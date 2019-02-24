2019-02-24T21:20:56+03:00
В мире

Ангела Меркель: «Немецкие школьники выходят на митинги из-за влияния России»

Канцлер ФРГ нащупала «руку Кремля» во внутригерманских делах
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, лидер ФРГ Ангела Меркель обвинила Россию… в разжигании протестных митингов среди немецких школьников. Скандальное высказывание (как и эта международная дискуссионная площадка) имели место ещё неделю назад, но берлинские СМИ обратили внимание на слова канцлера лишь на днях:

— В Германии сейчас дети протестуют против изменений климата. Это и впрямь важная проблема. Но невозможно представить, чтобы после многих лет [спокойствия] все немецкие дети вдруг пришли к идее о таком протесте без какого-либо внешнего влияния, — сообщила тогда Меркель.

Митинги юных эко-активистов против деградации климата, к которой якобы ведут выбросы дизельных двигателей, действительно превратились в головную боль для Европы. Началось всё со Швеции, где с прошлого декабря 15-летняя школьница Грета Танберг стала каждую пятницу вставать с одиночным пикетом у здания шведского парламента, выступая против глобального потепления.

Западные (и, прежде всего, германские) СМИ умилились «детскому почину», раздув феномен Греты до небес. После чего немецкие школьники справедливо решили, что и они вместо уроков имеют право на «климатические митинги» — и стали по всей стране выходить в такие же пикеты у местных органов власти.

Именно это «детское эко-движение» Меркель и привела в числе примеров «российской гибридной войны», когда участники антиправительственных митингов «мобилизуются с помощью медиа-кампаний в интернете». За которыми, по мысли канцлера, якобы и стоит Москва.

— Данное выступление следует рассматривать в контексте предстоящих в мае выборов в Европарламент, где системным партиям ЕС и ФРГ (к которым принадлежит и Меркель) придется столкнуться с беспрецедентным вызовом со стороны внесистемных националистов и правых популистов. При этом, обвиняя Россию в «гибридной войне» и «вмешательстве», канцлер сама себе противоречит, одновременно заявляя о лидерстве Германии в Европе. И, что ещё более важно, — о заявке Европы на «стратегическую автономию» от Соединённых Штатов, — сказала «Комсомолке» учёный секретарь Факультета и политики МГИМО Ксения Доренко. — Однако на фоне таких антироссийских заявлений Меркель премьер-министр Баварии Маркус Зедер, напротив, недавно отметил, что Москве не место на «скамье штрафников» в глобальной политике. То есть даже здесь мы видим внутренние противоречия среди немецких лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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