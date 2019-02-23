Ликвидатору бандеровского подполья на Украине вручили российский паспорт

Сотрудники отдела полиции по Коношскому району Архангельской области отметили 23 февраля вместе с 93-летним Михаилом Ливке. Руководитель местного Управления по вопросам миграции вручил Михаилу Иосифовичу паспорт гражданина России.

"Ветеран с достоинством и гордостью произнес слова Присяги", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Россию Михаил Ливке приехал в апреле 2018 года. Он перебрался к единственному сыну, который уже более двадцати лет живет в поселке Коноша Архангельской области.

Ранее пенсионеру выдали разрешение на временное проживание, но этот документ не давал ему права на бесплатное медицинское обслуживание и получение пенсии.

На историю ветерана обратила внимание главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Она выяснила, что 93-летний Михаил Ливке в 1944 году служил на Львовской железной дороге, а позже участвовал в ликвидации бандеровского подполья в Закарпатье.

"Учитывая преклонный возраст и информацию о награждении медалью за храбрость и стойкость, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, руководством ГУВМ МВД России было принято решение о рассмотрении заявления ветерана о приеме в российское гражданство в кратчайшие сроки", - отметила Ирина Волк.

Михаила Иосифовича не только поздравили с поручением паспорта, но и познакомили с представителями администрации муниципального образования и ветеранами Великой Отечественной войны.