрьмы даже при таком вердикте можно выйти «всего» через 15 лет — но, похоже, не в данном случае.

Это далеко не первый скандал с «новыми немцами» на северо-западе Германии. Как сообщала «КП» ранее, в соседнем Бремене чиновники в 2013-16 годах выдали мигрантам по меньше мере 1200 разрешений на убежище без легальных на то оснований.