Фэн-шуй на март 2019 года: благоприятные и неблагоприятные даты

1 марта, пятница

День нейтральный. Впрочем, несмотря на это, особой удачи в делах ждать не стоит. Чуть более приятной выйдет первая половина дня. Займитесь чтением, самосовершенствованием и рутинными делами, не требующих особой концентрации.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

2 марта, суббота

День для хороших, благородных дел. Сегодня мироздание внимательно воспринимает все наши поступки, чтобы в самое ближайшее время вернуть их нам обратно. Так что постарайтесь не навредить самому себе.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

3 марта, воскресенье

Фэн-шуй предостерегает нас сегодня от деловой активности. Лучше заняться чем-то нейтральным. Особенно актуально — укрепление семейных и любовных связей. День вообще неплох для романтических свиданий, планирования свадебных мероприятий.

4 марта, понедельник

Как начнешь день, так его и проведешь. Так что постарайтесь встать с «той самой ноги» и совершайте только добрые и полезные поступки.

Не стоит отправляться в путешествия и затевать дела, связанные с крупными покупками.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

5 марта, вторник

Один из самых тяжелых дней в месяце. Конфликтов и ссор будет не избежать. Но постарайтесь хотя бы свести их к минимуму и не поддерживайте огонь распрей, иначе тяжелых последствий размолвки не миновать.

Часы удачи: с 18.00 до 20.00.

6 марта, среда

В этот день успешными будут те дела, которые не начаты с нуля, а продолжены. Именно поэтому есть отличные шансы исправить кое-какие ошибки или же завершить то, что никак не удавалось привести к логическому концу.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

7 марта, четверг

Приступаем к новым проектам. День обладает мощной энергетикой прогресса и большинство действий будут удачными.

Также день идеален для того, чтобы совершать благотворительные дела.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

8 марта, пятница

Также мощный день. Проводить его в бездействии, лени и праздности попросту опасно. Так что не сбавляйте темп действий! Избегайте агрессии и постарайтесь достойно принять предложения о помощи.

Внимание на пищевой рацион. Алкоголь сегодня крайне не желателен.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

9 марта, суббота

Рутинным домашним заботам — зеленый свет. На всё остальное вас, скорее всего, не хватит.

Фэн-шуй не сулит удачи в делах финансовых, романтических.

Не подходит день и для переездов.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

10 марта, воскресенье

«Казалось-оказалось». В этот день результат может быть совершенно иным, нежели задумано. Поэтому постарайтесь просчитать различные варианты развития событий. Помните, самые абсурдные и противоречивые вещи сейчас легко смогут ужиться вместе.

Часы удачи: с 14.00 до 16.00.

11 марта, понедельник

Неплохой день. Правда, продуктивной работы сегодня не получится. У этого дня другая миссия — сочувствие и помощь. Роль жилетки сегодня - самая подходящая.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

12 марта, вторник

Особая сила у слова. Оно сегодня будет созидать и рушить. Помните об этом. Контролируйте свои шутки да все высказывания в общем.

Запрет на перемену места работы.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

13 марта, среда

Лучше бы провести этот день в уединении, без громких и веселых компаний. Книги — лучшие собеседники сейчас.

Благоприятно заниматься йогой, плавной безопасной физкультурой и посещать концерты той музыки, что вдохновляет вас.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

14 марта, четверг

Рекомендуется очищение души и тела. Посетите сауну, баню, помедитируйте и постарайтесь привести свои чувства в порядок.

В этот день важно соблюдать правильное питание и не перегружаться физически.

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

15 марта, пятница

Самые неподъемные и запутанные задачи сейчас по плечу. Важно сконцентрироваться и продумать последовательность действий. Не стоит отступать перед первыми трудностями, они очень быстро сдадутся сами.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

16 марта, суббота

День под знаком романтики. Идеальный момент для знакомств (они с большой долей вероятности перерастут в большое глубокое чувство), свиданий. Хорошо начинать матримониальные хлопоты, планировать свадебные торжества.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

17 марта, воскресенье

Проведите день в заботах о своей душе. Подумайте о том, что у вас получается. Все ли так, как вам хотелось.

Благоприятно посещать церковь, причащаться, молиться, читать духовные книги и общаться с мудрыми людьми.

Напротив, всякое общение с деньгами следует свести к минимуму.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

18 марта, понедельник

Не самое легкое начало дня. Надо придумать способы поднять себе работоспособность и найти правильную мотивацию. В таком случае, во второй половине дня удастся наверстать упущенное за утро.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

19 марта, вторник

Тяжелый день для решения деловых вопросов. Лучше с ними повременить. Ровно как и с принятие судьбоносных решений.

Займитесь решением мелких рабочих вопросов, связанных с оформлением бумаг.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

20 марта, среда

Знакомства романтического толка, завязанные сегодня, не принесут особой радости и счастья. А вот для того, чтобы заняться здоровьем — подходящий момент. Санаторно-курортное лечение, начатое сегодня, принесет хорошие результаты.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

21 марта, четверг

Усталость уже дает о себе знать. Но сейчас прерываться на отдых не стоит. Доведите все начатое до логического конца, а уж потом расслабляйтесь.

Не переутомляйтесь и не переохлаждайтесь.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

22 марта, пятница

Вторую половину дня по возможности посвятите полноценному отдыху. Позаботьтесь, чтобы телефон понапрасну вас не беспокоил. Лучше будет вообще покинуть пределы города.

Внимание на пищевой рацион. Исключите жирное и жареное.

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

23 марта, суббота

Направьте свою энергию на благоустройство жилища или места работы. Переставьте мебель, гармонизируйте пространство.

Удачный день для больших покупок и для вдохновляющих встреч.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

24 марта, воскресенье

Лучше отказаться сейчас от принятия важных решений и от активных действий. Если же это невозможно, прежде чем «сделать ход», тщательно взвесьте все возможные риски.

Особенно осторожным следует быть в обращении с деньгами.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

25 марта, понедельник

Опять же не самый удачный день. Велика вероятность «налепить» ошибок на пустом месте. А в личных отношениях, наступить на те же грабли. Будьте осторожны в высказываниях и шутках.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

26 марта, вторник

Удача будет на вашей стороне, если вы четко понимаете свои цели. Не надо по инерции бежать вперед и пытаться заработать все деньги. Составьте свой жизненный план и выделите самое важное. Остальное же можно оставить за бортом.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

27 марта, среда

День неплох для большинства начинаний. Сейчас стоит вспомнить о близких и оказать им знаки внимания. День вообще очень подходит для семейных сборов, ужиной.

Напротив, командировки будут не столь удачными, как хотелось бы.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

28 марта, четверг

Сегодня велика вероятность совершить рабочий «подвиг», найти необычное решение задачи или предложить оптимальный план развития. Главное, не бояться высоких целей.

Часы удачи: с 12.00 до 19.00.

29 марта, пятница

Иногда, чтобы продвинуться вперед, надо сделать шаг назад. Чтобы достичь нужного результата, сначала придется пойти на уступки. Но в итоге, все обернется только вам на благо.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

30 марта, суббота

Мягкий, спокойный день. Провести его следует также без суеты и особых забот.

Хороший день для занятий спортом и йогой. Проведите процедуры по укреплению организма и профилактике болезней.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

31 марта, воскресенье

В этот день неплохо заняться покупками и приобрести товары, необходимые для дома.

Сегодня есть все основания доверять своей интуиции, она будет на высоте.

Хороший день для начала закаливания и оздоровительных диет.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.