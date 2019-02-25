«Ростов» сильнее «Краснодара» с 7 до 9 вечера. Команда Валерия Карпина собрала 35 000 зрителей на стадионе в морозное воскресенье

«Когда ты выигрываешь, то всегда тепло» - автор победного гола «Ростова» в ворота «Краснодара» болгарин Ивелин Попов точнее всего описал, как же ростовской команде удалось собрать на четвертьфинал Кубка России и первую официальную игру в календарном году в конце февраля 35 тысяч человек на стадион, который был построен к ЧМ-2018.

Еще за полчаса до начала игры на стадионе не было народу.Фото: Евгений НЕСЫН

КАРПИН В "РОСТОВЕ" - СВОЙ

Фигура Валерия Карпина в новом «Ростове» - одна из центральных. На огромное фото Карпина можно натолкнуться уже на выходе из аэропорта Ростова-на-Дону — именно здесь находится один фирменных магазинов по продаже атрибутики «желто-синих».

С 2009 по 2014 годы с перерывами Карпин работал с московским «Спартаком». Затем — работа в испанской «Мальорке», армавирском «Торпедо». Подписание контракта с «Ростовом» в конце 2017 года стало для Карпина шансом реализовать себя и он пользуется им сполна. Вся Россия знает его как классного игрока сборной России 90-х - начала «нулевых» годов. Но как тренер по-настоящему Карпин начинает раскрываться в «Ростове».

Обновленный автобус Валерия Карпина.

fcrostov Во вторую часть сезона - на обновлённом автобусе! #мыростов

И как персонаж фильма «Тренер», он тоже не стал принимать приглашений от людей из московского «Спартака» прошлой осенью. Поскольку в Ростове-на-Дону ему доверяют больше.

В Ростове-на-Дону Валерия Карпина любят болельщики и он близок народу. За пару дней до матча прямо от базы «Ростова», находящейся в черте города, стартовал клубный автобус команды с обновленной аэрографией на боках. А внутри — лично наставник «желто-синих». Любой желающий, кто заметил автобус команды на маршруте, мог пройти внутрь, сфотографироваться с главным тренером команды и получить два бесплатных билета на матч «Ростова» с «Краснодаром» в четвертьфинале Кубка России.

Совпадение или нет — но в ночь после этой клубной акции «Ростова» в городе выпал неожиданный для юга России снег.

Два года назад «Ростов» начинал календарный год раньше — в 1/16 финала Лиги на старой арене принимал чешскую «Спарту» и выиграл 4:0. В 6 градусов мороза 16 февраля 2017 года пришли на еврокубки чуть больше 6 тысяч человек. 24 февраля 2019 года — 35 тысяч на четвертьфинал Кубка России. В «Ростове» с появлением нового стадиона сражаются за каждого болельщика. Если на старый стадион ходили максимум 15-16 тысяч человек, то теперь порядок цифр совершенно другой.

В Ростове-на-Дону за пару дней до матча выпал снег.Фото: Евгений НЕСЫН

Для «Ростова» самый эффективный способ инвестиций в болельщиков — победы. Они круче любых многомиллионных вложений в деньгах. Потому что еще поворачивают клуб к народу сильнее. В среднем же на игры «Ростова» ходит в этом сезоне почти 31 тысяча человек против 12-13 на старой арене. И «Ростов» долго бился с «Краснодаром» за право сыграть матч именно 24 февраля, в воскресный вечер, чтобы пришло побольше болельщиков.

- Еще в ноябре я просил перенести игру с этой даты. Но «Краснодар» нас не послушал и когда уже пришли все бумаги, в которых говорится, да, 24 февраля игра и клуб начал продажу билетов на этот матч, внезапно «Краснодар» попросил перенести матч, - сказал уже после игры с «Краснодаром» Валерий Карпин.

СЛЕДЫ ЧМ-2018 ОСТАЛИСЬ В ГОРОДЕ

Начало 2019 года для «Ростова» с новым стадионом — это как жизнь на следующий день после свадьбы. Что будет дальше после счастливых моментов? Если 2018-й год еще можно было как-то списать на эмоциональный эффект, инерцию от чемпионата мира, то наступивший год — настоящая проверка в плане организации футбольный матчей и наследия Мундиаля.

Один из "знаков" ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону.Фото: Евгений НЕСЫН

До стадиона из центра Ростова можно добраться двумя способами. Красивым и долгим — это перейти Ворошиловский мост и, миновав парк, выйти аккурат к стадиону. Второй же — сесть на бесплатный шаттл прямо до стадиона. Те же автобусы готовы будут вывезти болельщиков со стадиона после игры.

Сам «дух» чемпионата мира город не покидал. Ростовская фигурка волка Забиваки стоит напротив стадиона, на остановочных пунктах у «Ростов-Арены» можно заметить плакаты с талисманом ЧМ-2018, а в городе — купить значки и наклейки турнира. Правда, уже по другим, почти копеечным ценам. А на старом стадионе «Ростова», где играют теперь дублеры, видны баннеры ЧМ-2018, которые никто никуда не убирает.

Баннеры ЧМ-2018 на старой арене "Ростова", которая была тренировочным стадионом на турнире.Фото: Евгений НЕСЫН

Когда же попадаешь на стадион, то ощущаешь себя внутри муравейника. Еще за 30 минут до начала матча из тех 35 тысяч, что придут на игру с «Краснодаром», на арене — не больше 7-8 тысяч. Но народ продолжает идти вплоть до 10-15 минуты первого тайма игры. Постепенно заполняя почти всю арену на футбольном матче, который проходит в конце февраля. Стадион выглядит таким же свежим и опрятным, как во время ЧМ-2018. Газон — зеленый, зрители — на трибунах. И даже на ручках лестничных перил при проходе на верхние ярусы стадиона можно встретить таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих людей.

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ ПОПОВА И ПОГОДА

Зимой у главного тренера "Ростова" было немало работы. Много лидеров ушло, их продали за хорошие деньги - с трех продаж выручили, согласно данным transfermarkt.de, большие для клубного бюджета 9,4 миллиона евро.

Болгарин Ивелин Попов празднует первый забитый за "Ростов" гол. Футболист снова играет на юге России. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

И одним из тех, кто пополнил команду, стал болгарин Ивелин Попов. Начинал сезон он в московском "Спартаке", но после смены тренера покинул столицу. В свое время он уезжал в Москву из краснодарской "Кубани", а теперь же - вернулся на юг России в "Ростов". И пяти минут Попову хватило для того, чтобы влюбить в себя фанатов новой команды. Он вышел, получил желтую карточку, а за 3 минуты до конца основного времени добил "Краснодар", забив победный гол.

- Я вышел на замену и помог команде выйти в полуфинал, - сказал скромно после игры Попов.

Когда же речь зашла о погоде, то болгарский футболист удивил:

- Когда выигрываешь, всегда тепло. На мороз не обращал внимания.

Главный итог матчу подвел Валерий Карпин после игры:

- С семи до девяти вечера мы были сильнее, остальное - лирика.

На новом табло "Ростов-Арены" итог битвы южан - ростовчане победили.Фото: Евгений НЕСЫН

До конца сезона весной «Ростову» осталось сыграть 13 матчей в чемпионате России и еще точно 2 в полуфинале Кубка страны. Главный тренер не скрывает - работы у него много, сделать так, чтобы игра стала еще лучше.

fcrostov Победный гол Ивелина! #мыростов

Но болельщики ликуют. 6 марта станет известен соперник команды Карпина по полуфинальной игре - московский «Локомотив» или же казанский «Рубин». «Ростов» не был в полуфинале Кубка России пять лет. А последний раз, когда там оказался, весной 2014-го, выиграл этот турнир.

Пресс-конференция после ответного матча 1/4 финала ОЛИМП Кубка России с "Краснодаром".

К слову, победив в легендарном финале «Краснодар».