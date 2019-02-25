2019-02-25T01:17:50+03:00
Звезды

Экзорцист национального масштаба: Алексею Балабанову исполнилось бы 60

О выдающемся режиссере вспоминает наш кинообозреватель Стас Тыркин
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Балабанов подарил стране Данилу Багрова, почти сказочного героя «Брата». Исполнителя главной роли Сергея Бодрова-младшего он пережил на 11 лет. Фото: youtube.comБалабанов подарил стране Данилу Багрова, почти сказочного героя «Брата». Исполнителя главной роли Сергея Бодрова-младшего он пережил на 11 лет. Фото: youtube.com
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Алексей Балабанов простился с кинематографом - и, как оказалось, и жизнью - 6 лет назад. Очень кротким и личным фильмом «Я тоже хочу» - притчей, практически сказкой, бившей наповал своим огромным трагедийным масштабом. Режиссер придумал в ней «колокольню счастья» - она располагалась в эпицентре зараженной радиацией зоны, где посреди лета царила русская зима и откуда никто не возвращался. Редких счастливцев забирали из полуразрушенной колокольни прямо на небо, остальные помирали, так и не обретя вечного счастья. Среди последних оказывался и сам «кинорежиссер, член Европейской киноакадемии», с убийственной самоиронией сыгранный Балабановым.

Вот уж кто никогда бы не взял на себя наглость сказать «все умрут, а я останусь». Его режиссуре была свойственна глубочайшая человечность, хотя ее и отказывались видеть в его душераздирающих и столь же личных последних фильмах. Например, «Грузе 200» - резком и бескомпромиссном высказывании о недавнем прошлом нашей страны, затуманившемся в памяти многих за пеленой «старых песен о главном». С этим глубоко авторским высказыванием можно было не соглашаться, но нельзя было не принимать в расчет - настолько убедительный экранный образ времени застойных 1980-х создавал Балабанов. Сделав по-животному смешными кровавые 1990-е в «Жмурках», он помог своей стране расстаться с эпохой «первоначального накопления капитала» и ее главными бритоголовыми героями. Пикантность ситуации, конечно, состояла в том, что народными героями их сделал в первую голову сам Балабанов, подаривший нам незабвенного Данилу Багрова из «Брата» и «Брата-2». Балабанов не только живописал время, но и преображал его - вытаскивая на экран своих и чужих демонов, он помогал изживать причиненные ими ужасы.

Он снимал - как дышал. Это видно по тому, насколько прозрачно было его кинематографическое письмо. Его «Морфий», как и «Груз 200», были фильмами предельно чистыми и современными по эстетике. Актуальность безупречной кинематографической формы входила в странное противоречие с какими-то посконными, старомодными умонастроениями режиссера. По причине последних Балабанова никогда особо не жаловали на Западе. В отличие от основной массы «больших русских художников» он был реально лишен всякого конъюнктурного чутья. Даже спасительного. Можно было не соглашаться с какими-то его позициями, но нельзя было не уважать Алексея Балабанова за то, что слово у него никогда не расходилось с делом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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