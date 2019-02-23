Евгений Крылатов: Я и сам не знаю, почему мои песни с каждым годом становятся все популярнее!

- Евгений Павлович, здравствуйте!

- Это кто?

- "Комсомольская правда", которая вас всегда любила, любит и будет любить.

- А-а, любила! А где же статья обо мне?

- А вот она как раз записывается сейчас.

- Так сегодня уже мой день рождения! Как же вы успеете-то?

- Прямо сейчас на нашем сайте будет интервью с вами. И на Радио "Комсомольсквя правда" - тоже. А вы сейчас где находитесь?

- Я вообще-то дома сижу.

- А рояль далеко от вас?

- Ну, вроде бы не очень.

- Можете - ну, хотя бы пару тактов нашей любимой песни...

- Минуточку, я сейчас к роялю подойду.

- Ой, класс!

- Пока вы идёте - я объясню радиослушателям - великий композитор Евгений Крылатов сегодня отмечает... Вы слышите, Евгений Павлович? Отмечает 85 лет.

- ... Слышу, да!..

- В это никто не верит.

- - ...все думают, что мне - 86 лет.

- Нет-нет-нет!

- Так, начинаю! (видимо, обращается к гостям) Тише, друзья!

Крылатов играет мелодию "Прекрасное далеко".

Евгений Крылатов: «Я и сам не понимаю, почему мои песни с каждым годом становятся ещё популярнее!» 00:00 00:00

- Ой, как здорово! Аплодисменты! Скажите, пожалуйста, Евгений Павлович, как вы себя чувствуете?

- Ну, я на свои 85 чувствую себя хорошо.

- Блестяще! Скажите, над чем вы сейчас работаете?

- Ну, вот закончил работу над одной картиной, как композитор - рабочее название "Бригада Маргарит".

- Вот мы наблюдаем - Евгений Крылатов ещё чаще стал мелькать по телевизору. Проходят детские конкурсы, концерты - вы там тоже бываете в качестве гостя. Значит ли это, что к нам возвращается отличная отечественная песня?

- Ну, я где-то все-таки с кино разошёлся. Ну, как разошёлся? Наступили 90-е годы, и кино как бы не стало.

А потом, когда оно стало возрождаться - ушли люди, с которыми я привык работать: кто-то из жизни, кто-то - переехал в другую страну. А тут пришла новая команда - сценаристов, режиссёров, артистов - и у них уже своя жизнь. Поэтому - я своё дело, считаю, сделал. И пусть другие теперь продолжают...

- Но песни-то ваши - в том силе и из кинофильмов - продолжают жить. Второй, третью жизнью, обретают новую популярность ...

- Да...

- Песни Крылатова - они не увядают. Их поют новые и новые поколения.

Композитор Евгений Крылатов у себя дома.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ну, вы меня как-то провоцируете - на нескромность. А я считаю себя скромным человеком...

- Я же знаю, что вы правду скажете.

- Честно вам говорю - я не знаю. Когда писал свои песни для кино, никогда об этом даже и не думал. Все время думал об одном - что это производство и нужно успеть к такому-то числу записать. Найти артиста и попасть в кадр, и по времени чтобы все совпало. Я никогда не думал - что вот сел, и сейчас вздохнул, взял там какой-то аккорд - и на весь мир зазвенел. Ничего подобного.

И они как-то вдруг - живут и живут. И со временем - все более и более популярны. И меня самого это удивляет. Ведь первым моим песням - уже по 50 лет.

И я же ведь никогда не занимался песнями - как композитор-песенник. Все они - и фильмов. И для меня было самое главное - сделать картину...

- Скажите - а вашим "Крылатым качелям" сколько уже лет?

- Ну, почти уже 40. Это - 80-й год рождения.

- Мы вас поздравляем с вашим юбилеем - от души, сердечно...

- Спасибо!

- А можете - для наших радиослушателей и посетителей сайта ещё и "Крылатые качели" сыграть?...

- (Крылатов начинает играть)

- В нашем эфире - живая музыка Евгения Крылатова! А где-то через час все это будет на нашем сайте и в эфире.

- Спасибо вам большое!

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