Александр Емельяненко дал пощечину бойцу-любителю во время мастер-класса
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал пощечину своему партнеру по спаррингу на мастер-классе, который проводил в минувшую субботу, 23 февраля, в одном из фитнес-центров Москвы.
Судя по появившемуся в сети видео, снятому одним из очевидцев, инцидент произошел, когда 37-летний спортсмен показывал зрителям, как нужно освобождаться от захвата шеи. Стоит отметить, что помогал ему в демонстрации приема один из спортсменов любителей.
Но в какой-то момент Емельяненко начал предъявлять претензии помощнику. «Не виси! Не надо так говорить, хорошо? Дома так будешь, с женой своей», - сказал боец своему напарнику, отвесив ему пощечину.
Александр Емельяненко дал пощечину молодому человеку на мастер-классе.
Кстати, стоит отметить, что Александр Емельяненко ранее неоднократно попадал в различные скандалы. Как писал сайт kp.ru, в 2015 году боец был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование домработницы.
Причем после освобождения из колонии он триумфально вернулся на ринг. Ему понадобилось лишь полминуты, чтобы полностью войти в бой и серией ударов поразить своего соперника - бразильца Джеронимо дос Сантоса Мондрагона.
ИСТОЧНИК KP.RU