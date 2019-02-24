Складной смартфон Huawei Mate X и «пятиглазая» Nokia

Как я и предполагал в недавнем обзоре «Гибкий смартфон: история и перспективы», лидером, выпустившим первый массовый смартфон со складным экраном Samsung пробудет не долго. Так и получилось. Лидером южнокорейский гаджет оставался… пять дней. 20 февраля в Сан-Франциско был показан Galaxy Fold. 24 февраля – за день до официального открытия Всемирного Мобильного конгресса (MWC) в Барселоне - китайский it-монстр Huawei показал явно более продвинутую модель гибкого смартфона.

Mate X тоньше, у него больше экран и он не перенасыщен камерами.

В сложенном виде пользователь получает основной экран с диагональю 6,6 дюйма, тыльный экран (в согнутом виде) – 6,4 дюйма (у Samsung Galaxy Fold обе части одинаковые - 4,6-дюймов). В развернутом состоянии получается планшет с экраном 8 дюймов.

При этом Mate X в согнутом состоянии толщиной всего 11 мм, а Galaxy Fold – намного больше – 17 мм. Мало того, обе половинки складываются без зазора, в то время, как у детища Samsung журналисты заметили зазор между двумя половинками.

Huawei Mate X в согнутом состоянии толщиной всего 11 мм

Китайским инженерам удалось добиться такого результата за счет оригинального решения. Ту начинку, которую южнокорейцы попытались запихнуть в корпус между экраном и крышкой, спецы из Поднебесной вынесли в отдельный модуль. Там есть и камеры, и кнопка питания, и разъем USB-C. Конечно, это непривычно – планшета с утолщением по одному краю еще не было. Но, думаю, это не очень большое неудобство. Тем более, что дизайн этой части гаджета вполне стильный. Зато он позволяет в разложенном состоянии получить планшет толщиной всего 5,4 мм.

Что может стать проблемой сгибаемых гаджетов? Не экран, нет. Его уже научились делать гибким. А петля – механическое устройство. Как все механические части она может ломаться. Тем более, что, как утверждает производитель, эта петля, имеющая имя собственное Falcon Wing, состоит из более, чем сотни деталей.

Как и у Galaxy Fold, у Mate X два аккумулятора, но они помощнее, чем у Samsung. При этом Huawei утверждает, что зарядит их до 85 % за полчаса.

В гаджете три камеры от Leica, которые используются и в сложенном, и в развернутом состоянии. обственный процессор Huawei Kirin 980. Поддержка сетей 5G, которых еще нет и неизвестно когда они будут развернуты.

Huawei Mate X

Зато Mate X с 8 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт накопителем будут продавать за $2600 – около 170 тысяч рублей. А Samsung за Galaxy Fold просит $1980 – это почти 130 тысяч. Разница существенная. Южнокорейцы обещают начать продажи Galaxy Fold в апреле, Mate X поступит в магазины в середине года.

Но что интересно – после презентации Huawei дал журналистам протестировать устройство в специальной демозоне. А Ssmsung решился только на то, чтобы спустя пару дней после премьеры выложить в сеть видео.

Nokia 9 PureView

Вторая громкая новинка предварительного дня MWC-2019 – смартфон от Nokia, который имеет индекс 9 PureView. Это первый смартфон с пятью основными камерами с оптикой ZEISS. Камеры расположены по кругу на задней стенке устройства.

Два цветных и три монохромных объектива работают синхронно. Это позволяеттулавливать в десять раз больше света, чем при съемке камерой с одним объективом. Общая разрешающая способность квинтета камер - 60 МП.

Nokia 9 PureView

В результате, как я понимаю, должны получиться яркие и насыщенные кадры при съемке даже в темном помещении или в сумерках.

Фронтальная камера тоже, мягко говоря, на уровне – 20 МП.

Мало того, производитель обещает, что с помощью фото технологии искусственного интеллекта, можно будет точку фокусировки на уже готовом снимке.

В приложении Adobe Photoshop Lightroom фотографии можно будет обрабатывать сразу в мобильном. А это значит, что у новой Nokia мощный процессор (Qualcomm Snapdragon 845).

Диагональ гаджета - 5,99 дюймов. 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Аккумулятор ёмкостью 3320 мА·ч с системой быстрой зарядки.

В России Nokia 9 PureView появится в продаже во втором квартале этого года. Рекомендованная розничная цена 49 990 рублей.

Конечно, Nokia 9 PureView – не складной телефон. И, насколько мне известно, в ближайших планах финской компании нет смартфонов со сгибающимся экраном. В этой новой флагманской модели можно наблюдать другое направление, по которому дальше пойдет гаджетостроение – укрепление и усиление фотосоставляющей. В идеале производители хотят довести качество фотографий до уровня псевдозеркалок. Хотя спорить миниатюрным линзам телефона со стеклянной оптикой даже полупрофессионального фотоаппарата будет очень и очень сложно. Выигрыш может быть только за счет приложений, который с помощью искусственного интеллекта «додумывают» фотографию.

Но этот процесс очень интересный.

Еще пару лет назад казалось, что смартфоны в своем развитии дошли до некоего технологического тупика и будут меняться только диагонали, улучшаться качество экрана, становиться шустрее процессоры. И вот на тебе.

В общем, 2019 год обещает оказаться очень забавным. Во-первых, нас ждет забег складывающихся и гибких смартфонов. Конкуренция Samsung и Huawei – это только начало. Если еще другие креативные компании и они обязательно выйдут на игровое поле. И, во-вторых, продолжится наращивание возможностей камер. «Пятиглазая» Nokia – тоже только начало.