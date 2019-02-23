2019-02-23T18:05:09+03:00
Звезды

Обнаженная Семенович и сексуальная Седокова: звезды поздравили мужчин

Певицы и актрисы ради 23 февраля публикуют соблазнительные фотографии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Седокова.Анна Седокова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В День защитника Отечества звезды поздравили мужчин. Многие знаменитости радуют представителей сильного пола откровенными фотографиями. И если от Анны Семенович, Анастасии Волочковой и Анны Седоковой горячие снимки вполне ожидаемы, то от скромницы Глафиры Тархановой или глубоко замужней жены футболиста Дмитрия Тарасова малейший намек на такую вот откровенность приятно удивил.

Анна Седокова

annasedokovaannasedokova
Анна Седокова поздравила мужчин откровенным снимком
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"Я знаю, что вы и не ждали от меня другого подарка... Спасибо, что заставляете наши сердца и тела чувствовать".

Глафира Тарханова

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Показала смелые фотографии и актриса Глафира Тарханова
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"Мужчины! Нам необходима ваша защита, любовь и мудрость! Каждая мечтает о прекрасном, благородном, любящем и надежном избраннике, который увезет ее в свое королевство... Храбрость, доблесть, честь, вера и любовь во все времена помогали истинным мужчинам защищать свой дом, своих матерей, жен и детей... Пусть каждая женщина видит в своем мужчине защитника, джентльмена, "лучшего из лучших"! Я думаю, чем больше будет счастливых женщин, тем больше будет счастливых мужчин!".

Анна Семенович

ann_semenovichann_semenovich
Певица Анна Семенович обнажилась ради мужчин
107798 отметок «Нравится»828 комментариевInstagram

"Мужчины, будьте счастливы. Я вас люблю. С праздником вас".

Анастасия Волочкова

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Анастасия Волочкова не стала делать свой фирменный шпагат, решив показать грудь
5639 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

"Дорогие мужчины, поздравляю вас с праздником! От души. Будьте благородны, добры, достойны и честны. Счастья вам и любви".

Юля Михалкова

mihalkovamihalkova
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова лаконично поздравила мужчин
7081 отметок «Нравится»43 комментариевInstagram

"С праздником, мужчины! Мы Вас любим!"

Юля Началова

julianachalovajulianachalova
Певица Юля Началова опубликовала горячее поздравление
12728 отметок «Нравится»78 комментариевInstagram

"Дорогие наши мужчины ! С праздником Защитника Отечества. От всей души хочу пожелать Вам здоровья, огромного счастья, любви, терпения! И, конечно же, носите своих любимых женщин на руках".

Анастасия Костенко

kostenko.94kostenko.94
Жена футболиста Дмитрия Тарасова выложила романтическое фото
44818 отметок «Нравится»254 комментариевInstagram

"С праздником вас, настоящие мужчины!".

Ольга Серябкина

serebro_officialserebro_official
Ольга Серябкина в дерзком мини
130381 отметок «Нравится»423 комментариевInstagram

"День настоящих мужчин. Наших защитников. Нам, женщинам, так важно чувствовать ваше присутствие. Держите всегда нас за руку и не отпускайте ни за что! Именно вы делаете нас самыми лучшими и красивыми... А еще для нас главное - чувство защиты, которое можете дать только вы. Без вас - никуда. Чтобы ни случилось, какими бы ни были обстоятельства - защищайте наш мир, честь и достоинство своих любимых, семью и, конечно, Родину. Это превыше всего".

Ирина Дубцова

"С праздником, наши защитники ! Сильные, смелые, любимые - настоящие мужчины".

Наташа Королева

koroleva__starkoroleva__star
Наташа Королева поздравила мужчин хитом "Серые глаза"
10141 отметок «Нравится»347 комментариевInstagram

"Пацаны! С праздником!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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