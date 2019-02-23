Обнаженная Семенович и сексуальная Седокова: звезды поздравили мужчин

В День защитника Отечества звезды поздравили мужчин. Многие знаменитости радуют представителей сильного пола откровенными фотографиями. И если от Анны Семенович, Анастасии Волочковой и Анны Седоковой горячие снимки вполне ожидаемы, то от скромницы Глафиры Тархановой или глубоко замужней жены футболиста Дмитрия Тарасова малейший намек на такую вот откровенность приятно удивил.

Анна Седокова

annasedokova Анна Седокова поздравила мужчин откровенным снимком

"Я знаю, что вы и не ждали от меня другого подарка... Спасибо, что заставляете наши сердца и тела чувствовать".

Глафира Тарханова

glafiratarhanova Показала смелые фотографии и актриса Глафира Тарханова

"Мужчины! Нам необходима ваша защита, любовь и мудрость! Каждая мечтает о прекрасном, благородном, любящем и надежном избраннике, который увезет ее в свое королевство... Храбрость, доблесть, честь, вера и любовь во все времена помогали истинным мужчинам защищать свой дом, своих матерей, жен и детей... Пусть каждая женщина видит в своем мужчине защитника, джентльмена, "лучшего из лучших"! Я думаю, чем больше будет счастливых женщин, тем больше будет счастливых мужчин!".

Анна Семенович

ann_semenovich Певица Анна Семенович обнажилась ради мужчин

"Мужчины, будьте счастливы. Я вас люблю. С праздником вас".

Анастасия Волочкова

volochkova_art Анастасия Волочкова не стала делать свой фирменный шпагат, решив показать грудь

"Дорогие мужчины, поздравляю вас с праздником! От души. Будьте благородны, добры, достойны и честны. Счастья вам и любви".

Юля Михалкова

mihalkova Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова лаконично поздравила мужчин

"С праздником, мужчины! Мы Вас любим!"

Юля Началова

julianachalova Певица Юля Началова опубликовала горячее поздравление

"Дорогие наши мужчины ! С праздником Защитника Отечества. От всей души хочу пожелать Вам здоровья, огромного счастья, любви, терпения! И, конечно же, носите своих любимых женщин на руках".

Анастасия Костенко

kostenko.94 Жена футболиста Дмитрия Тарасова выложила романтическое фото

"С праздником вас, настоящие мужчины!".

Ольга Серябкина

serebro_official Ольга Серябкина в дерзком мини

"День настоящих мужчин. Наших защитников. Нам, женщинам, так важно чувствовать ваше присутствие. Держите всегда нас за руку и не отпускайте ни за что! Именно вы делаете нас самыми лучшими и красивыми... А еще для нас главное - чувство защиты, которое можете дать только вы. Без вас - никуда. Чтобы ни случилось, какими бы ни были обстоятельства - защищайте наш мир, честь и достоинство своих любимых, семью и, конечно, Родину. Это превыше всего".

Ирина Дубцова

"С праздником, наши защитники ! Сильные, смелые, любимые - настоящие мужчины".

Наташа Королева

koroleva__star Наташа Королева поздравила мужчин хитом "Серые глаза"

"Пацаны! С праздником!".