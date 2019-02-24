Александр Емельяненко.Александр Емельяненко.Фото: Алексей БУЛАТОВ
2019-02-24T18:40:31+03:00
Спорт

Александр Емельяненко дал пощечину бойцу-любителю во время мастер-класса

Инцидент произошел, когда спортсмен показывал, как освобождаться от захвата шеи [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал пощечину своему партнеру по спаррингу на мастер-классе, который проводил в минувшую субботу, 23 февраля, в одном из фитнес-центров Москвы.

Судя по появившемуся в сети видео, снятому одним из очевидцев, инцидент произошел, когда 37-летний спортсмен показывал зрителям, как нужно освобождаться от захвата шеи. Стоит отметить, что помогал ему в демонстрации приема один из спортсменов любителей.

Но в какой-то момент Емельяненко начал предъявлять претензии помощнику. «Не виси! Не надо так говорить, хорошо? Дома так будешь, с женой своей», - сказал боец своему напарнику, отвесив ему пощечину.

Александр Емельяненко дал пощечину молодому человеку на мастер-классе.

Кстати, стоит отметить, что Александр Емельяненко ранее неоднократно попадал в различные скандалы. Как писал сайт kp.ru, в 2015 году боец был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование домработницы.

Причем после освобождения из колонии он триумфально вернулся на ринг. Ему понадобилось лишь полминуты, чтобы полностью войти в бой и серией ударов поразить своего соперника - бразильца Джеронимо дос Сантоса Мондрагона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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