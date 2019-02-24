2019-02-24T12:05:15+03:00
Звезды

Билана готовят к экстренной операции

Артиста доставили в клинику с двумя переломами ноги
Алина ЧЕРНОВА
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Дима Билан на сцене.Дима Билан на сцене.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как уже писала «КП», перед концертом в Санкт-Петербурге Дима Билан поскользнулся и сломал ногу.

Но шоу «Планета Билан» артист отменять не стал, приехал на костылях в Питер и каким-то чудом отыграл концерт.

Сейчас Дима уже в Москве. Врачи диагностировали артисту два закрытых перелома ноги и готовят к операции, которая пройдёт в понедельник.

Певец сломал ногу, теперь Билану предстоит операция. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певец сломал ногу, теперь Билану предстоит операция.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Будут вставлять пластину. Что-то я волнуюсь, пожелайте мне удачи, - показал фото «синей» ноги подписчикам своего блога Дима Билан.

Правда потом певец опубликовал более оптимистичное видео, показав свой больничный обед, состоящий из гречки и овощного супа.

- Полезная еда!-резюмировал Билан.

Билана готовят к экстренной операции.

Напомним: в последний раз на больничной койке артист был два года назад, когда медики обнаружили у него целую серию межпозвоночных грыж. По словам артиста, были у него и проблемы с желудком. Мол, всему виной гастрольная жизнь, когда во время переездов между городами сложно правильно питаться.

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В этом году от гололеда страдают жители многих мегаполисов. Причем эта напасть не обходит стороной и звезд российской эстрады. Так «жертвами» погоды и бездействия коммунальных служб стали уже Андрей Ургант (ему уже сняли гипс – прим. Авт.), а недавно и заслуженный артист России Дима Билан. О случившемся он сам рассказал перед концертом в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 22 февраля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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