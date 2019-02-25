Особенным молодым людям помогут жить самостоятельно

Психоневрологический интернат - вот главный путь, который ждал взрослого человека с инвалидностью, за которым не могли ухаживать родители. Но особенные люди могут и должны иметь право не просто выживать в четырех стенах интерната - а жить своей жизнью, добиваться целей. В это верят в благотворительном фонде «Дети в беде», который уже десять лет помогает особенным молодым людям из Волгоградской области пройти реабилитацию и найти свой путь.

Четыре года назад фонд с помощью президентского гранта открыл в Волгограде центр социально-трудовой реабилитации «Теплый дом». Здесь помогают инвалидам детства I и II группы. Молодые люди учатся здесь основам компьютерной грамотности, музыке и декоративно-прикладному творчеству, кулинарии и домоводству. Могут работать в художественной, швейной и столярной мастерских. Для ребят очень важные спортивные занятия - адаптивная физкультура, теннис и бочча (паралимпийская игра с мячом). Театральный кружок «Теплые артисты» помогает им поверить в себя.

Но для того, чтобы молодые люди действительно были готовы к самостоятельной жизни - одних кружков и занятий мало. При поддержке Фонда президентских грантов фонд подготовил проект "Пять шагов к достойной жизни".

Молодые люди с особенностями, смогут впервые в жизни на собственном опыте узнать, что значит получать зарплату, как ходить за продуктами и почему важно постоянно поддерживать дома порядок. Казалось бы - очевидные вещи. Но не для тех, кто всю жизнь привык зависеть от других.

Для участников проекта оборудуют две четырехкомнатные квартиры, предоставленные внаем Администрацией Краснооктябрьского района Волгограда. В каждой в течение трех месяцев будут проживать шестеро молодых людей с особыми возможностями здоровья, а также педагог - специалист по комплексной реабилитации инвалидов.

- Особенностью проекта является то, что постоянно присутствующий в квартире педагог не вмешивается в жизнь коллектива, не старается помочь и подсказать, а лишь констатирует успехи и промахи участников проекта, передает ежедневные наблюдения психологу для коррекции во время нахождения ребят на реабилитации, - говорят в фонде.

Первый шаг, который предусматривает программа - освоение “пространства”: условий проживания, специальных инклюзивных приспособлений, которые призваны облегчить самостоятельную жизнь особенных людей.

Второй шаг - организация ежедневного быта, с использованием тех навыков, которые молодые люди уже приобрели в центре “Теплый дом”. Ребятам впервые в жизни предстоит самим выбирать продукты, готовить себе завтрак, следить за порядком. Делать это будут по очереди - в квартирах каждый день будут оставаться дежурные.

Третий шаг - трудовая деятельность. Молодым людям предстоит впервые в жизни ощутить: каково это - принести домой зарплату, самостоятельно заработать деньги. Часть ребят сможет помогать в "Теплом доме" в качестве наставников, кто-то - в качестве продавцов в благотворительном магазине фонда, а кто-то выполнять несложную работу в подъезде проживания.

Четвертый шаг обучения - самостоятельно организовать досуг. По вечерам ребята смогут принимать гостей, организовывать домашние праздники или просто осваивать творческие хобби

Пятый очень важный шаг - общение с людьми за пределами своего уютного мира. Знакомство с соседями по подъезду, детьми во дворе и даже - организация праздников для местных жителей.