Исследователи Гарварда и МГУ: люди не смогут остановить старение, но мы научимся возвращать молодость

ОСТАНОВИТЬ, ЗАМЕДЛИТЬ ИЛИ ВЕРНУТЬ НАЗАД?

Если спросить, кого/что считать главным врагом человечества, больше всего пугающим людей, то часто можно услышать: рак. Или - болезнь Альцгеймера, инсульт, инфаркт. Эти заболевания смертельно опасны, но медицина все больше берет их под контроль.

- В то же время есть неопровержимые доказательства, что болезни, из-за которых умирает большинство людей, являются возраст-зависимыми. Иными словами, развиваются преимущественно в старшем возрасте и именно потому, что организм стареет. Изнашивается, дряхлеет, можно по-разному сказать. Но суть одна: в течение жизни накапливаются ошибки - как мутации в нашей ДНК, побочные продукты обмена веществ и другие виды повреждений, так и ошибки в самих механизмах, которые предусмотрены природой для «ремонта» поломок в организме. Со временем количество сбоев переходит в качество, и тогда появляются серьезные неполадки в органах и системах. Это вносит решающий вклад в развитие рака, сердечно-сосудистых катастроф, диабета и болезни Альцгеймера, - рассказывает руководитель лаборатории исследований старения в Медицинской школе Гарварда и МГУ им. Ломоносова, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Вадим Гладышев.

Если получится воздействовать на старение, то, образно говоря, удастся добраться до двигателя, запускающего вредные процессы в организме, считают ученые. Это позволит не только продлить жизнь, но и, возможно, сделать людей здоровыми долгожителями. Потому что, воздействуя на движущие силы дряхления, мы сможем уберечь организм от критичного накопления повреждений и судьбоносных сбоев, приводящих к смертельным болезням.

Руководитель лаборатории системной биологии старения МГУ, профессор медицинской школы Гарвардского университета Вадим ГладышевФото: Руслан РАХМАНГУЛОВ

Но как радикально изменить сам мощный биологический процесс, настигающий все живое? Можно ли остановить старение, замедлить его или вовсе омолодить организм? Чтобы разобраться в этом, профессор Гладышев с командой ученых из Гарварда и МГУ провели исследования, суммировали их с другими научными работами и опубликовали результаты под биолого-философским названием «Обратимость необратимого старения» (Reversibility of irreversible aging). Эта работа, первым автором которой является выпускник факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Федор Галкин, вышла в авторитетном международном научном журнале Ageing Research Reviews.

МИФЫ И ЗАГАДКИ

- У людей нередко возникает вопрос: почему мы стареем, если клетки обновляются? На коже, например, благодаря этому заживают порезы, раны, но со временем все равно появляются морщины.

- На самом деле обновляется далеко не бОльшая часть клеток в нашем организме. И как раз клетки многих важных органов и тканей - мозга, сердечной мышцы - сохраняются с рождения человека на всю жизнь (обновляется лишь очень небольшая их часть).

Более того, даже те клетки, которые в принципе способны делиться, делают это далеко не всегда. «Некоторые клетки биологически способны обновляться, но в реальности такая клетка живет в своем органе и, если убрать ее, то она заместится другой клеткой, а если не трогать - может сидеть 10 лет и не меняться», - рассказывает ученый. Словом, часто все упрощают - например, когда говорят, что наша кожа полностью обновляется раз в 30 дней. Звучит эффектно, но в реальности все далеко не так. Какие факторы влияют на порядок и масштабы замены делящихся клеток, пока во многом остается загадкой внутренней саморегуляции организма.

ЧЕЛОВЕК ПЛЮС ЖИВОТНОЕ

Тем временем уже появились технологии, которые позволяют искусственно заменить «испорченные», выходящие из строя, в том числе стареющие органы и ткани. Развивается регенеративная медицина - ученые выращивают (пока, правда, только в экспериментальном порядке) целые органы: кто-то в лабораторной пробирке, а кто-то внутри других организмов. В 2016 году профессору Хуану Карлосу Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка (Сан-Диего, США) впервые в истории удалось создать эмбрионы-химеры, состоящие из клеток человека и свиньи. А в конце 2017-го года профессор Гладышев со своей командой опубликовал результаты научного эксперимента, в котором объединили организмы, находящиеся на разных полюсах по продолжительности жизни. Ученые включили в зародыш короткоживущей мыши (максимум 3 года) клетки грызуна-долгожителя голого землекопа. Это уникальное животное известно тем, что живет в 10 (!) раз дольше мыши, и почти все время на протяжении жизни сохраняет признаки молодости: плотные мышцы, крепкие кости, хороший иммунитет и т.д. Задумка удалась, из 16-ти эмбрионов-химер активно стала развиваться половина, это считается успешным научным результатом.

Известны и попытки «обновления» людей путем замены органов и тканей. В истории один из самых громких примеров - скандальные операции Сержа Воронова. Французский хирург российского происхождения в 1920-е годы пересаживал половые железы молодых обезьян стареющим мужчинам, а затем и обезьяньи яичники пожилым женщинам. Эффекта омоложения не получилось, но некоторые специалисты считают шокирующие манипуляции того времени предшественниками гормональной терапии. То есть искусственного восполнения уровня половых гормонов, который падает с возрастом. Правда, сейчас большинство врачей и исследователей склоняется к тому, что добавка мужского гормона тестостерона и женских эстрогенов именно для борьбы со старением чаще бесполезна или даже вредит, нежели продлевает здоровую жизнь.

«МЕТОД ДРАКУЛЫ»

В наше время некоторые исследователи и врачи пошли по пути переливания компонентов крови от молодых людей пациентам «серебряного» возраста. Эту технологию успели образно прозвать «метод Дракулы». Выпускник Стэнфордского университета Джесси Кармазин основал компанию «Амброзия» (Ambrosia), которая предлагает пожилым людям для омоложения инъекции свежей крови, точнее, ее компонента плазмы. За переливание одного литра крови 16 - 25-летних доноров нужно заплатить 8 тысяч долларов. Как сообщали американские СМИ, в очереди на «вампирскую» процедуру по последним данным ожидали более 100 человек.

Антивозрастные эффекты переливания плазмы от молодых доноров на людях пока не доказаны. Но процедура все равно пользуется попуярностьюФото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем недавно профессор Нью-Йоркского университета Марк Сигел выступил с заявлением о сомнительной пользе такой антивозрастной терапии. Ученый предупреждает, что закачать в свой организм молодую плазму вовсе не то же самое, что залить свежий бензин в бак автомобиля. В любом случае есть риск инфекций, аллергических реакций, проблем с иммунитетом и даже перенасыщения железом, что повышает угрозу сердечной недостаточности. Вице-президент Фонда «Наука за продление жизни», исследователь Юрий Дейгин считает, что страхи преувеличены - плазма давно используется для медицинских целей и, как правило, не дает реакций отторжения. Однако и рассчитывать на успех омоложения пока особо не приходится - впечатляющие результаты на людях еще официально не подтверждены, рассказал «КП» Дейгин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

19 февраля Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выступило с предостережением: антивозрастные эффекты переливания плазмы от молодых доноров на людях пока не доказаны. Риски потенциально возможны, в том числе, поскольку неизвестно, какие дозы и с какой частотой нужно применять именно для омолаживающих целей. Поэтому от подобных процедур на сегодня лучше воздержаться. «Амброзия» тут же объявила на своем сайте, что временно прекращает лечение пациентов.

В любом случае встает вопрос: если все же заменять у человека кровь, другие ткани и органы, как надолго хватит эффекта? Произойдет ли всеобщее омоложение или скорее новые органы быстро постареют, придут в то же состояние, что и остальной организм?

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

- На подопытных животных подобных экспериментов было уже немало, но результаты неочевидны. Некоторые исследования показали, что в результате происходит нечто среднее, - рассказывает Вадим Гладышев. - У мышей, в частности, появляются определенные признаки омоложения. Анализы говорят об оздоровлении печени, мышц, снижении уровня «плохого» холестерина, улучшении работы гиппокампа, то есть региона мозга, отвечающего за память (подчеркнем: пока это доказано только на мышах! - Авт.). Доказательств, что организм в целом становится более молодым, пока нет.

Выходит, старение не остановить? Можно регулярно исправлять неприятные проявления, и это будет непрерывная гонка всю жизнь - какой бы длинной она ни была? Да, считает профессор Гладышев. Для млекопитающих, к которым относится и человек, старение неизбежно, потому что в его основе накопление ошибок. Ни один процесс, механизм не может работать без сбоев. По сути вся наша жизнь это накопление биологических ошибок. Теоретически это накопление можно замедлить, улучшить механизмы ремонта повреждений. Однако и в работе этих механизмов неизбежно будут происходить ошибки.

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПРЕОДОЛЕТЬ - МОЖНО

Так что «отменить» старение невозможно, приходят к выводу авторы статьи. Но! При этом сам возраст живого существа можно откатить назад: для реального омоложения как минимум каких-то частей организма биологических препятствий нет, уверены ученые. Один из авторов исследования Федор Галкин приводит яркий пример: старение в биологии сродни гравитации в физике. Невозможно создать самолет или ракету, которые отменили бы гравитацию. Но это не мешает авиамашинам преодолеть ее, подниматься в воздух наперекор гравитации.

Точно так же нельзя отменить само старение, но биологи, как когда-то инженеры, ищут пути надежной, безопасной и эффективной навигации. Чтобы преодолеть «старящую» силу природы, как нам уже удалось вопреки природе отключать естественный отбор, вылечивая людей от болезней и выхаживая недоношенных детей. Так же со временем реально будет откатывать назад возраст - если и не всех, то многих органов. То есть фактически возвращать им молодость. Не внешними «примочками» вроде пластической хирургии, а на глубинном уровне, подчеркивают ученые. Да, организм все равно продолжит стареть. Поэтому омолаживающие процедуры (в том числе, как вариант, прием антивозрастных препаратов-геропротекторов), скорее всего, придется проходить регулярно.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие методы могут реально работать на омоложение по последним научным данным

- Регенеративная медицина - замена выходящих из строя органов и тканей выращенными - внутри животных или даже внутри тела самого человека.

Как сейчас: элементы человеческих органов уже удается выращивать в лабораториях (мочевой пузырь, ухо, печень, ткань легких, кости и др.). Ведутся работы по созданию гибрида человека и свиньи, что в дальнейшем даст возможность выращивать человеческие органы и ткани в теле животного.

- Использование плазмы молодой крови и костного мозга молодых доноров для переливания и пересадки в организмы старшего возраста.

Как сейчас: в лабораторных условиях сращивание кровеносных систем молодых и старых мышей (так называемый парабиоз) дает пожилым грызунам положительные эффекты. Также недавно появились данные, что после пересадки молодого костного мозга в старый организм кровь получателя пересадочного материала соответствует возрасту донора даже спустя 17 лет. Впечатляющих результатов официальных клинических испытаний, проведенных по всем правилам, на людях, пока нет. Продолжаются исследования.

- Перепрограммирование «пожилых» клеток организма, чтобы откатить их возраст назад и омолодить.

Как сейчас: этот метод был успешно испробован на короткоживущих мышах испанским ученым Хуаном Карлосом Исписуа Бельмонте в декабре 2016 года. Для перепрограммирования-омоложения клеток используются так называемые факторы Яманаки (Синья Яманака - японский исследователь, получивший Нобелевскую премию по физиологии или медицине за перепрограммирование клеток). Определенный «коктейль» из факторов Яманаки позволил профессору Бельмонте продлить жизнь подопытным мышам на 33 - 50%. Сейчас ведутся дальнейшие исследования этой технологии. Многие ученые, включая Вадима Гладышева, считают перепрограммирование клеток одним из самых перспективных подходов к будущему частичному омоложению организма. Подчеркивая, что это, конечно, не вопрос завтрашнего дня.

КСТАТИ

Что касается знаменитой теории снижения калорийности, применения средиземноморской диеты, умеренных физнагрузок и других доступных нам сейчас в повседневной жизни способов, то у них есть потенциал увеличить продолжительность жизни. Однако они не способны дать человеку ее радикального продления или омолодить стареющий организм, признают ученые. Эти разумные меры помогут чувствовать себя здоровее и повышают шансы дожить до того времени, когда появятся доступные способы действительно откатить возраст назад. Так что отбросьте сигареты, водку, вредную еду, лишние килограммы и уж точно не пожалеете.